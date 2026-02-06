　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

首款8K空拍機Antigravity A1登台　限時2周85折開賣

記者蘇晟彥／台北報導

空拍科技創新品牌 Antigravity 5日舉辦記者會，宣布旗下旗艦產品 Antigravity A1 正式在台上市，推出全球首款專為直覺式、沉浸式飛行體驗所設計的多合一 8K 全景空拍機。空拍機將搭配當體感遙控手柄與 Vision 眼鏡使用，打造低門檻、極好上手的飛行體驗，更在上市初期直接下殺85折，從基本規格到頂規分別為標準套裝39,900元、探索者套裝 49,900元 和 無限套裝52,990元，產品於即日起正式販售。

▼ Antigravity A1開賣即享85折，即日起開始販售。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Antigravity 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Antigravity 發言人 Michael Shabun 表示：「過去空拍創作往往受限於操控複雜度與拍攝角度選擇，影響創作的即時性與自由度。Antigravity A1 的誕生，正是希望簡化飛行操作流程，讓更多使用者能以更直覺的方式進入空拍影像創作，拓展內容呈現的可能性。」隨著產品在台上市，將為空拍創作帶來不同於以往的使用體驗，從操控方式到影像應用皆展現全新可能，進一步拓展空拍影像在創作與紀錄上的應用範圍。

Antigravity A1 於即日起在 Antigravity 官方商城及授權零售通路正式販售，建議售價分別為標準套裝NT$ 39,900、探索者套裝NT$ 49,900、無限套裝NT$ 52,990。自即日起至 2 月 19 日 23:59 ，凡購買任一套裝組合即可享 85 折優惠。

Vision 眼鏡搭配體感遙控手柄　打造革命性沉浸式飛行體驗

Antigravity A1 針對空拍飛行「操作門檻高」的痛點，重新設計操控方式，讓使用者不必熟悉複雜的雙操桿操作，也能快速進入飛行狀態。透過 Vision 眼鏡與體感遙控手柄的搭配，使用者即可直覺掌握飛行方向與拍攝視角，將注意力放在飛行路徑與畫面構圖本身。

體感遙控手柄具備自由運動模式，可將手部動作直接轉換為飛行指令，實現「指向即飛」的操控體驗，讓初次接觸空拍的使用者也能快速上手，同時降低因操作不熟而產生的學習壓力。對於偏好傳統操控方式的進階玩家，A1 亦完整支援 FPV 模式，可依個人習慣切換操作設定。

當體感遙控手柄與 Vision 眼鏡完成配對後，A1 的操控體驗得以完整呈現。Vision 眼鏡採用 Pancake 光學設計，並配置雙 1 吋 Micro-OLED 顯示器（解析度 2560×2560），可即時對應飛行畫面與頭部動作。透過眼鏡、體感遙控手柄與機身三者的整合，系統形成連續且一致的操作介面，讓使用者在飛行過程中能更自然地沉浸於空拍視角，而不只是單純操控一台空拍機。

▲▼ Antigravity 。（圖／記者蘇晟彥攝）

8K 旗艦影像結合智慧航跡　全面解鎖「先飛行、後構圖」創作自由

Antigravity A1 搭載雙鏡頭 1/1.28 吋感光元件，支援錄製 8K30fps、5.2K60fps 及 4K100fps 的高畫質全景影像。透過全方位拍攝視角，單次飛行中即可完整記錄周圍畫面，無需頻繁調整雲台，即可涵蓋多元拍攝角度，實現「先飛行、後構圖」的拍攝流程。並於後製階段可自由切換視角，電影感平移鏡頭、小行星效果或深度主體追蹤等創意特效。結合 FlowState 防震技術，即使在有風或高速飛行的環境下，仍能維持畫面穩定與流暢。

在機身設計上，Antigravity A1 搭配標準電池僅重 249g，輕巧到只有掌心大小，符合歐盟 C0 及全球多數國家 250g 以下空拍機規範，讓使用者在旅遊與日常拍攝中能更輕鬆地將空拍納入創作流程。單次飛行續航最長可達 24 分鐘，搭配高容量電池可延長至 39 分鐘。伸縮式起落架設計則能在起降時保護全景鏡頭，同時確保飛行過程中拍攝視野不受遮擋，提升實際拍攝的靈活度。

為了讓使用者能更安心地投入創作，Antigravity A1 採用可更換鏡頭與螺旋槳設計，降低維修門檻並減少耗材浪費，並可搭配 Antigravity Care 提供的更換與飛行保護方案，延長產品使用週期。同時，領先於消費級空拍機首創導入負載偵測系統，可主動辨識過重或不安全改裝狀態，以降低潛在風險。Antigravity 希望讓空拍不只是少數人的專業工具，而是能被更多人安心使用、自在探索、持續創作的空中探索夥伴。

【優惠資訊】

原價：標準套裝 NT$39,900、探索者套裝 NT$49,900、無限套裝 NT$52,990

活動期間：2 月 4 日 18:00 至 2 月 19 日 23:59

優惠機制：活動期間內購買任一 Antigravity A1 主機套裝，即可享 85 折優惠

優惠價：標準套裝 NT$33,900、探索者套裝 NT$42,399、無限套裝 NT$44,999

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股翻紅！　上沖下洗震盪近700點
AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話被拍
快訊／低溫特報！7縣市「非常寒冷」　連凍3天
「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家分析
高中生鼻竇炎拖5天　感染到大腦死亡
8億人瑞四兒子現身！　控看護騙婚：拿很多房、錢
「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

首款8K空拍機Antigravity A1登台　限時2周85折開賣

iPhone 17e最快2月中亮相　傳將保留瀏海、補上MagSafe

最高下殺43%！農曆年前價格戰開打　1月手機降價幅度創新高

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

首款8K空拍機Antigravity A1登台　限時2周85折開賣

iPhone 17e最快2月中亮相　傳將保留瀏海、補上MagSafe

最高下殺43%！農曆年前價格戰開打　1月手機降價幅度創新高

藍白合的大局觀、小局觀與個人觀　柯文哲需清醒認識這是必然選擇

大S離世1年「信義豪宅還在名下」　地政士曝3種可能劇本

煙波集團年終獎金最高6個月　今年插旗4縣市開新飯店

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1絕招」化解尷尬：都是大人了

凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

出境潮夾擊仍成長！煙波集團「年終最高6個月」　全台再拓4飯店

存款利息成往事！　陸青年改抱「新三金」理財術圈粉2100萬人

爸媽救星！巧虎電影《勇氣之歌》3D回歸　超貼心「中場休息」被讚爆

競選新北首波政見！黃國昌聚焦都更　加速程序、一鍵查容積獎勵

台股封關倒數！指數上沖下洗震盪近700點　台積電翻紅

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

3C家電熱門新聞

蘋果將強制上架App使用iOS 26開發工具

iPhone 17e傳出最快2月中亮相

8K空拍機Antigravity A1登台

1月手機降價榜出爐　最高降幅達43%

「跟CORTIS最近距離」預約塞爆

傳今年沒iPhone 18！全新命名邏輯曝　研究「徹底無孔」黑科技

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

2025年最熱銷手機出爐　旗艦機仍是首選

iPhone比國家警報更快響　更新功能保命

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

即／ Xperia Z1 24日開賣

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

網路監視器怎麼選　專家提4撇步

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面