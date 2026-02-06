甜心議員林穎孟控「慣性家暴還罵她貪婪」　少東前夫判拘役40天

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟（右）控前夫林致光（左）涉嫌家暴，雙方出庭互批狡辯、說謊。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「甜心議員」的台北市議會前議員林穎孟，控告前夫、現任誠泰文教基金會董事長林致光婚內涉嫌家暴，並提出2段手機錄影佐證林男對她拉扯成傷，林男不認罪，批林女「捏造」、「貪婪」，林女反擊林男「狡辯」、「死不認錯」，淚求社會多幫助受暴女性，台北地院今（6日）依違反保護令罪判林致光拘役40天，得易科罰金4萬元，可上訴。

雙方今均沒到庭聆判，林致光林致光回應判決指出：「仍要感謝法官在訴訟中努力嘗試還原當日狀況，但因對方提供的片段不完整影片，可能使法院最後認定有所偏誤。我會提起上訴捍衛清白，必須將事實真相查明，以還我公道，謝謝大家關心。」林穎孟回應：「謝謝法院還我公道，希望不要再有下一個受害者。」

林穎孟於2022年12月尋求連任市議員敗選，與林致光登記密婚，林女之後被控於市議員任內，涉詐領公費助理補助26萬元，2024年2月北院一審審理期間，為林女具保100萬元的林突然聲請退還保證金，才揭露雙方曾是夫妻，卻於2023年8月鬧翻，2024年1月登記離婚。

▲誠泰文教基金會董事長林致光否認家暴前妻、台北市議會前「甜心議員」林穎孟，出庭受訪狂虧對方演戲裝可憐。（圖／記者黃哲民攝）

但雙方衍生多件民、刑事訴訟，包括林女訴請夫妻剩餘財產分配，本案則是林穎孟指控林致光在2023年9月15日深夜，明知她當天剛做完人工生殖手術、須臥床休息，卻借酒裝瘋、欲搶奪她身穿的上衣、蓋在身上的薄毯，以及錄影自保的手機，害她跌傷手腳。

台北地檢署原本不起訴林致光，經高檢署發回續查，改起訴林男涉犯家暴傷害、違反保護令等罪嫌。北院審理時，林穎孟提出事發時手機錄影，佐證林男打赤膊穿居家短褲，在她床邊跳針說「那是我的衣服」、「這是我的毯子」、「那是我的手機」，要林女歸還。

▲林穎孟告前夫、現任誠泰文教基金會董事長林致光涉嫌家暴，出庭後受訪，眼眶泛淚。（圖／記者黃哲民攝）

林穎孟躺在床上邊錄影邊說「請你不要騷擾我」、「你意圖讓我傷口惡化，侵害我的健康權」、「不要發酒瘋」等語，林致光嚷著「這是我家，請妳離開」，林女反擊「你出去，就不會看到我」，林男重複「丟臉」N次，最後湊近鏡頭伸手，畫面在劇烈搖晃與林女尖叫聲中結束。

林女撿起雙方拉扯掉落的手機重新錄影，要林男別再靠近，並自錄腿部稱林男「害我跌倒、瘀青」，林男回稱「去驗傷啊」、「你為什麼不離開？」

林女庭訊時哭得唏哩嘩啦，指責林男婚後動輒推她罵她髒話、把她趕出家門，她做人工生殖手術想為林男圓夢生兒子，林男仍對她家暴長達8個月、不認錯又說謊抹黑她，這段婚姻讓她很崩潰，她選擇逃離，否則「有一天會被他弄死」，淚求法官公正判決，讓大家知道「不是有錢有勢就能任意對人施暴」。

林致光不認罪，堅稱絕沒施暴，批林穎孟「很會演戲，哭哭啼啼，博取同情」，林女告他6件刑案有5件不起訴，本件他是被陷害，因為林女鬼扯，一直營造受家暴的弱勢形象，其實林女婚後持續偷錄音夫妻互動，表面上「不斷跟我親熱、喊我老公」、索取生活花費，「真的很離譜、很貪婪」。

林穎孟開完庭，眼眶泛紅受訪表示林致光習慣罵她髒話、推稱只是口頭禪，林男被法院鑑定是中度家暴再犯危險，卻用各種方式不斷抹黑她，「這樣的人，有什麼值得相信」，因為密室家暴很難舉證，希望社會多給受暴女性一點幫助、支持和溫暖。

林致光受訪不甘示弱，虧林女要求分配夫妻剩餘財產，從250萬元喊到5000萬元，「若參加奧運三級跳遠，可以拿冠軍」，並揶揄林女應好好面對自己的貪污案，他認為林女的程度「已經超過假面」，至於是不是「甜心」，他大笑表示留給大家去評斷。