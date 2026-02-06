首款8K空拍機Antigravity A1登台　限時2周85折開賣

記者蘇晟彥／台北報導

空拍科技創新品牌 Antigravity 5日舉辦記者會，宣布旗下旗艦產品 Antigravity A1 正式在台上市，推出全球首款專為直覺式、沉浸式飛行體驗所設計的多合一 8K 全景空拍機。空拍機將搭配當體感遙控手柄與 Vision 眼鏡使用，打造低門檻、極好上手的飛行體驗，更在上市初期直接下殺85折，從基本規格到頂規分別為標準套裝39,900元、探索者套裝 49,900元 和 無限套裝52,990元，產品於即日起正式販售。

▼ Antigravity A1開賣即享85折，即日起開始販售。（圖／記者蘇晟彥攝）



Antigravity 發言人 Michael Shabun 表示：「過去空拍創作往往受限於操控複雜度與拍攝角度選擇，影響創作的即時性與自由度。Antigravity A1 的誕生，正是希望簡化飛行操作流程，讓更多使用者能以更直覺的方式進入空拍影像創作，拓展內容呈現的可能性。」隨著產品在台上市，將為空拍創作帶來不同於以往的使用體驗，從操控方式到影像應用皆展現全新可能，進一步拓展空拍影像在創作與紀錄上的應用範圍。

Antigravity A1 於即日起在 Antigravity 官方商城及授權零售通路正式販售，建議售價分別為標準套裝NT$ 39,900、探索者套裝NT$ 49,900、無限套裝NT$ 52,990。自即日起至 2 月 19 日 23:59 ，凡購買任一套裝組合即可享 85 折優惠。

Vision 眼鏡搭配體感遙控手柄 打造革命性沉浸式飛行體驗

Antigravity A1 針對空拍飛行「操作門檻高」的痛點，重新設計操控方式，讓使用者不必熟悉複雜的雙操桿操作，也能快速進入飛行狀態。透過 Vision 眼鏡與體感遙控手柄的搭配，使用者即可直覺掌握飛行方向與拍攝視角，將注意力放在飛行路徑與畫面構圖本身。

體感遙控手柄具備自由運動模式，可將手部動作直接轉換為飛行指令，實現「指向即飛」的操控體驗，讓初次接觸空拍的使用者也能快速上手，同時降低因操作不熟而產生的學習壓力。對於偏好傳統操控方式的進階玩家，A1 亦完整支援 FPV 模式，可依個人習慣切換操作設定。

當體感遙控手柄與 Vision 眼鏡完成配對後，A1 的操控體驗得以完整呈現。Vision 眼鏡採用 Pancake 光學設計，並配置雙 1 吋 Micro-OLED 顯示器（解析度 2560×2560），可即時對應飛行畫面與頭部動作。透過眼鏡、體感遙控手柄與機身三者的整合，系統形成連續且一致的操作介面，讓使用者在飛行過程中能更自然地沉浸於空拍視角，而不只是單純操控一台空拍機。

8K 旗艦影像結合智慧航跡 全面解鎖「先飛行、後構圖」創作自由

Antigravity A1 搭載雙鏡頭 1/1.28 吋感光元件，支援錄製 8K30fps、5.2K60fps 及 4K100fps 的高畫質全景影像。透過全方位拍攝視角，單次飛行中即可完整記錄周圍畫面，無需頻繁調整雲台，即可涵蓋多元拍攝角度，實現「先飛行、後構圖」的拍攝流程。並於後製階段可自由切換視角，電影感平移鏡頭、小行星效果或深度主體追蹤等創意特效。結合 FlowState 防震技術，即使在有風或高速飛行的環境下，仍能維持畫面穩定與流暢。

在機身設計上，Antigravity A1 搭配標準電池僅重 249g，輕巧到只有掌心大小，符合歐盟 C0 及全球多數國家 250g 以下空拍機規範，讓使用者在旅遊與日常拍攝中能更輕鬆地將空拍納入創作流程。單次飛行續航最長可達 24 分鐘，搭配高容量電池可延長至 39 分鐘。伸縮式起落架設計則能在起降時保護全景鏡頭，同時確保飛行過程中拍攝視野不受遮擋，提升實際拍攝的靈活度。

為了讓使用者能更安心地投入創作，Antigravity A1 採用可更換鏡頭與螺旋槳設計，降低維修門檻並減少耗材浪費，並可搭配 Antigravity Care 提供的更換與飛行保護方案，延長產品使用週期。同時，領先於消費級空拍機首創導入負載偵測系統，可主動辨識過重或不安全改裝狀態，以降低潛在風險。Antigravity 希望讓空拍不只是少數人的專業工具，而是能被更多人安心使用、自在探索、持續創作的空中探索夥伴。

【優惠資訊】

原價：標準套裝 NT$39,900、探索者套裝 NT$49,900、無限套裝 NT$52,990

活動期間：2 月 4 日 18:00 至 2 月 19 日 23:59

優惠機制：活動期間內購買任一 Antigravity A1 主機套裝，即可享 85 折優惠

優惠價：標準套裝 NT$33,900、探索者套裝 NT$42,399、無限套裝 NT$44,999