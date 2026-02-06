　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

▲顧立雄曝今年國軍大型軍演規劃。（圖／記者李毓康攝）

▲顧立雄曝今年國軍重大軍演規劃。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部統計去年共機擾台達到3764架次，較113年的3066架次多698架次，共艦從2475艘次增加至2640艘次。國防部長顧立雄表示，持續優化國軍不對稱戰力，並依循聯戰指揮機制運作、實兵預演、實戰化演練及聯戰計畫訓練整備週期，提升各級部隊高戰備能力；今年規劃4月至11月間執行立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練，持續強化部隊關鍵作戰能力，其中漢光42號實兵演習維持10天9夜，也結合縣市政府執行「2026城鎮韌性演習」等科目，全程採取實兵、實況等方式推動，逐步落實「實戰化訓練」要求。

顧立雄指出，過去一年，共軍運用綜合軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊及認知作戰等手段，意圖以用更繁複、精準行動威懾我國。統計數字顯示，2025年共機各型主輔戰機，包括無人機頻繁逾越海峽中線並且進入我國西南及東部空域，達到3764架次，相較2024年的3066架次成長約23%；各型作戰艦2640艘次駛入我國應變區，較2024年的2475艘次增加約7%。

顧立雄說，此外，中共常態性在我國外離島禁限制水域及海峽中線周邊從事執法巡查，意圖形塑臺海內海化假象，並運用資安威脅等手段，從事網攻與駭侵，以及綜合政治、經濟、軍事、心理等多重面向，對我實施認知作戰及統戰滲透等，當這樣行動不斷上演，他擔心容易麻痺國人的心防，但事實上這種敵情威脅是迫切且真實存在。

顧立雄表示，國軍為有效因應敵情威脅，秉持不升高衝突、不挑起事端原則，綿密掌握共軍動態並精實三軍聯合作戰能力、強化後勤支援、全社會防衛韌性，藉由採購新式武器及提升作戰韌性等方式，持續優化國軍不對稱戰力，配合新式武器裝備獲得，國軍整合兵力組織結構，驅動防衛作戰概念革新，秉持任務導向、為戰而訓原則實質推動各項訓練改革作為，並依循聯戰指揮機制運作、實兵預演、實戰化演練及聯戰計畫訓練整備週期，提升各級部隊高戰備能力。

顧立雄透露，在重大演訓方面，去年已經完成立即備戰操演、軍種戰術總驗收等多項戰演訓，有效支撐聯合作戰計畫的任務能力，今年規劃4月至11月間執行立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練，持續強化部隊關鍵作戰能力。

顧立雄也說，其中，漢光42號實兵演習維持10天9夜，聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能以及無人機防處與人力動員演練，結合縣市政府執行「2026城鎮韌性演習」等科目，演習全程採取「實兵、實地、實時、實裝、實況」方式推動，逐步落實「實戰化訓練」要求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3人上吐下瀉！　台中「壽喜燒名店」勒令停業
快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　搭賓利現身出庭
女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面播出
快訊／台股暴跌！　下殺逾500點
魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳
亞馬遜重摔9%！砸錢蓋AI「支出狂噴50%」　華爾街不買單
WBC韓國隊30人名單揭曉
快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡
幣圈哀嚎！比特幣失守6.2萬美元大關　單日近46萬人爆倉
快訊／中華隊WBC　30人名單正式出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

川習通話　他看內容笑了：談台灣都在打哈哈

《世紀血案》改編林家血案惹議！議員開第一槍拒看：這是嗜血商品

肯定陳昭姿！梁文傑：一個國會議員正確的態度

李貞秀國籍爭議卡關！劉世芳：立院若不處理「不排除送憲法法庭」

李貞秀就職穿4萬愛馬仕白鞋　財產申報柏金、凱莉名包全入列

立陶宛總理稱設台代表處如「衝向火車」！外交部：名稱是雙方共識

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

台灣對美軍購享北約Plus待遇！　顧立雄曝9大武器今年交運

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

川習通話　他看內容笑了：談台灣都在打哈哈

《世紀血案》改編林家血案惹議！議員開第一槍拒看：這是嗜血商品

肯定陳昭姿！梁文傑：一個國會議員正確的態度

李貞秀國籍爭議卡關！劉世芳：立院若不處理「不排除送憲法法庭」

李貞秀就職穿4萬愛馬仕白鞋　財產申報柏金、凱莉名包全入列

立陶宛總理稱設台代表處如「衝向火車」！外交部：名稱是雙方共識

屏東新園豆薯入餡古早味八寶丸　農會新產品爆紅限量預購到2/10

苗栗透天厝暗夜火警6人嗆傷！疑電動車充電釀禍　燒剩車架畫面曝

婁峻碩笑稱「有穿衣服比較自在」！與程予希示範SANDRO法式穿搭

日媒聚焦徐若熙與古林睿煬！　點名中華隊是侍JAPAN最大威脅之一

街頭巨型「草莓大福」成打卡熱點　一看竟是接待中心

「雲街」出現！鄭明典：冷空氣往南擴展影響台灣

3人疑食物中毒上吐下瀉！台中「蜜柑關西風壽喜燒」遭勒令停業

微博之夜／女星頭戴「50cm菩薩光圈盤」闖禍！　隔壁美女同事慘遭撞擊

開槍掃射茶行！台中17歲少年辯與員工起糾紛洩憤　送觀護所收容

快訊／台玻總裁涉10億股權不實轉讓　林伯實搭賓利現身出庭面對

【酸CNN沒收視率】川普被問艾普斯坦案　爆氣嗆：妳是最差勁的記者

政治熱門新聞

川習通話　他看內容笑了

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

《世紀血案》上映前掀論戰！議員開第一槍拒看

肯定陳昭姿！梁文傑：國會議員正確的態度

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

李貞秀就職穿4萬愛馬仕　財產申報名包入列

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

李貞秀國籍爭議卡關　劉世芳：最後恐交憲法法庭

劉世芳：李貞秀沒有完成全部就職手續

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

立陶宛後悔設台灣代表處？外交部：是雙方共識

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

大安區爆漢他病毒死亡　蔣：全市地毯式清消

更多熱門

相關新聞

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

受到中國軍事威脅加劇，國軍2022年起教召採新制14天與5、7天舊制併行，但國防部長顧立雄表示，從今年開始全面實施14天教召，以後沒有5至7天教召。另外，顧立雄也提到，陸軍各部隊今年開始執行「新式兵科基地訓練」，以往5天4夜的戰術測驗延長至10天9夜。

陸委會：國台辦剝奪李貞秀當立委權利

陸委會：國台辦剝奪李貞秀當立委權利

新訓分到「這1處」他喊鳥地方！學長們推爆

新訓分到「這1處」他喊鳥地方！學長們推爆

賴批九二共識是促統　藍：有各自解釋空間

賴批九二共識是促統　藍：有各自解釋空間

陸稱將恢復上海居民赴金馬旅遊　蔣萬安呼籲這件事

陸稱將恢復上海居民赴金馬旅遊　蔣萬安呼籲這件事

關鍵字：

漢光演習國軍顧立雄共機共軍中共

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

中華隊30人名單正式出爐

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面