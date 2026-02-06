　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

把整座廟宇帶回家！利百代神明筆「讓祈福日常化」打造隨身最強守護力

消費中心／綜合報導

每逢春節，走春拜神是台灣人的重要習俗之一，但現代生活忙碌，加上年節廟宇人潮擠爆，想親訪眾神實在不容易。在傳統觀念中，最極致的守護莫過於「把神明請回家」，但這對租屋族或小資族來說，門檻都高到壓力山大。

開春最強能量小物！利百代打造隨身最強守護力
想求保庇難道一定要這麼累？別擔心，文具大佬利百代直接幫大家把信仰「輕量化」，將傳統神明文化與優質鉛筆工藝結合，推出超有梗的「神明保庇系列」，將誠心的祈福轉化為更趣味的日常隨身守護，像是隨身攜帶小小守護神，讓學生、上班族在書寫時，就像把神明請回家坐鎮一樣安心！

Q 版神明可愛應援！從校園考場到職場簽約都「有如神助」
「神明保庇系列」將傳統文具轉型為具有開運陪伴意義的創意禮品，在新春期間更成為民眾「隨身顯靈」的開運首選！值得一提的是，利百代也嚴選抗菌無毒筆身漆料與2B鉛芯作為媒介，透過精緻的印刷技術，將神明莊嚴卻不失親和力的形象變成超親和的Ｑ版造型，趣味呈現在筆身上。

最先登場的「利百代神明保庇鉛筆」，可說是此系列的開山之作。圓桿塗頭設計握感溫潤，外盒與筆身也印有媽祖天后、財神爺、月下老人、關聖帝君、文昌帝君及土地公等六款 Q 版神明圖案。每一款神明都配有專屬祈福標語，例如財神爺的「開運得財」、土地公的「福澤佑民」、文昌帝君的「弘文揚道」，還有單身男女最想要的月下老人「千里姻緣」。不論是放在辦公桌招財、放在書桌應援考運，都能感受到時時刻刻皆心安的守護力。

▲▼ 神明筆,鉛筆,2B鉛筆,春節,守護神,利百代,開運文具,2026,開工。（圖／品牌提供）

▲「神明保庇鉛筆」集結媽祖、財神及月老等六款Q版神祇，筆身更細緻印上專屬祈福標語，無論是求財還是招姻緣，優質2B鉛筆都能化身隨身守護神，陪伴你寫下滿滿好運。（圖／品牌提供，下同）

升級版的「神明保庇鉛筆2代（6 盒組）」，則納入了更多與生活息息相關的守護神，包含觀世音菩薩、下壇將軍（虎爺）、玉皇大帝、保生大帝、中壇元帥（三太子）以及註生娘娘等神祇，帶給愛用者「全方位的生活支援」！例如對於家中有幼童的父母，三太子與虎爺的加入象徵著守護孩子平安長大，對於祈求健康的人來說，保生大帝更是心靈上的寄託。六盒組的禮盒包裝，極具收藏價值，一上線就受到文創愛好者與收藏家的青睞。春節期間更是送禮自用都適合的生活小物。

▲▼ 神明筆,鉛筆,2B鉛筆,春節,守護神,利百代,開運文具,2026,開工。（圖／品牌提供）

▲「神明保庇鉛筆2代」集結虎爺、三太子等神祇，帶來全方位守護。精緻禮盒設計深具收藏價值，是春節送禮自用的開運能量小物。

針對追求職場順遂的小資族、上班族與辛苦創業的老闆們，利百代也特別開發「五路財神鉛筆」。這款「保庇神器」在包裝上做了升級，採用高質感的精裝牛皮紙盒，相較於童趣風格，更多了一份專業與沉穩感，非常適合作為商務贈禮。這盒鉛筆集結了中路財神「玄壇真君」、東路財神「進寶天尊」、西路財神「納珍天尊」、南路財神「招財使者」以及北路財神「利市仙官」，象徵財源從四面八方滾滾而來！對於剛開工、希望在新的一年財運亨通的專業人士來說，也是開工求利、財源廣進的最佳應援。當與合作對象進行簽署合約、記錄商機時，五路財神的加持帶來滿滿自信，2B筆芯更帶來流暢的書寫體驗，助攻2026工作效率都事半功倍。

