社會 社會焦點 保障人權

身價8億人瑞與看護結婚　律師：若提告結果可能跟我們想的不一樣

記者黃翊婷／綜合報導

台北市一名102歲的王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓看護登記結婚，卻引發子女不滿，甚至出現10名子孫在醫院門口搶人的狀況。律師王至德認為，整起事件目前真相不明，但他推測如果此事進入法院程序，並獲得戶政人員證實，看護仍有可能因「配偶」身分，得以和子女平分遺產，「判決結果可能會跟我們想的不一樣。」

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲家屬在醫院門口「搶人」。（圖／民眾提供）

百歲人瑞婚姻羅生門

王姓人瑞與賴姓看護登記結婚，但子女們認為父親是在「不知情」的狀況下結婚，並控訴賴女限制父親與子女們接觸，甚至疑似軟禁父親，報警也無法介入。王男的10名子孫3日在醫院門口與賴女發生搶人衝突，賴女因此受傷，事後決定提告傷害、強制以及妨害名譽。

據了解，王男以前是土地代書，名下擁有北市多筆房產，總計身價約8億元。此案曝光之後，也掀起社會大眾關注，律師王至德在臉書「法老王-王至德律師」發文分享個人看法，他表示，從各方說法看來，目前真相不明，整個就是羅生門，但其實法律沒規定結婚必須要子女同意，也沒規定要通知子女，況且自己的財產要給誰，當然是自己可以決定的事情，不用子女同意，只是這件事情還有很多疑點，所以網友們質疑看護也不是無風不起浪。

無人聲請監護宣告或輔助宣告

王至德指出，如果子女經常去看望父親，多半會發現父親可能出現失智狀況，這時去聲請監護宣告或輔助宣告，就不怕被有心人士移轉財產，或者也能以此證明父親已經失智，進而爭取婚姻無效，無奈這起案件中，沒有人幫王男聲請監護宣告或輔助宣告。

律師推測「結局」

王至德直言，他大膽猜測此案若進入法院程序，如果戶政人員能具結後說出「登記時人瑞神智清楚」等話，那看護縱使分不到婚後剩餘財產分配，也能以配偶身分依法與子女平分遺產，「這才是這樁婚姻背後的金錢核心」，雖然大家都覺得事情不單純，但法官是依法論法，所以「判決結果可能會跟我們想的不一樣」，究竟真相如何，恐怕只有當事人才知道了。

【百歲人瑞與看護結婚】 大家好，我是法老王律師，叫我暗黑法律界的金城武就可以了。 如果有天你發現你那有錢的爸爸跟照顧他的看護結婚了，而且看護不讓你看爸爸，你會怎麼辦？ 《搶人大戰》 今天有個新聞說有個名下有7、8億財產的百歲人瑞，被子...

法老王 - 王至德律師發佈於 2026年2月5日 星期四
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

相關新聞

房東要收回房屋！一聽租客欠繳原因心軟了

房東要收回房屋！一聽租客欠繳原因心軟了

房東遇到房客欠租，通常會尋求法律途徑解決，但有時背後的故事卻令人鼻酸。律師王至德近日在臉書分享一則案例，一名房東因房客長期遲繳房租，於是找他協助。原以為是遇到惡意拖欠的租霸，沒想到實際到場協調時，才發現房客是一對經濟拮据的年輕姊弟。律師與房東見狀，反而覺得自己像是壞人，內心充滿罪惡感。

美抓走別國總統！　律師曝關鍵：一塊香噴噴肥肉

美抓走別國總統！　律師曝關鍵：一塊香噴噴肥肉

讀建中就是一種特權？他曝：有優勢不可恥

讀建中就是一種特權？他曝：有優勢不可恥

王ADEN跨年場沒了！律師點出他「最大問題」

王ADEN跨年場沒了！律師點出他「最大問題」

體育股長拍肩被控性騷擾會成立嗎？律師解答

體育股長拍肩被控性騷擾會成立嗎？律師解答

