地方 地方焦點

桃園市府600億缺口待解　魏筠質詢批桃園六立委拖延預算

▲桃園預算近三成處於不確定狀態？

▲魏筠（左）針對桃園預算近三成處於不確定狀態？提出質詢。（圖／魏筠服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會5日進行專案報告，由於中央總預算懸而未決，桃園市施政預算也受到影響。市議員魏筠要求主計處釐清預算細節。魏筠認為，桃園市六位立委無限拖延總預算審查工作，不該由桃園市民承擔後果。呼籲張善政市長應該與同為國民黨的六位立委積極溝通。

魏筠指出，今年度桃園市府歲出總預算中，計畫型補助款約359億元（扣除掉市庫墊付、延續性計畫等後）還有將近292億元、以及統籌分配款缺口約295億元，這兩個項目都處於「非常不確定」的狀態，合計約600億元。在115年市府通過的預算1777億裡佔比約33%，高達三分之一。

▲桃園預算近三成處於不確定狀態？

▲魏筠提出桃園預算近三成處於不確定狀態？（圖／魏筠服務處提供）

即便是延續性計畫，也還有七大項目約109.17億元尚未核定。包括長照補助51.57億、推動學前教育教保業務58.6億、社會安全網強化等，都處於不確定狀態。可能會使長照第一線人員與機構薪資或補助，在行政作業上有所延遲。

另外「新興計畫」受到影響最大，包括TPASS 通勤月票8.1億、河川及排水整體改善計畫 3.8億、AI 新十大建設 1000萬、其他新興項目7000萬，必須立刻研擬對策。

魏筠說明，請市民暫時放心，TPASS不會中斷，目前已由市庫墊付。但魏筠也擔憂這並非長久之計，而且上述學前教育幼保業務社會安全網等等缺口，仍未給予明確答案。若真的金錢缺口無法彌補，許多工程可能還需自行斟酌縮小執行規模。

魏筠感嘆，地方議會克盡職守審的預算，卻被中央立法院總預算被藍白立委總預算擺爛不審而難以執行。會議中魏筠特別關心中壢區教育建設，要求教育局與工務局，針對青園國小增設遊具、龍興國中通學步道等建設，必須保持與中央政府的積極溝通，務必維持建設進度，不要損害到中壢學童的權益。工務局則現場表示，龍興國中通學步道今年二月底會決標執行。

魏筠最後重申，張善政市長與桃園六名立委都是同黨籍，在桃園市預算面臨困境的時候，應該立刻溝通，而不是放任中央總預算癱瘓。她說：「唯有把中央總預算的審查重回正軌，才是真正解決問題、負責任的作法。」

02/03 全台詐欺最新數據

楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

