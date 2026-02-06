高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

▲高市早苗登日本YT神級億次殿堂！（圖／翻攝自民黨YouTube頻道）



記者許力方／綜合報導

日本首相高市早苗親自出鏡的競選宣傳影片，帶領自民黨拚眾議院8日的選舉，這支30秒的影片在黨官方YouTube頻道上線不到10天，觀看次數即突破1億次，引發高度關注。多方分析認為，影片爆紅並非單靠人氣，而是與自民黨龐大的廣告投放規模密切相關，估計相關預算「恐怕不只數億日圓」。

政黨交付金撐腰 自民黨掌握網路空戰

日媒報導，自民黨目前握有高達131億日圓的政黨交付金，被視為具備壓倒性資金優勢，得以在YouTube、X等社群平台全面展開所謂的「網路空中戰」。相較之下，其他政黨在資源有限的情況下，明顯陷入苦戰，難以匹敵。

一名曾任自民黨副大臣的人士私下指出，無論是在與電視連動播放的YouTube，或日常網路使用場景中，高市早苗的廣告幾乎「無所不在」，顯示自民黨在SNS廣告上的投入金額，已達前所未見的水準。

社群左右選情 選戰成資源消耗戰

自民黨內部候選人也坦言，2024年眾議院選舉與前一年的參議院選舉結果，已讓黨中央深刻意識到社群媒體足以左右選情，因此大幅調整選戰策略，加重網路宣傳力道。

「強韌且富饒的日本」高市對抗不挑戰的政治



高市早苗這段影片於1月26日發布在YT，以「日本列島，強韌且富饒」為標題演講，批評一個「不挑戰的國家」是沒有未來的，僅僅停留在「守護」現狀的被動政治，無法催生希望，必須透過雙手主動去「開拓」；她還描繪了一個具備公平性與溫度的社會藍圖，終極目標則是「強韌且富饒的日本」。