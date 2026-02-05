板橋男加油站點火自焚　搶救1個月器官衰竭亡

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

新北市35歲林姓男子1月9日晚間在板橋民族路加油站縱火自焚，過程中還襲擊旁邊路過的運鈔車保全員及趕到現場處理消防人員，後續因全身多處第二級、第三級燒燙傷被送醫搶救，但經約1個月的治療後，他仍於4日晚間傷重不治，警方目前已通知家屬處理後事。

回顧事件，林男1月9日傍晚5點多徒步走進加油站內，趁加油員不注意，迅速拿起加油槍就往身上澆淋，接著點燃身上衣物，過程中他疑似因被火灼傷疼痛難耐，突然衝向一旁準備加油的52歲曾姓運鈔車保全員，加油站員工見狀，趕緊拿出滅火器救援，並報警處理。

▲林男攻擊到場救援的消防人員，隨即遭警方及消防員壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消趕到後，仍持續以水柱替林男降溫，沒想到林男卻趁隙攻擊其中一名消防員，被反應過來的員警及消防人員阻止壓制，事後林男、曾男均被送往亞東醫院治療。

新北警方指出，林男送醫後，身體有多處第二級、第三級燒燙傷，經亞東醫院多日的治療，林男仍因多處器官衰竭、傷口併發敗血症，經搶救無效，院方2月4日晚間8點33分宣告死亡，遺體已報警檢方於5日下午3點半進行相驗，並通知林男家屬會同，家屬對於死因無意見，已將遺體發還家屬。

至於林男涉犯的案件，警方仍將依公共危險、傷害及毀損等罪嫌移送檢方偵辦，但由於當事人已死亡，檢方預計會以不起訴處分結案。

