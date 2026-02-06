　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

▲▼立法院國防外交委員會邀請國防部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算(公務、基金暨特別預算)編列結構之適切性」行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

有關台灣對美軍購的運交狀況，國防部長顧立雄近日表示，先前受全球供應鏈產能已逐步恢復，美國政府為改善軍售效率也提出多項方案，例如修訂武器出口管制法，讓台灣享有跟北約plus成員國同等軍售待遇。他也提到，今年的年度總預算若順利通過，M1A2T 今年可以全數解繳，以及海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS600M 無人機、MQ-9B 無人機、彈簧刀 300無人機、MS-110 偵照莢艙、火山布雷系統及第三代陸區系統等，都會在今年陸續分批交運。

在台灣的重要戰力籌建部分，顧立雄表示，國軍現階段建軍備戰置重點在強化不對稱戰力、防衛韌性、後備戰力及灰色地帶應處能力，因應中共灰色地帶襲擾及由演轉戰可能性提高，今年提出兩項特別預算，首先是「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性」特別預算，可快速提升國土防衛韌性，雖然遭刪減但已通過。

顧立雄指出，另一項則是「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例，採取「國內自製」與「軍、商購」併行機制，確保儘速獲得可恃戰力，其中考量扶植國防產業及打造非紅供應鏈必要性，條例中規劃，由國內自製 21 萬架無人機、無人艇 1,000 餘艘，逐步推動國防自主政策，防杜紅色供應鏈滲入，確保關鍵系統、零組件來源穩定性及品質可控性。

顧立雄表示，為了持續提升整體軍備量能，透過台美共同研發方式採購新興科技，導入先進技術跟作戰概念，並推動各兵工廠彈藥生產興建或擴建、產能升級，提升關鍵彈藥自主生產及儲備能量。

顧立雄說，希望可滿足整個提高戰備存量需求及訓耗需求，創造超過 4,000 億產值、9萬名工作機會，兼顧國防需求及促進就業機會。特別條例尚未付委，但國防部已做機密專報，希望各位支持，當然更要獲得立法院立委支持。

在國防自主方面，顧立雄表示，國機國造 115 年底要生產新式高教機 66 架，目前交機 52 架；國艦國造持續推動，新型救難、高效能艦艇、輕型巡防艦、快速布雷艇等建案；潛艦原型艦依序執行逐項測試，在安全條件無虞下推動後續驗證、交裝。

在提升單兵裝備方面，顧立雄說，T112 生產效率提高；新式戰鬥背心去年完成 3 萬餘組產製，交付部分單位使用，今年預計產製 6 萬組，於年底前交軍，使官兵獲得更優質作戰及防護裝備。

至於外界高度關注對美軍購部分，顧立雄說，先前受全球供應鏈產能已逐步恢復，美國政府為改善軍售效率提出多項方案，例如修訂武器出口管制法，讓台灣享有跟北約 plus 成員國同等軍售待遇，有助於加速對台軍售行政程序，目前多數軍售案依照節點陸續交運。

顧立雄說，例如拖式 2B 反裝甲飛彈、標槍反裝甲飛彈、方陣快砲等。今年的年度總預算若能順利通過，M1A2T 今年可以全數解繳，還有海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS600M 無人機、MQ-9B 無人機、彈簧刀 300無人機、MS-110 偵照莢艙、火山布雷系統及第三代陸區系統等，都會在今年陸續分批交運。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3人上吐下瀉！　台中「壽喜燒名店」勒令停業
快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　搭賓利現身出庭
女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面播出
快訊／台股暴跌！　下殺逾500點
魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳
亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單
WBC韓國隊30人名單揭曉
快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡
幣圈哀嚎！比特幣失守6.2萬美元大關　單日近46萬人爆倉
快訊／中華隊WBC　30人名單正式出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

川習通話　他看內容笑了：談台灣都在打哈哈

《世紀血案》改編林家血案惹議！議員開第一槍拒看：這是嗜血商品

肯定陳昭姿！梁文傑：一個國會議員正確的態度

李貞秀國籍爭議卡關！劉世芳：立院若不處理「不排除送憲法法庭」

李貞秀就職穿4萬愛馬仕白鞋　財產申報柏金、凱莉名包全入列

立陶宛總理稱設台代表處如「衝向火車」！外交部：名稱是雙方共識

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

川習通話　他看內容笑了：談台灣都在打哈哈

《世紀血案》改編林家血案惹議！議員開第一槍拒看：這是嗜血商品

肯定陳昭姿！梁文傑：一個國會議員正確的態度

李貞秀國籍爭議卡關！劉世芳：立院若不處理「不排除送憲法法庭」

李貞秀就職穿4萬愛馬仕白鞋　財產申報柏金、凱莉名包全入列

立陶宛總理稱設台代表處如「衝向火車」！外交部：名稱是雙方共識

屏東新園豆薯入餡古早味八寶丸　農會新產品爆紅限量預購到2/10

苗栗透天厝暗夜火警6人嗆傷！疑電動車充電釀禍　燒剩車架畫面曝

婁峻碩笑稱「有穿衣服比較自在」！與程予希示範SANDRO法式穿搭

日媒聚焦徐若熙與古林睿煬！　點名中華隊是侍JAPAN最大威脅之一

街頭巨型「草莓大福」成打卡熱點　一看竟是接待中心

「雲街」出現！鄭明典：冷空氣往南擴展影響台灣

3人疑食物中毒上吐下瀉！台中「蜜柑關西風壽喜燒」遭勒令停業

微博之夜／女星頭戴「50cm菩薩光圈盤」闖禍！　隔壁美女同事慘遭撞擊

開槍掃射茶行！台中17歲少年辯與員工起糾紛洩憤　送觀護所收容

快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　林伯實搭賓利現身出庭面對

【這拉花太母湯】女店員學咖啡拉花想畫愛心　成品一出全場爆笑

政治熱門新聞

川習通話　他看內容笑了

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

《世紀血案》上映前掀論戰！議員開第一槍拒看

肯定陳昭姿！梁文傑：國會議員正確的態度

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

李貞秀國籍爭議卡關　劉世芳：最後恐交憲法法庭

劉世芳：李貞秀沒有完成全部就職手續

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

立陶宛後悔設台灣代表處？外交部：是雙方共識

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

大安區爆漢他病毒死亡　蔣：全市地毯式清消

更多熱門

相關新聞

受邀出席英國國會酒會　陳冠廷：不只半導體無人機產業亦可深化交流

受邀出席英國國會酒會　陳冠廷：不只半導體無人機產業亦可深化交流

民進黨立委陳冠廷4日出席英國國會「台英國會小組」（APPG on Taiwan）酒會，並在共同主席羅根勳爵（Lord Rogan）與下議院議員柴萍恩（Sarah Champion）邀請下發表致詞，與多位橫跨工黨、保守黨、自民黨的英國國會議員、政界與友台人士就台英合作、民主夥伴關係及多元交流深入交換意見。

台南消防精進無人機AI救災打造韌性城市

台南消防精進無人機AI救災打造韌性城市

從訓練到應變！基隆防災士強化組織應變力

從訓練到應變！基隆防災士強化組織應變力

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

俄兵被轟炸　同袍脫剩內褲綁樹畫面曝光

俄兵被轟炸　同袍脫剩內褲綁樹畫面曝光

關鍵字：

台美軍購國防自主無人機軍備升級預算通過

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

中華隊30人名單正式出爐

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面