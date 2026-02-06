　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

甜心議員林穎孟控「慣性家暴還罵她貪婪」　少東前夫判拘役40天

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟(右)控前夫林致光（左）涉嫌家暴，雙方23日到台北地院出庭，繼續互批狡辯、說謊。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟（右）控前夫林致光（左）涉嫌家暴，雙方出庭互批狡辯、說謊。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「甜心議員」的台北市議會前議員林穎孟，控告前夫、現任誠泰文教基金會董事長林致光婚內涉嫌家暴，並提出2段手機錄影佐證林男對她拉扯成傷，林男不認罪，批林女「捏造」、「貪婪」，林女反擊林男「狡辯」、「死不認錯」，淚求社會多幫助受暴女性，台北地院今（6日）依違反保護令罪判林致光拘役40天，得易科罰金4萬元，可上訴。

雙方今均沒到庭聆判，林致光林致光回應判決指出：「仍要感謝法官在訴訟中努力嘗試還原當日狀況，但因對方提供的片段不完整影片，可能使法院最後認定有所偏誤。我會提起上訴捍衛清白，必須將事實真相查明，以還我公道，謝謝大家關心。」林穎孟回應：「謝謝法院還我公道，希望不要再有下一個受害者。」

林穎孟於2022年12月尋求連任市議員敗選，與林致光登記密婚，林女之後被控於市議員任內，涉詐領公費助理補助26萬元，2024年2月北院一審審理期間，為林女具保100萬元的林突然聲請退還保證金，才揭露雙方曾是夫妻，卻於2023年8月鬧翻，2024年1月登記離婚。

▲▼誠泰文教基金會董事長林致光不服被前妻、台北市議會前「甜心議員」林穎孟控告涉嫌家暴，12日到台北地院出庭後受訪，狂虧對方演戲裝可憐、靠哭博同情，挖苦林女專心面對自己的貪污案件。（圖／記者黃哲民攝）

▲誠泰文教基金會董事長林致光否認家暴前妻、台北市議會前「甜心議員」林穎孟，出庭受訪狂虧對方演戲裝可憐。（圖／記者黃哲民攝）

但雙方衍生多件民、刑事訴訟，包括林女訴請夫妻剩餘財產分配，本案則是林穎孟指控林致光在2023年9月15日深夜，明知她當天剛做完人工生殖手術、須臥床休息，卻借酒裝瘋、欲搶奪她身穿的上衣、蓋在身上的薄毯，以及錄影自保的手機，害她跌傷手腳。

台北地檢署原本不起訴林致光，經高檢署發回續查，改起訴林男涉犯家暴傷害、違反保護令等罪嫌。北院審理時，林穎孟提出事發時手機錄影，佐證林男打赤膊穿居家短褲，在她床邊跳針說「那是我的衣服」、「這是我的毯子」、「那是我的手機」，要林女歸還。

▲▼台北市議會前「甜心議員」林穎孟，告前夫、現任誠泰文教基金會董事長林致光涉嫌家暴，12日出庭後受訪，眼眶泛淚。（圖／記者黃哲民攝）

▲林穎孟告前夫、現任誠泰文教基金會董事長林致光涉嫌家暴，出庭後受訪，眼眶泛淚。（圖／記者黃哲民攝）

林穎孟躺在床上邊錄影邊說「請你不要騷擾我」、「你意圖讓我傷口惡化，侵害我的健康權」、「不要發酒瘋」等語，林致光嚷著「這是我家，請妳離開」，林女反擊「你出去，就不會看到我」，林男重複「丟臉」N次，最後湊近鏡頭伸手，畫面在劇烈搖晃與林女尖叫聲中結束。

林女撿起雙方拉扯掉落的手機重新錄影，要林男別再靠近，並自錄腿部稱林男「害我跌倒、瘀青」，林男回稱「去驗傷啊」、「你為什麼不離開？」

林女庭訊時哭得唏哩嘩啦，指責林男婚後動輒推她罵她髒話、把她趕出家門，她做人工生殖手術想為林男圓夢生兒子，林男仍對她家暴長達8個月、不認錯又說謊抹黑她，這段婚姻讓她很崩潰，她選擇逃離，否則「有一天會被他弄死」，淚求法官公正判決，讓大家知道「不是有錢有勢就能任意對人施暴」。

林致光不認罪，堅稱絕沒施暴，批林穎孟「很會演戲，哭哭啼啼，博取同情」，林女告他6件刑案有5件不起訴，本件他是被陷害，因為林女鬼扯，一直營造受家暴的弱勢形象，其實林女婚後持續偷錄音夫妻互動，表面上「不斷跟我親熱、喊我老公」、索取生活花費，「真的很離譜、很貪婪」。

