親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

▲和逸飯店•台南西門館打造「和逸柑仔店」，復古年節氛圍吸引親子拍照體驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接農曆春節9天連假與寒假旅遊旺季，親子族群出遊需求大增，和逸飯店•台南西門館今年特別以「古早味年節」為主題，打造充滿復古氛圍的「和逸柑仔店」，將童年零食、懷舊場景搬進飯店空間，搭配繽紛燈籠、卡通春聯與紅色年節裝飾，讓旅客一踏進飯店就感受到濃濃年味。

飯店同步推出新春住房專案「馬上有好宿」，結合早餐、新春限定餐點與商圈抵用券，打造輕鬆又有台南味的過年旅宿體驗。春節期間更規劃房客限定的「和逸新春童樂會」，包含抽福袋、迎財神與多項親子互動活動，入住再加碼贈送《卡通頻道》Cartoon Network聯名的「飛天小女警限定款茄芷袋」，內含台南古蹟限定「成功爆米花」，象徵把年味與好運一起帶回家。

飯店表示，即日起至3月31日前預訂新春主題住房專案，舒適客房每晚4,300元起，含早餐並贈送價值600元的「蘋安有魚新春套餐」，由Cozzi KITCHÉN主廚設計法式烏魚子鹹派，搭配仙女蘋果紅茶，寓意新年平安有餘；每房另贈200元漫遊商圈券，可於國華友愛新商圈、海安商圈及西門淺草公有零售市場使用，輕鬆探索台南必比登美食與人氣景點。

此外，預訂三天兩夜專案再加碼贈送COZZI馬卡龍乙盒，為旅程增添甜蜜儀式感；透過高鐵聯票網站訂房，加購高鐵車票還可享75折起優惠，雙人台北至台南來回最高可省1360元。

除夕至初三（2月16日至2月19日）入住的旅客，還可獲得飯店獨家《飛天小女警》聯名伴手禮，以台南傳統茄芷袋為設計靈感，融合在地文化與卡通元素，另加贈「成功爆米花」，象徵新的一年好運隨行。

春節限定活動「和逸新春童樂會」將於2月14日至2月22日登場，房客憑房卡可至5樓活動櫃台免費兌換卡通造型燙金紅包袋，並參加親子DIY活動，包括免費的「新春好運毛球畫」，以及拼豆吊飾、飲料提袋、紅包燈籠等付費課程。除夕至初三期間還推出「開運抽福袋」，每袋售價799元、袋袋價值超過千元，有機會把卡通玩偶、抱枕帶回家，並安排財神爺現身送上開運糖果。

不只住房旅客能玩，寒假期間飯店同步推出「逸起玩樂1+1」方案，即日起至3月31日止，非住宿旅客也能以588元票價暢玩500坪戶外奇趣操場及卡通頻道室內遊憩區，台南在地客加碼再送價值300元的DIY課程，讓親子同樂不受限。