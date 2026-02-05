快訊／高雄傳驚悚拒檢自撞翻車　害騎士慘摔倒地

▲高雄市一輛汽車拒檢逃逸，在鳳南路翻覆 。（圖／臉書高雄五甲大小事提供）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄市鳳山區五甲發生一起翻車事故，今天（5日）晚間9時許，一輛白色轎車拒檢逃逸遭到員警圍捕，結果到了鳳南路就自撞分隔島翻覆。初步了解，造成駕駛擦傷，同時有2輛機車受波及倒地，目前警方還在搜索該部車輛，了解案發原因。
▲高雄市一輛汽車拒檢逃逸，過程中撞傷其他路人 。（圖／臉書高雄五甲大小事提供）
