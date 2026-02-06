　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東新園豆薯入餡古早味八寶丸　農會新產品爆紅限量預購到2/10

▲新園鄉農會有名「八寶丸」。（圖／蔡坤城總幹事提供）

▲新園鄉農會有名「八寶丸」。（圖／蔡坤城總幹事提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉盛產豆薯，每逢秋季栽種、農曆春節前大量上市。新園鄉農會結合在地農產，研發復刻早年僅在過年才能吃到的古早味「八寶丸」，以豆薯入餡，口感紮實、風味濃郁，一推出即獲消費者好評。因採現炸、數量有限，八寶丸目前僅開放預購至2月10日止，想嚐家鄉味的民眾須把握機會。

▲新園鄉農會有名「八寶丸」。（圖／蔡坤城總幹事提供）

▲新園鄉農會有名「八寶丸」。（圖／蔡坤城總幹事提供）

新園鄉緊臨高屏溪，土壤與氣候、溫度條件適合豆薯生長，農民多在二期稻作收割後栽種，品質優良、深受市場青睞，為全國產量最多地區。為推廣豆薯並增加農民收入，新園鄉農會發想重現早期農村社會春節限定的「八寶丸」，喚起年節記憶。

▲新園鄉農會有名「八寶丸」。（圖／蔡坤城總幹事提供）

▲新園鄉農會有名「八寶丸」。（圖／蔡坤城總幹事提供）

新園鄉農會總幹事蔡坤城表示，八寶丸原料除豆薯外，另加入洋蔥、高麗菜、絞肉、雞蛋與胡椒粉等多種食材，備料繁複、全程手工，農會員工總動員投入生產，非常辛苦，但看到消費者吃得滿足、露出幸福笑容，一切辛苦都值得。

▲新園鄉農會有名「八寶丸」。（圖／蔡坤城總幹事提供）

新園鄉農會指出，八寶丸將於115年2月14日現炸供應，每盒10顆售價100元，採預購制不開放現場購買，取貨地點為仙吉村仙隆路58號（農會肥料倉庫、仙隆宮斜對面）。民眾即日起可致電08-8685700預訂，須留下姓名、電話及訂購盒數，食材依預購數量準備，售完為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股翻紅！　上沖下洗震盪近700點
AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話被拍
快訊／低溫特報！7縣市「非常寒冷」　連凍3天
「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家分析
高中生鼻竇炎拖5天　感染到大腦死亡
8億人瑞四兒子現身！　控看護騙婚：拿很多房、錢
「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歲末迎馬年防災不打烊　南消五大深入南灣活動中心宣導火災速退避

移民署屏東服務站寒冬港邊送暖　漁工物資滿載樂開懷

寒流來襲別大意！　南消公園消防分隊進校園教幼童防火避難

屏東新園豆薯入餡古早味八寶丸　農會新產品爆紅限量預購到2/10

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV　12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩　永康警8分鐘警車開道送醫

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

桃園市府600億缺口待解　魏筠質詢批桃園六立委拖延預算

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

歲末迎馬年防災不打烊　南消五大深入南灣活動中心宣導火災速退避

移民署屏東服務站寒冬港邊送暖　漁工物資滿載樂開懷

寒流來襲別大意！　南消公園消防分隊進校園教幼童防火避難

屏東新園豆薯入餡古早味八寶丸　農會新產品爆紅限量預購到2/10

血荒告急！捐血即享「免費暢遊」全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場　福袋抽到破千元

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV　12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩　永康警8分鐘警車開道送醫

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

桃園市府600億缺口待解　魏筠質詢批桃園六立委拖延預算

藍白合的大局觀、小局觀與個人觀　柯文哲需清醒認識這是必然選擇

大S離世1年「信義豪宅還在名下」　地政士曝3種可能劇本

煙波集團年終獎金最高6個月　今年插旗4縣市開新飯店

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1絕招」化解尷尬：都是大人了

凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

出境潮夾擊仍成長！煙波集團「年終最高6個月」　全台再拓4飯店

存款利息成往事！　陸青年改抱「新三金」理財術圈粉2100萬人

爸媽救星！巧虎電影《勇氣之歌》3D回歸　超貼心「中場休息」被讚爆

競選新北首波政見！黃國昌聚焦都更　加速程序、一鍵查容積獎勵

台股封關倒數！指數上沖下洗震盪近700點　台積電翻紅

【誰能忍住不摸】胖橘貓翻肚肚睡覺！被摸還會搖搖尾巴

地方熱門新聞

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV12名移工全數落網

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

與死神搶命！婦術後大血崩永康警8分鐘警車開道送醫

血荒告急！捐血即免費遊全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

外科專業陳明智接掌衛福部南投醫院

台東縣府協助承租農民取得土地所有權

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

六河分署拜會台南地檢署深化跨域合作守護水環境

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

更多熱門

相關新聞

植物醫師難覓！新園鄉公所第4次徵才

植物醫師難覓！新園鄉公所第4次徵才

屏東縣新園鄉公所自8月起公告徵求儲備植物醫師，盼引進專業人力協助農民解決作物病蟲害問題，提升在地農業安全與產值。然而截至10月9日止，鄉公所已辦理三次公開徵選，仍未有人前來應徵，遂決定自10月9日至10月24日辦理第四次公開招募作業，希望能順利找到合適人選，讓「植物的醫生」真正走進新園。

i14 Pro耗電快「想換i17 Pro」　內行給1建議

i14 Pro耗電快「想換i17 Pro」　內行給1建議

陸iPhone Air發售喊卡！ 監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

陸iPhone Air發售喊卡！ 監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

iPhone 17預約　Coupang酷澎台灣攜手中信LINE Pay卡友享專屬優惠

iPhone 17預約　Coupang酷澎台灣攜手中信LINE Pay卡友享專屬優惠

新園800萬遊艇遭縱火　警3小時火速逮女嫌

新園800萬遊艇遭縱火　警3小時火速逮女嫌

關鍵字：

新園鄉八寶丸豆薯春節美食預購

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面