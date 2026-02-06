《世紀血案》改編林家血案惹議！議員開第一槍拒看：這是嗜血商品

▲《世紀血案》改編林家血案，未上映先引爆爭議。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

改編自台灣重大歷史悲劇「林家血案」的電影《世紀血案》日前殺青並舉行記者會，卻在尚未上映前就引發巨大爭議。部分演員在宣傳期間的發言，被外界質疑未能同理受害者傷痛，加上題材高度敏感，迅速在社群平台延燒討論。對此，台南市議員周嘉韋率先在社群平台公開表態「拒看《世紀血案》」，並直言這是他首度呼籲大眾不要進戲院觀看的電影。

「不是歷史電影，是嗜血商品」

周嘉韋指出，林家血案是台灣民主歷程中極其沉痛的一頁，歷史必須被嚴肅對待；若如劇組或主演所稱「沒有意識型態」，那這部作品就不再是歷史電影，而只是披著真實事件外衣的虛構懸疑片。他更直言，現年84歲的林義雄本人仍然在世，劇組未經當事人同意便重現這段傷痛記憶，無異於再次揭開尚未癒合的傷疤，「這不是創作，而是一種嗜血的商品化行為」。

▲前民進黨主席林義雄。（圖／ETtoday資料照）

演員發言惹議 網友質疑未尊重當事人

爭議也延燒至演員發言。飾演林義雄的夏騰宏曾表示，準備角色時「幾乎找不到相關影像，只能透過照片想像神韻」，遭網友質疑既然當事人仍在世，為何未安排訪談；另有演員形容拍攝過程「有福爾摩斯跟華生辦案的快感」，相關言論曝光後，也被批評未能同理林義雄一家遭遇滅門的巨大傷痛。

林家血案發生於美麗島事件軍法大審期間，當時林義雄因案遭羈押，兇嫌闖入其住處，殺害其母親與7歲雙胞胎女兒，長女則重傷倖存，成為台灣民主史上最沉痛的悲劇之一。

截至目前，林義雄本人尚未對電影發聲，劇組也未就外界質疑作出正式回應。《世紀血案》究竟是歷史省思，還是如部分批評者所言的悲劇消費，在上映前已成為高度爭議的公共議題。