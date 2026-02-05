　
地方 地方焦點

與死神搶命！婦術後大血崩　永康警8分鐘警車開道送醫

▲永康分局大灣派出所員警深夜駕駛巡邏車開道，協助女子緊急送醫搶救。（記者林東良翻攝，下同）

▲永康分局大灣派出所員警深夜駕駛巡邏車開道，協助女子緊急送醫搶救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區4日凌晨上演一場與時間賽跑的緊急救援，一名陳姓女子日前接受婦科手術，返家休養期間卻於凌晨突發大量出血，情況急轉直下，家屬心急如焚衝進派出所求助，永康分局大灣派出所員警判斷事態危急，立即駕駛巡邏車開道護送，將原本約20分鐘的車程壓縮至8分鐘，成功協助婦人即時送醫搶回一命。

▲永康分局大灣派出所員警深夜駕駛巡邏車開道，協助女子緊急送醫搶救。（記者林東良翻攝，下同）

永康分局指出，4日凌晨3時50分許，大灣派出所警員簡莘蓁、黃俊嘉與實習生王鈺萱執行巡邏勤務時，一名陳姓男子神色慌張衝進派出所求救，表示其64年次的姐姐日前剛動完手術，在家休養期間突然身體不適並大量出血，擔心錯過黃金救援時間，懇請警方協助送醫。

員警立即前往查看，發現陳女出血量大、臉色蒼白，情況相當危急，若等待救護車抵達恐延誤治療時機，當機立斷決定由警車開道，示意陳男駕駛自用車緊跟其後，沿途全程開啟警示燈並鳴響警報器，提醒其他用路人避讓。

在警方全力護航下，車輛一路暢行無阻，原本預估需20分鐘的路程，僅花費8分鐘即順利抵達永康奇美醫院急診室，讓陳女第一時間接受止血與相關醫療處置，成功化解生命危機。

陳女及家屬事後對警方深夜即時伸出援手、展現高度同理心與行動力，表達萬分感謝，直言「真的多虧警察，否則後果不敢想像」。

永康分局分局長洪宏榮表示，肯定簡、黃、王等3員臨危不亂、反應迅速，在關鍵時刻果斷作為，成功爭取寶貴救援時間，避免造成不可逆的傷害；同時也提醒民眾，若遇緊急醫療狀況，仍應第一時間撥打119，由專業救護人員進行評估與處置，以確保最佳救援效率。

各界集氣甩死神　台鐵副站長車禍昏迷康復出院

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