▲▼ 神明筆,鉛筆,2B鉛筆,春節,守護神,利百代,開運文具,2026,開工。（圖／品牌提供）

▲專為上班族與老闆們打造的「五路財神鉛筆」，以精裝牛皮紙盒展現商務質感，內含五路財神加持，是2026開工招財、效率翻倍的應援神器。

2026 諸事皆順遂！讓神明加持的溫度陪你衝刺年度目標
新年新氣象，想為自己或家人添好運不一定要去廟裡人擠人，現在只要拿起鉛筆就能「感應」神明！在這個充滿希望的開春時刻，讓來自台灣在地生產的利百代神明筆成為你生活中的隱形守護者。不管是年節送禮、迎接大考挑戰、衝刺業績目標，或是單純希望能平平安安過好年，讓這份帶著神明加持溫度的祈福，陪你一起寫下未來的精彩篇章。日常中最好的保庇，就是讓這份正能量隨時握在手裡，讓你在新的一年裡，下筆如有神，諸事皆順遂。

2026最強好運就從這裡入手：https://reurl.cc/qKW12q

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股翻紅！　上沖下洗震盪近700點
AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話被拍
快訊／低溫特報！7縣市「非常寒冷」　連凍3天
「股票、金銀、比特幣」全面潰散　專家分析
高中生鼻竇炎拖5天　感染到大腦死亡
8億人瑞四兒子現身！　控看護騙婚：拿很多房、錢
「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

萌度爆表！開箱利百代「魔法天使毛球吊飾盲盒」

把整座廟宇帶回家！利百代神明筆「讓祈福日常化」打造隨身最強守護力

全家咖啡「買6送6」只限今天　7-11周末美式、精品買2送2

龍眼圓滿好過年！黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾30分鐘6千包火速秒殺

年前大掃除不再拚體力！電商祭清潔好物3折起　同步揭「三省」趨勢

達美樂披薩「買大送大再送可樂」　拿坡里指定套餐贈樸克牌

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

好市多充電費率限時調降　每度8元降至5.5元

家樂福內部改名「康達盛通」　對外品牌名稱尚未定案

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

把整座廟宇帶回家！利百代神明筆「讓祈福日常化」打造隨身最強守護力

全家咖啡「買6送6」只限今天　7-11周末美式、精品買2送2

龍眼圓滿好過年！黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾30分鐘6千包火速秒殺

年前大掃除不再拚體力！電商祭清潔好物3折起　同步揭「三省」趨勢

達美樂披薩「買大送大再送可樂」　拿坡里指定套餐贈樸克牌

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

好市多充電費率限時調降　每度8元降至5.5元

家樂福內部改名「康達盛通」　對外品牌名稱尚未定案

藍白合的大局觀、小局觀與個人觀　柯文哲需清醒認識這是必然選擇

大S離世1年「信義豪宅還在名下」　地政士曝3種可能劇本

煙波集團年終獎金最高6個月　今年插旗4縣市開新飯店

過年遇親戚情熱式問候　「作家教1絕招」化解尷尬：都是大人了

凶猛食人魚攻擊！46名遊客「大塊血肉被撕下」　1人手指被啃斷

出境潮夾擊仍成長！煙波集團「年終最高6個月」　全台再拓4飯店

存款利息成往事！　陸青年改抱「新三金」理財術圈粉2100萬人

爸媽救星！巧虎電影《勇氣之歌》3D回歸　超貼心「中場休息」被讚爆

競選新北首波政見！黃國昌聚焦都更　加速程序、一鍵查容積獎勵

台股封關倒數！指數上沖下洗震盪近700點　台積電翻紅

【永遠見不了面…】準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

消費熱門新聞

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

家樂福內部改名「康達盛通」　對外品牌名稱尚未定案

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾秒殺

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

好市多充電費率調降　每度8元降至5.5元

達美樂披薩「買大送大再送可樂」　拿坡里指定套餐贈樸克牌

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

把整座廟宇帶回家！利百代神明筆打造隨身最強守護力

更多熱門

相關新聞

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

迎接農曆春節9天連假與寒假旅遊旺季，親子族群出遊需求大增，和逸飯店•台南西門館今年特別以「古早味年節」為主題，打造充滿復古氛圍的「和逸柑仔店」，將童年零食、懷舊場景搬進飯店空間，搭配繽紛燈籠、卡通春聯與紅色年節裝飾，讓旅客一踏進飯店就感受到濃濃年味。

新北發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

新北發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

台東縣公布春節食品稽查結果　抽驗73項全數合格

台東縣公布春節食品稽查結果　抽驗73項全數合格

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭4類食物藏危機

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭4類食物藏危機

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

關鍵字：

神明筆鉛筆2B鉛筆春節守護神利百代開運文具2026開工

讀者迴響

熱門新聞

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

中華隊30人名單正式出爐

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

美媒狠評中華隊「只是來參加」！

比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！

即／威力彩9.7億發財密碼出爐

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面