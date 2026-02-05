　
地方 地方焦點

新北持續發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

▲新北持續發放春節平安袋。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜表示，春節連假期間有新北市「平安袋」、「平安餐」、「區里平安箱」，以及全年不中斷的「幸福保衛站」，提供需要的民眾物資及溫飽，讓大家安心過好年。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（5日）舉辦115年春節平安袋服務記者會，市長侯友宜表示，春節連假期間有新北市「平安袋」、「平安餐」、「區里平安箱」，以及全年不中斷的「幸福保衛站」，提供需要的民眾物資及溫飽，讓大家安心過好年。

▲新北持續發放春節平安袋。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北持續發放春節平安袋，侯友宜盼讓弱勢安心過好年。

侯友宜表示，新北市「春節平安袋」政策已邁入第11年，透過161處派出所及分駐所協助發放備有民生物資及代用餐券的2,000份「春節平安袋」，結合100間宮廟寺院提供「平安餐」於農曆除夕至初五供應粥品、麵食、湯圓等熱食，以及在偏區里辦公處提供弱勢家庭「區里平安箱」，多元方式讓物資服務深入鄰里，照顧真正需要的人。

侯友宜也說，新北市於春節期間持續提供「幸福保衛站」服務，對於18歲以下兒少，若因緊急狀況有餐食需求，可就近至全市2,293間四大超商門市登記領取餐點，確保兒少在春節期間基本餐食不中斷、不挨餓。他也感謝元亨寺臺北講堂、新莊慈祐宮、手信坊股份有限公司捐助物資，並由嘉里大榮物流股份有限公司協助包裝及配送響應公益，攜手提供弱勢家戶實質支持與安定力量。

社會局補充，春節平安袋發放期間為2月14日至2月22日，歡迎有急難需求的民眾可至各派出所及分駐所領取。

▲新北持續發放春節平安袋。（圖／新北市新聞局提供）

