全家咖啡「買6送6」只限今天！　7-11周末美式、精品「買2送2」

▲全家單品咖啡限時一天「買6送6」。（圖／業者提供）
記者林育綾／綜合報導
迎接新春，超商咖啡紛紛祭出優惠！7-ELEVEN 即日起至2月8日，大杯濃萃美式、精品美式及拿鐵「買2送2」；全家則在今（6）日限時一天，推出每月6號單品美式、拿鐵「買6送6」寄杯優惠，愛喝單品咖啡可趁便宜買起來。
★7-ELEVEN
●門市咖啡優惠，即日起至2月8日：
・CITY CAFE 大杯濃萃美式（冰／熱），買2送2（原價50元／杯）。
・CITY CAFE 大杯濃萃拿鐵（冰／熱），買2送1（原價60元／杯）。
・CITY PRIMA 大杯精品美式（冰／熱），買2送2（原價100元／杯）。
・CITY PRIMA 大杯精品拿鐵（冰／熱），買2送2（原價110元／杯）。
●OPENPOINT 行動隨時取，即日起至2月9日：
・CITY CAFE 大杯厚乳拿鐵，15杯688元（原價65元／杯）。
・CITY CAFE 特大杯美式／特大杯拿鐵，任選14杯688元（原價70元／杯）。
・CITY CAFE 西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡，任選12杯688元（原價80元／杯）。
・CITY CAFE 咖啡珍珠歐蕾，15杯688元（原價75元／杯）。
・CITY CAFE 風味飲指定熱飲，15杯688元（原價65元／杯），可選好時經典可可、香草焦糖瑪其朵、黃金榛果太妃、福岡八女濃抹茶、鹿兒島濃焙茶。
・CITY CAFE 燕麥榛果拿鐵／特大杯厚乳拿鐵，任選11杯688元（原價90元／杯）。
▼7-11 在「OPENPOINT 行動隨時取」即日起至2月9日咖啡優惠。（圖／業者提供）
★全家
●APP隨買跨店取「好咖日限定」2月6日限時優惠：
・Let’s Café 單品美式／單品拿鐵（中杯／大杯，同品項），買6送6，兌換期限至8月31日。
・minimore 指定甜點（法式千層蛋糕、可可脆皮泡芙、可可生甜甜圈），買2送1（各限量2,000組，兌換期限至115年2月28日）。
・極鬆餅指定口味（大納言紅豆、經典蜂蜜、醇濃黑巧、香蕉起司、草莓乳酪），買6送3（限量3,000組，兌換期限至115年5月31日）。
▼全家APP隨買跨店取「好咖日限定」2月6日限時優惠。（圖／業者提供）
