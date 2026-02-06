台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗PO合影魏哲家

▲日本首相高市早苗在官邸會晤台積電董事長魏哲家。（圖／取自日本首相官邸網站）

記者趙蔡州／綜合報導

台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，透露熊本二廠將導入3奈米先進製程，消息不但在台灣引發高度關注，更登上了NHK等多個日媒的頭條，高市早苗5日晚間也在社群平台發文，除了貼出與魏哲家的合照外，也稱讚這項消息令人振奮，更喊出「矽島九州復活」。

高市早苗5日晚間在X平台表示，她5日上午跟台積電董事長魏哲家在官邸進行了會晤，對方帶來了一項令人振奮的消息，台積電熊本二廠將導入3奈米先進製程，同時還會增加總投資金額。

高市指出，3奈米晶片不僅用於資料中心，也將廣泛應用在AI 機器人、自動駕駛高科技領域，過往3 奈米等級的半導體工廠都集中在台灣，如今能夠在日本設廠，無論在全球供應鏈韌性強化，或是對於日本的經濟安全保障層面來說，都具有重大意義。

高市說，以引進台積電為契機，進而加速發展的熊本縣半導體產業聚落，正式高市內閣所倡議的「地方未來戰略」中「產業聚落」的領先示範，而這個經濟效益如今已擴及整個九州地區，這就是「矽島九州」的復活。

高市最後說，政府未來將在日本各地打造此類的產業群聚，讓日本更加強大、更加富裕。日媒NHK也以頭條報導熊本二廠將導入3奈米製成的消息，此舉除了有望助當地經濟增長外，也會為日本AI產業奠定基礎。