快訊／高雄傳驚悚拒檢自撞翻車　害騎士慘摔倒地

高雄一名林小姐今（5）日上午購買摩斯漢堡，未料卻發現雞塊冒出不明毛絮，直言「胃口盡失」。衛生局到場調查，則是沒有發現異狀，由於雞塊上游廠商在外縣市，將由轄管單位接續調查。摩斯漢堡則表示已深入調查確認，確保所有消費者的用餐品質。