南投醫院院長洪弘昌任滿　外科專業陳明智履新掌院務

▲南投醫院新任院長陳明智。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投醫院前任院長洪弘昌於今年1月16日任期屆滿、轉任顧問醫師，院長職缺經衛福部公開徵選後，由前衛福部旗山、新營醫院院長暨外科主治醫師陳明智脫穎而出，接掌南投醫院院務。

衛福部今日舉行部立南投醫院院長佈達典禮，陳明智並於當日下午抵達南投醫院履新，院內主管及同仁熱烈歡迎，場面溫馨。

院方介紹，陳明智畢業於高雄醫學大學醫學系，並取得亞洲大學健康產業管理學系碩士學位，具備一般外科、消化系外科、大腸直腸外科及內視鏡外科等專科醫師證照，臨床經驗相當豐富；陳明智也與南投醫院淵源深厚，首次服務於部立醫院即任職於南投醫院外科，歷任外科主治醫師及外科主任，其後曾擔任衛福部恆春旅遊醫院副院長、旗山醫院副院長及新營醫院院長、旗山醫院院長，具備多年偏鄉醫療服務與醫院經營管理經驗。

陳明智表示，感謝歷任院長及全體同仁的努力，讓南投醫院持續穩健成長，而南投縣幅員遼闊，醫療資源相對不足，南投醫院今年更通過重度級急救責任醫院評定，肩負急重症救護及偏鄉醫療的重要公醫使命；他未來將與全體同仁攜手努力，秉持「醫療品質、病人安全」持續提升急重症醫療量能、平衡偏鄉醫療資源、關懷弱勢族群，守護南投縣民健康。