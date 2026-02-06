　
生活 生活焦點

寒流明報到越晚越冷！白天29度「一夜急墜剩6℃」　北台濕冷3天

▲▼圍巾,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周五鋒面到，周末寒流來襲。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署確認，周末南下的冷空氣已正式升格為「寒流」等級，影響時間將自周六（7日）起一路延續至下周一（9日）清晨，全台天氣明顯轉冷。氣象專家與氣象粉專提醒，這波寒流降溫幅度大、時間集中，氣溫猶如「雲霄飛車」，民眾務必提前做好防寒準備。

周五鋒面先到　北東轉雨、降溫尚未開始

氣象署指出，周五（6日）白天鋒面由北往南通過，各地雲量明顯增多，北部、宜蘭及花蓮轉為短暫陣雨天氣，台東、恆春半島及中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地則以多雲、零星降雨為主。氣溫方面，白天仍偏暖，北部約21至24度，中南部及台東仍可達25至29度，但入夜後冷空氣開始逼近，晚間氣溫將逐步下滑。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署，下同）

周六寒流南下　越晚越冷、北部濕冷最有感

周六（7日）寒流正式影響，氣溫由北往南快速下降。北部、宜蘭白天就會明顯轉冷，並伴隨降雨，呈現濕冷天氣；中南部白天仍可感受到溫差，但夜晚低溫快速下探。預估周六夜間至周日清晨，中北部空曠地區低溫可能降至10度以下，南部與花東地區也將降到12至14度左右，日夜溫差明顯。

周日到下周一清晨最冷　局部探6度以下

氣象署與吳聖宇指出，周日（8日）到下周一（9日）清晨將是這波寒流最冷時段，北部、東北部白天高溫僅12至13度，中部及花東約14至18度，南部仍相對較暖但也明顯轉冷。夜間受輻射冷卻影響，中北部空曠地區最低溫可能下探6至8度，都市地區約9至10度，民眾須特別留意低溫特報。

此外，周六晚間至周日清晨高山有機會出現冰霰或降雪，北部、東北部約1500公尺以上山區，中東部2500公尺以上高山需留意結冰與行車安全。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

下周二短暫回溫　冷空氣恐再接力報到

下周二（10日）寒流減弱，各地白天氣溫回升，但早晚仍偏冷、日夜溫差大。氣象單位提醒，回暖時間可能不長，下周中後期仍有另一波冷空氣南下機率，雖強度不及本周末寒流，但北台灣轉冷機會仍高，後續需持續觀察最新預報。

▲周五鋒面到，周末寒流來襲。（圖／氣象署）

周六寒流「急探6度」轉雨　高山有望追雪

周六寒流「急探6度」轉雨　高山有望追雪

氣象專家吳德榮表示，最新模擬顯示，今明（5、6日）兩天各地晴朗穩定，早晚偏涼，日夜溫差大，但明天周五晚間鋒面接近，北台灣變天，周六寒流來襲氣溫驟降，將愈晚愈冷，本島有機會下探6度，高山有望追雪，應做好防寒準備。

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

周六寒流來襲「最冷時刻」出爐　下周又有東北季風報到

周六寒流來襲「最冷時刻」出爐　下周又有東北季風報到

探5℃！　最凍時間曝

探5℃！　最凍時間曝

把握好天氣！　下波挑戰溼答答寒流

把握好天氣！　下波挑戰溼答答寒流

寒流降溫防寒降雪氣象

