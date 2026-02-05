　
地方 地方焦點

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV　12名移工全數落網

▲永康分局警方深夜攻堅非法越式KTV，現場查獲大量毒品與現金。（記者林東良翻攝，下同）

▲永康分局警方深夜攻堅非法越式KTV，現場查獲大量毒品與現金。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康分局警方春節前強力掃毒，4日凌晨直搗毒品溫床！鎖定新市區一處外觀不起眼的鐵皮屋，實際卻暗藏非法越式KTV，長期供越南籍移工通宵聚集施用毒品，警方深夜突襲攻堅，當場查獲12名越南籍男女移工，其中5人為逾期居留身分，並起出大量毒品及現金，全案依法送辦。

▲永康分局警方深夜攻堅非法越式KTV，現場查獲大量毒品與現金。（記者林東良翻攝，下同）

永康分局表示，警方於1月中旬接獲線報，指出新市區某鐵皮屋疑似非法經營越式KTV，表面低調，實際卻夜夜開趴，成為移工圈內私下流傳的「毒品據點」。該場所為規避警方查緝，平時門禁森嚴，設有層層管制，不對外人開放，刻意提高查緝難度。

警方隨即結合善化分局、移民署台南專勤隊、保安警察第三總隊警犬隊及保安警察大隊等單位，成立跨機關專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，歷經多日蒐證與跟監，掌握確切犯案事證。

▲永康分局警方深夜攻堅非法越式KTV，現場查獲大量毒品與現金。（記者林東良翻攝，下同）

4日凌晨0時許，專案小組見時機成熟，持台南地檢署及地方法院核發之拘票、搜索票強勢攻堅，當場逮捕丁姓主嫌及越南籍涉案人員共12人，並動用緝毒犬協助搜索，在舞池、櫃檯、包廂等處，查獲二級毒品原料379.6公克、毒品咖啡包168包（共440公克）、第三級毒品K他命42包（41.9公克），另起獲監視器設備、鏡頭及不法所得新台幣10萬元。

永康分局指出，警方將持續向上溯源，釐清毒品來源與幕後金流，全力瓦解毒品供應鏈；並強調毒品犯罪不僅危害社會治安，更嚴重戕害個人健康，警方對毒品採取「零容忍」態度，結合跨機關力量持續掃蕩，決不讓毒品在轄區內有生存空間。

楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

