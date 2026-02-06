血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

▲彰化成美文化園將於6日舉行捐血活動。（圖／成美文化園提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近期受年節連假與寒流雙重影響，全台血液庫存拉緊報，為號召民眾伸出援手，彰化「成美文化園」將於今(6日)舉辦 「熱血集結・愛在成美」 公益捐血活動，現場不僅準備暖心飲食為捐血者補充體力，更加碼提供價值超過1000元的豐富紀念品，凡捐血成功即可獲贈 「免費入園1次」 資格，讓大家在愛心做公益之餘，也能暢遊園區，喜迎馬年到來。

本次活動由成美文化園主辦，並與台中捐血中心、頂新和德文教基金會、永靖鄉共好協會共同合作推動。成美文化園執行長薛樂山表示「成美文化園一直以來秉持『成人之美』的精神，不只致力文化保存，更希望成為溫暖的公益平台。這次面臨血荒，我們希望透過實際行動，鼓勵大家一同參與，讓捐血助人成為一份美好的日常，把這份善意傳遞到社會每個需要幫助的角落。」

為了感謝每位熱血英雄的慷慨相助，成美文化園特別準備多重實用又貼心禮物，捐血成功即可獲得免費參觀成美文化園1次，現場提供現烤點心與優質鮮乳飲品，還加碼贈送成美文化園特色「成美瓦餅禮盒」一份，讓愛心行動更有紀念意義。

「熱血集結・愛在成美」捐血活動將於 2月6日上午10:00至下午16:30，在成美文化園入口處舉行。主辦單位提醒，捐血請記得攜帶 身分證或健保卡，前一晚請充足睡眠、避免空腹，並保持正常飲食，以確保捐血過程順利。

農曆新年將至，正是分享溫暖、行善積福的好時機。成美文化園邀請民眾，一起挽袖捐熱血，幫助急需用血的病患度過難關，讓這個馬年開春，因您的熱血而更加溫暖圓滿。

▲到成美文化園捐血可免費參觀園區1次。（圖／成美文化園提供）