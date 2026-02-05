　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

先捐物資再贈三輛警用巡邏車　靈巖山寺盼助警方維安

▲靈巖山寺捐贈三輛警用巡邏車。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲靈巖山寺捐贈三輛警用巡邏車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣地區遼闊、山路崎嶇，警用車輛長期面臨高損耗與汰換需求；靈巖山寺多年深耕公益，新年伊始便捐贈三輛全新巡邏車予南投縣警局，並分配至埔里分局各派出所，可望大幅提升基層員警巡邏執勤的安全性與效率。

捐贈儀式4日在靈巖山寺大雄寶殿前廣場舉行，三輛全新巡邏車停放大殿前廣場，車身印有鮮明警徽與「埔里分局」字樣；縣長許淑華、立委馬文君、縣警局長謝宗宏、警察之友會埔里辦事處主任黃啟瑞等都到場參加，縣府也頒發感謝狀給住持自興法師。

▲佛門慈悲護治安，靈巖山寺捐贈三輛警用巡邏車。（圖／南投縣政府提供）

▲佛門慈悲護治安，靈巖山寺捐贈三輛警用巡邏車。（圖／南投縣政府提供）

靈巖山寺首座和尚自賀法師說，南投是宗教、觀光聖地，卻面臨警力短缺與人口老化挑戰；寺方先前曾捐贈一輛警車，因使用年限屆滿而不足，這次提供三輛新車，希望補足警政單位戰力缺口，讓警察同仁更有效維護治安、安定人心，促進社會和諧、國家富強。

▲佛門慈悲護治安，靈巖山寺捐贈三輛警用巡邏車。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，靈巖山寺是埔里重要信仰道場，住持釋自興法師及全寺師父長期關懷弱勢，今年春節前即捐出320箱關懷禮盒，溫暖獨居長輩與貧困家庭，且連續三年每年捐助120萬元救助金，累計達360萬元，實質幫助全縣家庭，如今再贈三輛巡邏車，不僅填補警車老舊缺口，更大幅強化山區執勤安全與服務效能，他感謝靈巖山寺無私奉獻。

馬文君指出，靈巖山寺除弘揚佛法，更投入無數社會公益，尤其政府公務預算有限、警力資源吃緊，過去老舊車輛追緝時常力不從心，這三輛新巡邏車對基層警察是實質鼓勵，見警率與治安維護將更上層樓；縣議員吳國昌、黃世芳也指出，靈巖山寺此次捐贈三輛巡邏車，是對地方治安的實質助力，更是拋磚引玉的善舉，盼社會各界見賢思齊、一同支持警察，讓南投更平安、更繁榮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉
板橋男加油站點火自焚　搶救1個月器官衰竭亡
幾歲才會停給親戚小孩紅包　過來人點出1關鍵時間
只差1號抱走9.7億　威力彩二獎「一注獨得」1400萬開在高
快訊／威力彩29槓「第二高頭獎」登場　下期衝破11.5億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投醫院院長洪弘昌任滿　外科專業陳明智履新掌院務

先捐物資再贈三輛警用巡邏車　靈巖山寺盼助警方維安

確保防汛機組穩定運作　新北公布2抽水站試抽蓄水時程

茶鄉炸鍋！南投名間「擬蓋焚化爐」　7大手搖飲巨頭接力反對

新北持續發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

武陵外役監「愛心暖冬」行動　走入偏鄉贈物資傳溫情

基隆攜手北市聯醫松德院區簽署MOU　強化學童心理健康防護網

建德幼兒園45周年圍牆煥新　基隆市府改善通學環境護安全

台東縣公布春節食品稽查結果　抽驗73項全數合格

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

南投醫院院長洪弘昌任滿　外科專業陳明智履新掌院務

先捐物資再贈三輛警用巡邏車　靈巖山寺盼助警方維安

確保防汛機組穩定運作　新北公布2抽水站試抽蓄水時程

茶鄉炸鍋！南投名間「擬蓋焚化爐」　7大手搖飲巨頭接力反對

新北持續發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

武陵外役監「愛心暖冬」行動　走入偏鄉贈物資傳溫情

基隆攜手北市聯醫松德院區簽署MOU　強化學童心理健康防護網

建德幼兒園45周年圍牆煥新　基隆市府改善通學環境護安全

台東縣公布春節食品稽查結果　抽驗73項全數合格

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

南投醫院院長洪弘昌任滿　外科專業陳明智履新掌院務

肯定陳昭姿！梁文傑：一個國會議員正確的態度

快訊／高雄傳驚悚拒檢自撞翻車　害騎士慘摔倒地

楊冪《微博之夜》遭指「換掉肖戰搶C位」！　工作室怒點名主辦道歉

發發遭「開高價收購」原味鞋襪　敖犬神回逗樂她：真的笑死

板橋男加油站點火自焚　搶救1個月器官衰竭亡

75歲翁突失智「不認得回家路」！醫一查揪元凶：黴菌毒素鑽入腦

他一首歌衝3000萬點擊爆紅、收益破百萬　卻在19歲確診超罕見疾病

AI落地能力獲肯定　CloudMile萬里雲入選CIO Taiwan卓越供應商

陸開放上海陸客赴金馬　梁文傑：先限制後開放「還要我們感恩？」

【誤會兒子了啦】兒子外套太厚塞不下書包 媽不信自己來也失敗兩人笑倒

地方熱門新聞

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

金湖警成功守住民眾70餘萬元

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

嘉義竹崎鄉5000元振興金2/6起發放

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

更多熱門

相關新聞

行政執行署台南分署響應華山基金會捐贈愛心年菜助獨老

行政執行署台南分署響應華山基金會捐贈愛心年菜助獨老

農曆春節將至，為關懷社區獨居長輩，行政執行署台南分署響應華山基金會「2026常年服務」暨第23屆「愛老人．愛團圓」計畫，4日由分署長張雍制代表台南分署愛心社，捐贈6份「愛心年菜」，希望在歲末寒冬之際，為弱勢長輩送上一份溫暖與祝福。

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

暨大攜手中外慈善組織捐贈柬埔寨高中二手電腦設備

暨大攜手中外慈善組織捐贈柬埔寨高中二手電腦設備

南投縣消防局、台中榮總埔里分院分獲善心企業捐贈救護車

南投縣消防局、台中榮總埔里分院分獲善心企業捐贈救護車

南台彩藝捐贈3000份消防桌遊攜手消防局推廣防火教育向下扎根

南台彩藝捐贈3000份消防桌遊攜手消防局推廣防火教育向下扎根

關鍵字：

靈巖山寺捐贈警用巡邏車治安

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

好市多開出千萬發票！　門市曝光

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面