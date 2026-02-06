台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

有關台灣對美軍購的運交狀況，國防部長顧立雄近日表示，先前受全球供應鏈產能已逐步恢復，美國政府為改善軍售效率也提出多項方案，例如修訂武器出口管制法，讓台灣享有跟北約plus成員國同等軍售待遇。他也提到，今年的年度總預算若順利通過，M1A2T 今年可以全數解繳，以及海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS600M 無人機、MQ-9B 無人機、彈簧刀 300無人機、MS-110 偵照莢艙、火山布雷系統及第三代陸區系統等，都會在今年陸續分批交運。

在台灣的重要戰力籌建部分，顧立雄表示，國軍現階段建軍備戰置重點在強化不對稱戰力、防衛韌性、後備戰力及灰色地帶應處能力，因應中共灰色地帶襲擾及由演轉戰可能性提高，今年提出兩項特別預算，首先是「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性」特別預算，可快速提升國土防衛韌性，雖然遭刪減但已通過。

顧立雄指出，另一項則是「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例，採取「國內自製」與「軍、商購」併行機制，確保儘速獲得可恃戰力，其中考量扶植國防產業及打造非紅供應鏈必要性，條例中規劃，由國內自製 21 萬架無人機、無人艇 1,000 餘艘，逐步推動國防自主政策，防杜紅色供應鏈滲入，確保關鍵系統、零組件來源穩定性及品質可控性。

顧立雄表示，為了持續提升整體軍備量能，透過台美共同研發方式採購新興科技，導入先進技術跟作戰概念，並推動各兵工廠彈藥生產興建或擴建、產能升級，提升關鍵彈藥自主生產及儲備能量。

顧立雄說，希望可滿足整個提高戰備存量需求及訓耗需求，創造超過 4,000 億產值、9萬名工作機會，兼顧國防需求及促進就業機會。特別條例尚未付委，但國防部已做機密專報，希望各位支持，當然更要獲得立法院立委支持。

在國防自主方面，顧立雄表示，國機國造 115 年底要生產新式高教機 66 架，目前交機 52 架；國艦國造持續推動，新型救難、高效能艦艇、輕型巡防艦、快速布雷艇等建案；潛艦原型艦依序執行逐項測試，在安全條件無虞下推動後續驗證、交裝。

在提升單兵裝備方面，顧立雄說，T112 生產效率提高；新式戰鬥背心去年完成 3 萬餘組產製，交付部分單位使用，今年預計產製 6 萬組，於年底前交軍，使官兵獲得更優質作戰及防護裝備。

至於外界高度關注對美軍購部分，顧立雄說，先前受全球供應鏈產能已逐步恢復，美國政府為改善軍售效率提出多項方案，例如修訂武器出口管制法，讓台灣享有跟北約 plus 成員國同等軍售待遇，有助於加速對台軍售行政程序，目前多數軍售案依照節點陸續交運。

顧立雄說，例如拖式 2B 反裝甲飛彈、標槍反裝甲飛彈、方陣快砲等。今年的年度總預算若能順利通過，M1A2T 今年可以全數解繳，還有海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS600M 無人機、MQ-9B 無人機、彈簧刀 300無人機、MS-110 偵照莢艙、火山布雷系統及第三代陸區系統等，都會在今年陸續分批交運。