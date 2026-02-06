　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

▲彰化成美文化園將於6日舉行捐血活動。（圖／成美文化園提供）

▲彰化成美文化園將於6日舉行捐血活動。（圖／成美文化園提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近期受年節連假與寒流雙重影響，全台血液庫存拉緊報，為號召民眾伸出援手，彰化「成美文化園」將於今(6日)舉辦 「熱血集結・愛在成美」 公益捐血活動，現場不僅準備暖心飲食為捐血者補充體力，更加碼提供價值超過1000元的豐富紀念品，凡捐血成功即可獲贈 「免費入園1次」 資格，讓大家在愛心做公益之餘，也能暢遊園區，喜迎馬年到來。

本次活動由成美文化園主辦，並與台中捐血中心、頂新和德文教基金會、永靖鄉共好協會共同合作推動。成美文化園執行長薛樂山表示「成美文化園一直以來秉持『成人之美』的精神，不只致力文化保存，更希望成為溫暖的公益平台。這次面臨血荒，我們希望透過實際行動，鼓勵大家一同參與，讓捐血助人成為一份美好的日常，把這份善意傳遞到社會每個需要幫助的角落。」

▲彰化成美文化園將於6日舉行捐血活動。（圖／成美文化園提供）

▲彰化成美文化園將於6日舉行捐血活動。（圖／成美文化園提供）

為了感謝每位熱血英雄的慷慨相助，成美文化園特別準備多重實用又貼心禮物，捐血成功即可獲得免費參觀成美文化園1次，現場提供現烤點心與優質鮮乳飲品，還加碼贈送成美文化園特色「成美瓦餅禮盒」一份，讓愛心行動更有紀念意義。

「熱血集結・愛在成美」捐血活動將於 2月6日上午10:00至下午16:30，在成美文化園入口處舉行。主辦單位提醒，捐血請記得攜帶 身分證或健保卡，前一晚請充足睡眠、避免空腹，並保持正常飲食，以確保捐血過程順利。

農曆新年將至，正是分享溫暖、行善積福的好時機。成美文化園邀請民眾，一起挽袖捐熱血，幫助急需用血的病患度過難關，讓這個馬年開春，因您的熱血而更加溫暖圓滿。

▲彰化成美文化園將於6日舉行捐血活動。（圖／成美文化園提供）

▲到成美文化園捐血可免費參觀園區1次。（圖／成美文化園提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV　12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩　永康警8分鐘警車開道送醫

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

桃園市府600億缺口待解　魏筠質詢批桃園六立委拖延預算

南投醫院院長洪弘昌任滿　外科專業陳明智履新掌院務

先捐物資再贈三輛警用巡邏車　靈巖山寺盼助警方維安

確保防汛機組穩定運作　新北公布2抽水站試抽蓄水時程

茶鄉炸鍋！南投名間「擬蓋焚化爐」　7大手搖飲巨頭接力反對

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV　12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩　永康警8分鐘警車開道送醫

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

桃園市府600億缺口待解　魏筠質詢批桃園六立委拖延預算

南投醫院院長洪弘昌任滿　外科專業陳明智履新掌院務

先捐物資再贈三輛警用巡邏車　靈巖山寺盼助警方維安

確保防汛機組穩定運作　新北公布2抽水站試抽蓄水時程

茶鄉炸鍋！南投名間「擬蓋焚化爐」　7大手搖飲巨頭接力反對

川習通話　他看內容笑了：談台灣都在打哈哈

《世紀血案》改編林家血案惹議！議員開第一槍拒看：這是嗜血商品

高市早苗登日本YT神級殿堂！30秒演講「破億觀看」爆紅真相曝

當街起乩？板橋男車上玩「月斧」嚇到路人報警　社維法送辦

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

TOYOTA「最新3排電動休旅車」預告2／10發表！定位高於bZ4X成關鍵

湖人終於出手了！送走文森跟老鷹換來全聯盟最準神射手

台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗PO合影魏哲家

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

地方熱門新聞

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩永康警8分鐘警車開道送醫

血荒告急！捐血即免費遊全台最美成美文化園

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

外科專業陳明智接掌衛福部南投醫院

靈巖山寺新年先捐贈弱勢物資、後捐贈三輛警用巡邏車

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

確保抽水效能　新北公布2大抽水站試抽蓄水時程

更多熱門

相關新聞

女騎士誤闖國3困路肩　警急出動引導

女騎士誤闖國3困路肩　警急出動引導

彰化縣昨(4)日晚間發生機車誤闖國道事件，一名30歲曹姓女子騎乘機車從彰化市出發，欲前往員林，因不熟路況依照導航行駛，誤闖國道3號彰化系統路段，卡在路肩動彈不得，所幸警方及時接獲通報前往處理，未釀成事故，全案依法舉發開罰。

佔地金紙鋪收攤　南瑤宮盼升格國定古蹟

佔地金紙鋪收攤　南瑤宮盼升格國定古蹟

戰鬥機聯隊爆貪瀆　名錶、性招待全都要

戰鬥機聯隊爆貪瀆　名錶、性招待全都要

網美遊戲場1天2傷　溜滑梯骨折斷腳

網美遊戲場1天2傷　溜滑梯骨折斷腳

越南妻「地震太可怕」拒回台　夫心碎離婚

越南妻「地震太可怕」拒回台　夫心碎離婚

關鍵字：

彰化永靖成美文化園捐血頂新

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

寒流明報到越晚越冷！白天29度一夜急墜剩6℃

只差1號　威力彩二獎一注獨得

幾歲開始不給親戚小孩紅包　網曝1時間

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

吳建豪偶像過世「舞廳跳舞整晚」回家崩潰大哭

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面