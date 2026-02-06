身價8億人瑞與看護結婚　律師：若提告結果可能跟我們想的不一樣

記者黃翊婷／綜合報導

台北市一名102歲的王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓看護登記結婚，卻引發子女不滿，甚至出現10名子孫在醫院門口搶人的狀況。律師王至德認為，整起事件目前真相不明，但他推測如果此事進入法院程序，並獲得戶政人員證實，看護仍有可能因「配偶」身分，得以和子女平分遺產，「判決結果可能會跟我們想的不一樣。」

王姓人瑞與賴姓看護登記結婚，但子女們認為父親是在「不知情」的狀況下結婚，並控訴賴女限制父親與子女們接觸，甚至疑似軟禁父親，報警也無法介入。王男的10名子孫3日在醫院門口與賴女發生搶人衝突，賴女因此受傷，事後決定提告傷害、強制以及妨害名譽。

據了解，王男以前是土地代書，名下擁有北市多筆房產，總計身價約8億元。此案曝光之後，也掀起社會大眾關注，律師王至德在臉書「法老王-王至德律師」發文分享個人看法，他表示，從各方說法看來，目前真相不明，整個就是羅生門，但其實法律沒規定結婚必須要子女同意，也沒規定要通知子女，況且自己的財產要給誰，當然是自己可以決定的事情，不用子女同意，只是這件事情還有很多疑點，所以網友們質疑看護也不是無風不起浪。

王至德指出，如果子女經常去看望父親，多半會發現父親可能出現失智狀況，這時去聲請監護宣告或輔助宣告，就不怕被有心人士移轉財產，或者也能以此證明父親已經失智，進而爭取婚姻無效，無奈這起案件中，沒有人幫王男聲請監護宣告或輔助宣告。

王至德直言，他大膽猜測此案若進入法院程序，如果戶政人員能具結後說出「登記時人瑞神智清楚」等話，那看護縱使分不到婚後剩餘財產分配，也能以配偶身分依法與子女平分遺產，「這才是這樁婚姻背後的金錢核心」，雖然大家都覺得事情不單純，但法官是依法論法，所以「判決結果可能會跟我們想的不一樣」，究竟真相如何，恐怕只有當事人才知道了。