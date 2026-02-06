　
生活

除濕機水箱只倒水「生出粉色黏液」　達人曝真身：家恐成細菌毒窟

▲▼除濕機（圖／記者劉維榛攝）

▲除濕機水箱只倒不刷，生活達人示警「恐成細菌培養皿」。（圖／記者劉維榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣因地理位置及多山地形，北部與東部全年有雨，中南部則乾濕季分明，潮濕的氣候也導致許多家庭都會使用除濕機，有生活育兒專家豆豆媽咪提醒，除濕機水箱「只倒水、不刷洗」恐會成細菌培養皿，嚴重可能會影響呼吸道健康。

豆豆媽咪在臉書粉絲團表示，除濕機水箱長時間不刷洗，若出現一圈滑滑、粉紅色的黏液，千萬別以為那是水垢，而是「黏質沙雷氏菌」與生物膜，那層黏液用清水沖是沖不掉的，如果放著不管，除濕機運作時就會把這些細菌和黴菌孢子隨著風吹回房間，導致許多人可能會「越除濕，越過敏」，嚴重甚至會引發「加濕器肺」。

她也分享正確清潔除濕機的3大步驟，首先是刷洗，排空水箱後，一定要用軟毛刷或海綿，搭配「中性洗碗精」刷洗，「重點清潔區在水箱直角轉角、把手凹槽、浮球連桿下方，這些『死水區』的生物膜最厚！」

其次是殺菌，如果水垢嚴重，可用1比10的白醋水或檸檬酸溫水浸泡20分鐘，酸性環境能溶解水垢，還能破壞細菌的細胞膜，讓細菌無處可躲。最後則是徹底乾燥，把水箱倒置晾乾。因為大多數細菌（包含黏質沙雷氏菌）沒辦法在乾燥表面存活，「乾燥是切斷牠命脈的最後一刀！」

02/03 全台詐欺最新數據

關鍵字：

除濕機水箱清潔細菌防治過敏健康

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

