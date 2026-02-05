　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投醫院院長洪弘昌任滿　外科專業陳明智履新掌院務

▲衛福部布達南投醫院新任院長，陳明智履新接掌院務。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲南投醫院新任院長陳明智。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投醫院前任院長洪弘昌於今年1月16日任期屆滿、轉任顧問醫師，院長職缺經衛福部公開徵選後，由前衛福部旗山、新營醫院院長暨外科主治醫師陳明智脫穎而出，接掌南投醫院院務。

衛福部今日舉行部立南投醫院院長佈達典禮，陳明智並於當日下午抵達南投醫院履新，院內主管及同仁熱烈歡迎，場面溫馨。

▲衛福部布達南投醫院新任院長，陳明智醫師履新接掌院務。（圖／衛福部南投醫院提供）

院方介紹，陳明智畢業於高雄醫學大學醫學系，並取得亞洲大學健康產業管理學系碩士學位，具備一般外科、消化系外科、大腸直腸外科及內視鏡外科等專科醫師證照，臨床經驗相當豐富；陳明智也與南投醫院淵源深厚，首次服務於部立醫院即任職於南投醫院外科，歷任外科主治醫師及外科主任，其後曾擔任衛福部恆春旅遊醫院副院長、旗山醫院副院長及新營醫院院長、旗山醫院院長，具備多年偏鄉醫療服務與醫院經營管理經驗。

陳明智表示，感謝歷任院長及全體同仁的努力，讓南投醫院持續穩健成長，而南投縣幅員遼闊，醫療資源相對不足，南投醫院今年更通過重度級急救責任醫院評定，肩負急重症救護及偏鄉醫療的重要公醫使命；他未來將與全體同仁攜手努力，秉持「醫療品質、病人安全」持續提升急重症醫療量能、平衡偏鄉醫療資源、關懷弱勢族群，守護南投縣民健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV　12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩　永康警8分鐘警車開道送醫

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

桃園市府600億缺口待解　魏筠質詢批桃園六立委拖延預算

南投醫院院長洪弘昌任滿　外科專業陳明智履新掌院務

先捐物資再贈三輛警用巡邏車　靈巖山寺盼助警方維安

確保防汛機組穩定運作　新北公布2抽水站試抽蓄水時程

茶鄉炸鍋！南投名間「擬蓋焚化爐」　7大手搖飲巨頭接力反對

新北持續發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

武陵外役監「愛心暖冬」行動　走入偏鄉贈物資傳溫情

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV　12名移工全數落網

與死神搶命！婦術後大血崩　永康警8分鐘警車開道送醫

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

桃園市府600億缺口待解　魏筠質詢批桃園六立委拖延預算

南投醫院院長洪弘昌任滿　外科專業陳明智履新掌院務

先捐物資再贈三輛警用巡邏車　靈巖山寺盼助警方維安

確保防汛機組穩定運作　新北公布2抽水站試抽蓄水時程

茶鄉炸鍋！南投名間「擬蓋焚化爐」　7大手搖飲巨頭接力反對

新北持續發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

武陵外役監「愛心暖冬」行動　走入偏鄉贈物資傳溫情

台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗：矽島九州復活

補強外圍大鎖！灰狼交易迎來多桑姆　公牛進入重建期

寒流明報到越晚越冷！白天29度「一夜急墜剩6℃」　北台濕冷3天

瑀熙懷孕30週「每天要坐睡」　下半身快撐不住肚：覺得自己好廢

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

相關新聞

南投婦幼志工中隊慨捐社會局、南投醫院善款物資

南投婦幼志工中隊慨捐社會局、南投醫院善款物資

春節將屆，南投縣警局與婦幼志工中隊發起關懷轄內清寒弱勢兒少家庭活動，中隊長楊月娥和善心人士慷慨解囊、共捐贈8萬8000元，會同各界善心物資，將由社工轉贈有需要的清寒弱勢兒少家庭，希望他們也能過一個溫暖的好年。

衛福部將成立「婦女發展及保護服務司」

衛福部將成立「婦女發展及保護服務司」

石崇良談狼醫「人都會犯錯」挨轟失言　醫界緩頰

石崇良談狼醫「人都會犯錯」挨轟失言　醫界緩頰

健保快易通首推「春節院所查詢」

健保快易通首推「春節院所查詢」

美退出WHO　石崇良表態：台灣仍爭取成為觀察員

美退出WHO　石崇良表態：台灣仍爭取成為觀察員

關鍵字：

衛福部南投醫院院長洪弘昌陳明智履新外科主治醫師

讀者迴響

最夯影音

更多
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面