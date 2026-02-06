全家咖啡「買6送6」只限今天！　7-11周末美式、精品「買2送2」

蝦皮店到店的取貨期限已調整為5天，不過有網友驚訝發現，APP訂單下方多出「延長取件」的功能，這樣就不必急著去取貨了。文章引發討論，「為什麼我不行啊」、「難怪家附近的蝦皮店到店都下不了單」。事實上，蝦皮說明，該功能尚未全面開放，而且是遇到天災、機台故障等因素才會提供。