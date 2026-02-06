貓奴集合了！全家「貓之日」萌翻登場　巨貓現身、貓咪制服、黃金熱貓一次看

▲2月22日是專屬貓咪的「貓之日」，全家便利商店變身「貓奴樂園」，網友直呼「今年貓之日真的太犯規」！（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

每年到了2月，貓奴的行事曆總會自動亮起提醒，因為2月22日是專屬貓咪的「貓之日」，今年全家便利商店再度把可愛升級，不只推出一系列貓咪商品、甜點與限定活動，還結合公益、抽獎與實體裝置，讓全台門市瞬間變身「貓奴樂園」，從吃的、用的到拍照打卡一次到位，讓不少網友直呼「今年貓之日真的太犯規」！

全家貓之日自2/4起一路熱鬧到3/3，走進門市就能感受到滿滿「貓咪氣氛」，不只店內佈置換上貓咪主題，位於台北康陽店更直接搬出「絨毛巨貓裝置」，超大隻貓咪坐鎮門口，成為不少民眾拍照打卡的熱門景點，同時，全家也推出「主子專屬禮集章趣」，只要購買指定寵物商品就能集章，集滿指定章數即可加價兌換超可愛的「全家貓咪制服」，讓貓咪也能穿上便利商店制服，瞬間成為家中最萌店長，活動一開跑就吸引大量貓奴關注。

▲台北康陽店更直接搬出「絨毛巨貓裝置」坐鎮門口。

除了可愛之外，全家這次也幫鏟屎官顧好荷包，活動期間內，指定寵物商品祭出2入8折、4入77折優惠，從主食罐、零食、肉泥到凍乾通通有，品牌涵蓋Sheba、怪獸部落、汪喵星球、INABA、喜躍等人氣款式，不少飼主直呼「補貨正是時候」，搭配集章活動，消費者購買指定商品即可累積章數，不僅能兌換貓咪制服，還能換到限量寵物周邊，補糧多了更多樂趣！

▲消費者購買指定商品即可累積章數，能兌換貓咪制服。

▲活動期間內指定寵物商品祭出2入8折、4入77折優惠。

今年最吸睛的話題之一，莫過於「喜金ㄟ，黃金熱貓抽獎趣」，全家將去年社群爆紅的「熱貓」概念實體化，直接打造成6.81錢黃金貓咪擺件，只要活動期間購買指定貓之日商品，單筆消費滿222元，就有機會把價值約15萬元的黃金熱貓帶回家，不少網友笑說：「買貓罐順便拚黃金，這理由太合理了吧」！

▲單筆消費滿222元，就有機會把價值約15萬元的黃金熱貓帶回家。

今年貓之日不只可愛還多了一份溫度，全家與「好好善待動物協會」及「台南市貓狗流浪終點協會」合作，在店鋪自動門貼上浪貓認養資訊，掃描QR Code就能認識正在等待家的貓咪並填寫領養申請書，同時，活動期間內消費者只要購買貓之日相關商品，每一件就能累積1分，當全體會員累積達30萬分，全家就會捐出20萬元毛孩物資，實際支持浪浪照護，讓消費行為也能成為溫柔的力量。

除了寵物商品，全家也同步推出一系列貓咪造型甜點與烘焙，包括貓咪蛋糕、貓尾巴造型麵包，甚至還有貓咪圖案的台灣啤酒，連吃的都充滿「貓味」，從早餐、下午茶到宵夜都能被貓咪包圍，2/18開始搭配店內整點播放貓咪音效，結帳還有與顧客互動的貓咪互動影片，員工出入口有貓店長上班的可愛巧思，讓不少消費者笑說：「根本像走進貓咪主題樂園。」

▲買哈逗堡熱狗系列，任選兩件加購39元換熱貓造型吊飾一個。

全家這次把「貓之日」打造成樂趣滿滿的活動，即日起至3月3日止，無論你是資深貓奴，還是單純被可愛吸引的路人，只要走進全家，就能感受到這股滿滿貓能量，今年貓之日，不妨就讓生活多一點毛茸茸的幸福吧。