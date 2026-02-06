屏東新園豆薯入餡古早味八寶丸　農會新產品爆紅限量預購到2/10

▲新園鄉農會有名「八寶丸」。（圖／蔡坤城總幹事提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉盛產豆薯，每逢秋季栽種、農曆春節前大量上市。新園鄉農會結合在地農產，研發復刻早年僅在過年才能吃到的古早味「八寶丸」，以豆薯入餡，口感紮實、風味濃郁，一推出即獲消費者好評。因採現炸、數量有限，八寶丸目前僅開放預購至2月10日止，想嚐家鄉味的民眾須把握機會。

新園鄉緊臨高屏溪，土壤與氣候、溫度條件適合豆薯生長，農民多在二期稻作收割後栽種，品質優良、深受市場青睞，為全國產量最多地區。為推廣豆薯並增加農民收入，新園鄉農會發想重現早期農村社會春節限定的「八寶丸」，喚起年節記憶。

新園鄉農會總幹事蔡坤城表示，八寶丸原料除豆薯外，另加入洋蔥、高麗菜、絞肉、雞蛋與胡椒粉等多種食材，備料繁複、全程手工，農會員工總動員投入生產，非常辛苦，但看到消費者吃得滿足、露出幸福笑容，一切辛苦都值得。

新園鄉農會指出，八寶丸將於115年2月14日現炸供應，每盒10顆售價100元，採預購制不開放現場購買，取貨地點為仙吉村仙隆路58號（農會肥料倉庫、仙隆宮斜對面）。民眾即日起可致電08-8685700預訂，須留下姓名、電話及訂購盒數，食材依預購數量準備，售完為止。