林穎孟開完庭，眼眶泛紅受訪表示林致光習慣罵她髒話、推稱只是口頭禪，林男被法院鑑定是中度家暴再犯危險，卻用各種方式不斷抹黑她，「這樣的人，有什麼值得相信」，因為密室家暴很難舉證，希望社會多給受暴女性一點幫助、支持和溫暖。

林致光受訪不甘示弱，虧林女要求分配夫妻剩餘財產，從250萬元喊到5000萬元，「若參加奧運三級跳遠，可以拿冠軍」，並揶揄林女應好好面對自己的貪污案，他認為林女的程度「已經超過假面」，至於是不是「甜心」，他大笑表示留給大家去評斷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股翻紅！　上沖下洗震盪近700點
AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話被拍
快訊／低溫特報！7縣市「非常寒冷」　連凍3天
「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家分析
高中生鼻竇炎拖5天　感染到大腦死亡
8億人瑞四兒子現身！　控看護騙婚：拿很多房、錢
「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒犯進派出所「上銬還一路自拍」筆錄也入鏡　超扯畫面曝光

馬如龍兒子猝死！2／12舉辦追思會　黃詠淇：好友們可前往祭拜

74歲翁晨運失足跌落水溝卡樹枝　東港鷹眼警立即救援助脫險

不滿提問工作態度不佳　嘉義男氣喊「打斷腿」下場慘了

屁股寫「母豬」淫辱少女還拍性愛片　變態阿兵哥賠百萬換免囚

又是「假檢警」詐騙！婦奔派出所求助　內埔警秒識破阻詐

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

毒駕被判4個月嫌重　駕駛「手寫2頁悔過書」求情被打臉

台中高中生Google雲端藏兒少性影像　12年後被美國NCMEC揪出判刑

超人搶劫行員神反應！彰化警防搶演練超逼真　尖叫聲嚇壞民眾

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

毒犯進派出所「上銬還一路自拍」筆錄也入鏡　超扯畫面曝光

馬如龍兒子猝死！2／12舉辦追思會　黃詠淇：好友們可前往祭拜

74歲翁晨運失足跌落水溝卡樹枝　東港鷹眼警立即救援助脫險

不滿提問工作態度不佳　嘉義男氣喊「打斷腿」下場慘了

屁股寫「母豬」淫辱少女還拍性愛片　變態阿兵哥賠百萬換免囚

又是「假檢警」詐騙！婦奔派出所求助　內埔警秒識破阻詐

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

毒駕被判4個月嫌重　駕駛「手寫2頁悔過書」求情被打臉

台中高中生Google雲端藏兒少性影像　12年後被美國NCMEC揪出判刑

超人搶劫行員神反應！彰化警防搶演練超逼真　尖叫聲嚇壞民眾

藍白合的大局觀、小局觀與個人觀　柯文哲需清醒認識這是必然選擇

大S離世1年「信義豪宅還在名下」　地政士曝3種可能劇本

煙波集團年終獎金最高6個月　今年插旗4縣市開新飯店

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1絕招」化解尷尬：都是大人了

凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

出境潮夾擊仍成長！煙波集團「年終最高6個月」　全台再拓4飯店

存款利息成往事！　陸青年改抱「新三金」理財術圈粉2100萬人

爸媽救星！巧虎電影《勇氣之歌》3D回歸　超貼心「中場休息」被讚爆

競選新北首波政見！黃國昌聚焦都更　加速程序、一鍵查容積獎勵

台股封關倒數！指數上沖下洗震盪近700點　台積電翻紅

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

社會熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

即／台玻總裁林伯實涉10億股權假交現身法院

上網查才知錯過教召　後備軍人獲無罪

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

即／高雄傳拒檢自撞　騎士慘摔倒地

即／國台辦點名「台獨幫兇」反升官　陳舒怡掌花檢

更多熱門

相關新聞

高雄女全裸墜樓亡！檢方解剖查死因

高雄女全裸墜樓亡！檢方解剖查死因

高雄一名30歲張姓女子4日被發現「全身赤裸」，詭異陳屍在一棟大樓地下室的機械車位升降平台上，由於女子胸部有不明塊狀瘀青，曾涉家暴同居男友一度失聯，檢方今（5）日複驗解剖釐清確切死因，張女父母一早現身，面對媒體詢問僅回答「不清楚」，認屍過程僅10秒就結束。

獨／高雄女裸屍詭握睡衣　同居男友瞬間失聯

獨／高雄女裸屍詭握睡衣　同居男友瞬間失聯

斬斷命根、多刀刺死！她狠殺同居男友

斬斷命根、多刀刺死！她狠殺同居男友

南投法律諮詢服務今年持續進行

南投法律諮詢服務今年持續進行

快訊／翁持鋸子追殺母女3人　裁定羈押

快訊／翁持鋸子追殺母女3人　裁定羈押

關鍵字：

甜心議員前夫家暴夫妻剩餘財產假面甜心貪污

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面