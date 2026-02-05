元智大學攜手竣盟科技　打造「資安欺敵誘捕」產學合作平台

▲元智大學攜手竣盟科技打造產學合作平台，圖右為元智大學資工系魏得恩老師，左為竣盟科技鄭加海總經理。（圖／元智提供）

因應勒索軟體、供應鏈滲透與零日漏洞攻擊日益頻繁，企業資安已不再只是「是否遭入侵」，而是能否即時看懂攻擊行為、快速判斷風險並有效回應。為此，元智大學與竣盟科技攜手推動「資安欺敵誘捕（Deception Technology）」產學合作計畫，結合學術研究與產業實務，共同打造可跨產業落地的實戰型資安防護與演練平台，提升企業主動防禦能力。

元智大學5日表示，該校長期投入資安人才培育與前瞻技術研究，竣盟科技則深耕金融、製造與關鍵產業，累積豐富攻防與 SOC 營運經驗。此次合作以真實企業攻擊情境為核心，涵蓋製造、科技及金融供應鏈等高風險環境，發展可部署的欺敵誘捕流程、技術整合架構與應變演練模式。

元智大學資工系魏得恩老師表示，透過將欺敵誘捕技術整合企業 SIEM、SOC 與 EDR 系統，可在攻擊者尚未接觸核心系統前，引導其進入仿真環境進行偵測與行為分析，大幅降低零日漏洞、橫向移動與供應鏈滲透風險。他強調，此合作強調「主動誘敵、提早發現、精準回應」，將研究成果直接對應企業實務需求。

竣盟科技總經理鄭加海指出，企業並非缺乏資安工具，而是在攻擊發生時缺乏即時情資與判斷依據。欺敵誘捕的核心價值在於提早暴露攻擊路徑、還原攻擊意圖，並為 SOC 與管理層提供可行應變依據。他補充，透過此合作，可驗證欺敵誘捕在不同產業與資安成熟度下的部署策略，將觀測經驗轉化為可演練、分析與持續優化的防禦模型。

在合作架構下，元智大學師生將結合竣盟提供的軟硬體平台，針對中小企業及其供應鏈風險，進行協防建置與預防性演練，建構具示範價值的「產學聯防」實務場域。雙方也將規劃企業級訓練課程與實戰能力培育，讓欺敵誘捕技術從研究落地至企業日常營運，成為新世代主動防禦的重要基石。