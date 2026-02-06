　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

▲和逸飯店•台南西門館打造「和逸柑仔店」，復古年節氛圍吸引親子拍照體驗。（記者林東良翻攝，下同）

▲和逸飯店•台南西門館打造「和逸柑仔店」，復古年節氛圍吸引親子拍照體驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接農曆春節9天連假與寒假旅遊旺季，親子族群出遊需求大增，和逸飯店•台南西門館今年特別以「古早味年節」為主題，打造充滿復古氛圍的「和逸柑仔店」，將童年零食、懷舊場景搬進飯店空間，搭配繽紛燈籠、卡通春聯與紅色年節裝飾，讓旅客一踏進飯店就感受到濃濃年味。

▲和逸飯店•台南西門館打造「和逸柑仔店」，復古年節氛圍吸引親子拍照體驗。（記者林東良翻攝，下同）

飯店同步推出新春住房專案「馬上有好宿」，結合早餐、新春限定餐點與商圈抵用券，打造輕鬆又有台南味的過年旅宿體驗。春節期間更規劃房客限定的「和逸新春童樂會」，包含抽福袋、迎財神與多項親子互動活動，入住再加碼贈送《卡通頻道》Cartoon Network聯名的「飛天小女警限定款茄芷袋」，內含台南古蹟限定「成功爆米花」，象徵把年味與好運一起帶回家。

▲和逸飯店•台南西門館打造「和逸柑仔店」，復古年節氛圍吸引親子拍照體驗。（記者林東良翻攝，下同）

飯店表示，即日起至3月31日前預訂新春主題住房專案，舒適客房每晚4,300元起，含早餐並贈送價值600元的「蘋安有魚新春套餐」，由Cozzi KITCHÉN主廚設計法式烏魚子鹹派，搭配仙女蘋果紅茶，寓意新年平安有餘；每房另贈200元漫遊商圈券，可於國華友愛新商圈、海安商圈及西門淺草公有零售市場使用，輕鬆探索台南必比登美食與人氣景點。

▲和逸飯店•台南西門館打造「和逸柑仔店」，復古年節氛圍吸引親子拍照體驗。（記者林東良翻攝，下同）

此外，預訂三天兩夜專案再加碼贈送COZZI馬卡龍乙盒，為旅程增添甜蜜儀式感；透過高鐵聯票網站訂房，加購高鐵車票還可享75折起優惠，雙人台北至台南來回最高可省1360元。

▲和逸飯店•台南西門館打造「和逸柑仔店」，復古年節氛圍吸引親子拍照體驗。（記者林東良翻攝，下同）

除夕至初三（2月16日至2月19日）入住的旅客，還可獲得飯店獨家《飛天小女警》聯名伴手禮，以台南傳統茄芷袋為設計靈感，融合在地文化與卡通元素，另加贈「成功爆米花」，象徵新的一年好運隨行。

▲和逸飯店•台南西門館打造「和逸柑仔店」，復古年節氛圍吸引親子拍照體驗。（記者林東良翻攝，下同）

春節限定活動「和逸新春童樂會」將於2月14日至2月22日登場，房客憑房卡可至5樓活動櫃台免費兌換卡通造型燙金紅包袋，並參加親子DIY活動，包括免費的「新春好運毛球畫」，以及拼豆吊飾、飲料提袋、紅包燈籠等付費課程。除夕至初三期間還推出「開運抽福袋」，每袋售價799元、袋袋價值超過千元，有機會把卡通玩偶、抱枕帶回家，並安排財神爺現身送上開運糖果。

▲和逸飯店•台南西門館打造「和逸柑仔店」，復古年節氛圍吸引親子拍照體驗。（記者林東良翻攝，下同）

不只住房旅客能玩，寒假期間飯店同步推出「逸起玩樂1+1」方案，即日起至3月31日止，非住宿旅客也能以588元票價暢玩500坪戶外奇趣操場及卡通頻道室內遊憩區，台南在地客加碼再送價值300元的DIY課程，讓親子同樂不受限。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV　12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩　永康警8分鐘警車開道送醫

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

桃園市府600億缺口待解　魏筠質詢批桃園六立委拖延預算

南投醫院院長洪弘昌任滿　外科專業陳明智履新掌院務

先捐物資再贈三輛警用巡邏車　靈巖山寺盼助警方維安

確保防汛機組穩定運作　新北公布2抽水站試抽蓄水時程

茶鄉炸鍋！南投名間「擬蓋焚化爐」　7大手搖飲巨頭接力反對

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV　12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩　永康警8分鐘警車開道送醫

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

桃園市府600億缺口待解　魏筠質詢批桃園六立委拖延預算

南投醫院院長洪弘昌任滿　外科專業陳明智履新掌院務

先捐物資再贈三輛警用巡邏車　靈巖山寺盼助警方維安

確保防汛機組穩定運作　新北公布2抽水站試抽蓄水時程

茶鄉炸鍋！南投名間「擬蓋焚化爐」　7大手搖飲巨頭接力反對

川習通話　他看內容笑了：談台灣都在打哈哈

《世紀血案》改編林家血案惹議！議員開第一槍拒看：這是嗜血商品

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

當街起乩？板橋男車上玩「月斧」嚇到路人報警　社維法送辦

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗PO合影魏哲家

【永遠見不了面…】準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

地方熱門新聞

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩永康警8分鐘警車開道送醫

血荒告急！捐血即免費遊全台最美成美文化園

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

外科專業陳明智接掌衛福部南投醫院

靈巖山寺新年先捐贈弱勢物資、後捐贈三輛警用巡邏車

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

確保抽水效能　新北公布2大抽水站試抽蓄水時程

更多熱門

相關新聞

新北發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

新北發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

新北市政府今（5日）舉辦115年春節平安袋服務記者會，市長侯友宜表示，春節連假期間有新北市「平安袋」、「平安餐」、「區里平安箱」，以及全年不中斷的「幸福保衛站」，提供需要的民眾物資及溫飽，讓大家安心過好年。

台東縣公布春節食品稽查結果　抽驗73項全數合格

台東縣公布春節食品稽查結果　抽驗73項全數合格

黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾秒殺

黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾秒殺

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭4類食物藏危機

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭4類食物藏危機

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

關鍵字：

親子春節和逸台南西門館福袋

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

只差1號　威力彩二獎一注獨得

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

吳建豪偶像過世「舞廳跳舞整晚」回家崩潰大哭

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面