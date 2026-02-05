　
地方 地方焦點

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

▲春節連假桃園公車減班公告

▲春節連假桃園公車減班公告。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局5日表示，今年農曆春節連續假期（2月14日至2月22日）計9天，桃園市區公車、免費公車、桃小巴與幸福巴士等路線因通勤、通學需求較低，在兼顧公車營運效率及民眾搭乘需求下，於農曆春節期間調整本市境內公車路線營運班次，並視實際需要機動因應調整，請民眾多加留意。

因應春節連續假期，為配合市民乘車需求變化，本市市區公車、幸福巴士及免費公車路線依過往乘車需求，調整春節期間營運班次時刻表，調整原則內容如下：

一、2月14日至2月15日及2月21日至2月22日，本市市區公車路線均以假日班次時刻表營運，除夕至初四期間，市區公車主線以維持一般假日班表一半班次數量；支線部分路線則維持一般假日班次數量約2至3成，另部分需求量較低之路線將暫停行駛。

二、本市各區免費公車、桃小巴(含復興區幸福巴士、觀音區幸福巴士)等路線班表營運狀況則依乘車需求而有不同之營運時刻。

交通局長張新福表示，春節期間調整班次之公車路線自115年2月23日(一)起恢復一般平日班次時刻表，而春節期間本市各公車路線班次時刻表詳細內容，將揭露在桃園市政府交通局網站（https://traffic.tycg.gov.tw/）及桃園市公車動態資訊網(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/)及「桃園公車」APP等，民眾可在桃園公車動態資訊系統與APP選擇欲搭乘日期之路線，即可查詢選擇日期之班次時刻表，民眾亦可洽各客運公司，以節省候車時間。

02/03 全台詐欺最新數據

