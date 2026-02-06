　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

▲▼高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝 。（圖／翻攝自民黨YouTube頻道）

▲高市早苗登日本YT神級億次殿堂！（圖／翻攝自民黨YouTube頻道）

記者許力方／綜合報導

日本首相高市早苗親自出鏡的競選宣傳影片，帶領自民黨拚眾議院8日的選舉，這支30秒的影片在黨官方YouTube頻道上線不到10天，觀看次數即突破1億次，引發高度關注。多方分析認為，影片爆紅並非單靠人氣，而是與自民黨龐大的廣告投放規模密切相關，估計相關預算「恐怕不只數億日圓」。

政黨交付金撐腰　自民黨掌握網路空戰

日媒報導，自民黨目前握有高達131億日圓的政黨交付金，被視為具備壓倒性資金優勢，得以在YouTube、X等社群平台全面展開所謂的「網路空中戰」。相較之下，其他政黨在資源有限的情況下，明顯陷入苦戰，難以匹敵。

一名曾任自民黨副大臣的人士私下指出，無論是在與電視連動播放的YouTube，或日常網路使用場景中，高市早苗的廣告幾乎「無所不在」，顯示自民黨在SNS廣告上的投入金額，已達前所未見的水準。

社群左右選情　選戰成資源消耗戰

自民黨內部候選人也坦言，2024年眾議院選舉與前一年的參議院選舉結果，已讓黨中央深刻意識到社群媒體足以左右選情，因此大幅調整選戰策略，加重網路宣傳力道。

「強韌且富饒的日本」高市對抗不挑戰的政治

高市早苗這段影片於1月26日發布在YT，以「日本列島，強韌且富饒」為標題演講，批評一個「不挑戰的國家」是沒有未來的，僅僅停留在「守護」現狀的被動政治，無法催生希望，必須透過雙手主動去「開拓」；她還描繪了一個具備公平性與溫度的社會藍圖，終極目標則是「強韌且富饒的日本」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗PO合影魏哲家

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓被逮！　假租賃契約騙補助金

機長突病倒！客機高空中發布「7700緊急代碼」　全員驚險落地

憂邪教再起！日政府拒交還「麻原彰晃骨灰」　法院判還二女兒

俄運油列車脫軌爆炸「炸出巨大火球」　畫面曝光

川普施壓見效？古巴願與美對話　但「政權更迭」仍免談

柏崎刈羽核電廠下周重啟！　多次延宕終於找到「警報大響」原因

鎖定18歲女學生！美男師「等她畢業」秒下手　最重恐關20年

日本26歲女公關羞認「私密處整形」！　全身豪砸2000萬日圓整容

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗PO合影魏哲家

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓被逮！　假租賃契約騙補助金

機長突病倒！客機高空中發布「7700緊急代碼」　全員驚險落地

憂邪教再起！日政府拒交還「麻原彰晃骨灰」　法院判還二女兒

俄運油列車脫軌爆炸「炸出巨大火球」　畫面曝光

川普施壓見效？古巴願與美對話　但「政權更迭」仍免談

柏崎刈羽核電廠下周重啟！　多次延宕終於找到「警報大響」原因

鎖定18歲女學生！美男師「等她畢業」秒下手　最重恐關20年

日本26歲女公關羞認「私密處整形」！　全身豪砸2000萬日圓整容

川習通話　他看內容笑了：談台灣都在打哈哈

《世紀血案》改編林家血案惹議！議員開第一槍拒看：這是嗜血商品

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

當街起乩？板橋男車上玩「月斧」嚇到路人報警　社維法送辦

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗PO合影魏哲家

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

國際熱門新聞

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

立陶宛總理：設台灣代表處像是衝到火車前方

聾啞女懷孕5個月　17男驗DNA發現親爹涉案

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

熊本廠改產3奈米　高市：矽島九州復活

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

機長病倒　客機發布「7700緊急代碼」

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

等女學生畢業秒下手　男師恐關20年

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

更多熱門

相關新聞

熊本廠改產3奈米　高市：矽島九州復活

熊本廠改產3奈米　高市：矽島九州復活

台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，透露熊本二廠將導入3奈米先進製程，消息不但在台灣引發高度關注，更登上了NHK等多個日媒的頭條，高市早苗5日晚間也在社群平台發文，稱讚這項消息「令人振奮」，更喊出「矽島九州復活」。

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓！

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓！

日政府拒交還麻原彰晃骨灰！法院判還二女兒

日政府拒交還麻原彰晃骨灰！法院判還二女兒

柏崎刈羽核電廠下周重啟！找到出包原因

柏崎刈羽核電廠下周重啟！找到出包原因

私密處也動刀！日本女公關豪砸2000萬整形　

私密處也動刀！日本女公關豪砸2000萬整形　

關鍵字：

高市早苗日韓要聞自民黨

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

只差1號　威力彩二獎一注獨得

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

吳建豪偶像過世「舞廳跳舞整晚」回家崩潰大哭

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面