快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

記者蘇靖宸／台北報導

受到中國軍事威脅加劇，國軍2022年起教召採新制14天與5、7天舊制併行，但國防部長顧立雄表示，從今年開始全面實施14天教召，以後沒有5至7天教召。另外，顧立雄也提到，陸軍各部隊今年開始執行「新式兵科基地訓練」，以往5天4夜的戰術測驗延長至10天9夜。

針對國軍兵力結構調整，顧立雄指出，陸軍各部隊今年開始執行「新式兵科基地訓練」，主要是汲取美軍訓測經驗跟模式，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等三個階段，以往5天4夜的戰術測驗，現在調整結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜、24小時連續對抗進行。

顧立雄說，這項調整除驗證地面部隊協同作戰能力外，磨練官兵作戰意志、戰場抗壓性，透過兵科基地訓練，以一年期義務為主編成的步兵營，因為大學畢業要等到2027年，目前進來都是高中畢業、人數較少，今年將配合聯兵584旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

顧立雄也特別提到，從今年開始全面實施14天教召，以後沒有5至7天教召，原則上，要優先常備部隊編實動員，來實施後備擴編動員，使常備部隊原兵歸原位，讓專長相符，驗證快速恢復戰力。