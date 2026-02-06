　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗PO合影魏哲家

▲▼台積電董事長魏哲家(左2)親訪日本首相高市早苗。（圖／取自日本首相官邸網站）

▲日本首相高市早苗在官邸會晤台積電董事長魏哲家。（圖／取自日本首相官邸網站）

記者趙蔡州／綜合報導

台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，透露熊本二廠將導入3奈米先進製程，消息不但在台灣引發高度關注，更登上了NHK等多個日媒的頭條，高市早苗5日晚間也在社群平台發文，除了貼出與魏哲家的合照外，也稱讚這項消息令人振奮，更喊出「矽島九州復活」。

高市早苗5日晚間在X平台表示，她5日上午跟台積電董事長魏哲家在官邸進行了會晤，對方帶來了一項令人振奮的消息，台積電熊本二廠將導入3奈米先進製程，同時還會增加總投資金額。

高市指出，3奈米晶片不僅用於資料中心，也將廣泛應用在AI 機器人、自動駕駛高科技領域，過往3 奈米等級的半導體工廠都集中在台灣，如今能夠在日本設廠，無論在全球供應鏈韌性強化，或是對於日本的經濟安全保障層面來說，都具有重大意義。

高市說，以引進台積電為契機，進而加速發展的熊本縣半導體產業聚落，正式高市內閣所倡議的「地方未來戰略」中「產業聚落」的領先示範，而這個經濟效益如今已擴及整個九州地區，這就是「矽島九州」的復活。

高市最後說，政府未來將在日本各地打造此類的產業群聚，讓日本更加強大、更加富裕。日媒NHK也以頭條報導熊本二廠將導入3奈米製成的消息，此舉除了有望助當地經濟增長外，也會為日本AI產業奠定基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗PO合影魏哲家

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓被逮！　假租賃契約騙補助金

機長突病倒！客機高空中發布「7700緊急代碼」　全員驚險落地

憂邪教再起！日政府拒交還「麻原彰晃骨灰」　法院判還二女兒

俄運油列車脫軌爆炸「炸出巨大火球」　畫面曝光

川普施壓見效？古巴願與美對話　但「政權更迭」仍免談

柏崎刈羽核電廠下周重啟！　多次延宕終於找到「警報大響」原因

鎖定18歲女學生！美男師「等她畢業」秒下手　最重恐關20年

日本26歲女公關羞認「私密處整形」！　全身豪砸2000萬日圓整容

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗PO合影魏哲家

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓被逮！　假租賃契約騙補助金

機長突病倒！客機高空中發布「7700緊急代碼」　全員驚險落地

憂邪教再起！日政府拒交還「麻原彰晃骨灰」　法院判還二女兒

俄運油列車脫軌爆炸「炸出巨大火球」　畫面曝光

川普施壓見效？古巴願與美對話　但「政權更迭」仍免談

柏崎刈羽核電廠下周重啟！　多次延宕終於找到「警報大響」原因

鎖定18歲女學生！美男師「等她畢業」秒下手　最重恐關20年

日本26歲女公關羞認「私密處整形」！　全身豪砸2000萬日圓整容

川習通話　他看內容笑了：談台灣都在打哈哈

《世紀血案》改編林家血案惹議！議員開第一槍拒看：這是嗜血商品

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

當街起乩？板橋男車上玩「月斧」嚇到路人報警　社維法送辦

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗PO合影魏哲家

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

國際熱門新聞

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

立陶宛總理：設台灣代表處像是衝到火車前方

聾啞女懷孕5個月　17男驗DNA發現親爹涉案

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

熊本廠改產3奈米　高市：矽島九州復活

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

機長病倒　客機發布「7700緊急代碼」

淫魔富豪檔案曝　15年前「吃人」指控引關注

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

等女學生畢業秒下手　男師恐關20年

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

更多熱門

相關新聞

魏哲家首見川普迎震撼教育　許美華曝「找黃仁勳壯膽」

魏哲家首見川普迎震撼教育　許美華曝「找黃仁勳壯膽」

台積電（2330）董事長魏哲家近年頻頻站上國際舞台，被形容是「行走的台灣大使」。科技專家許美華分享，魏哲家去年3月首度受邀進入白宮，與美國總統川普、商務部長盧特尼克並肩召開記者會，成為台灣半導體史上的重要一刻。

日本8日大選空頭捲土重來　日圓連4貶直逼157大關

日本8日大選空頭捲土重來　日圓連4貶直逼157大關

高市早苗宣傳片　飆破1億次觀看

高市早苗宣傳片　飆破1億次觀看

高市早苗表態「自衛隊入憲」　 陸外交部回應

高市早苗表態「自衛隊入憲」　 陸外交部回應

日媒：日本政府協調18日選出「新任首相」

日媒：日本政府協調18日選出「新任首相」

關鍵字：

魏哲家高市早苗

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

只差1號　威力彩二獎一注獨得

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

吳建豪偶像過世「舞廳跳舞整晚」回家崩潰大哭

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面