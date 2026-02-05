先捐物資再贈三輛警用巡邏車　靈巖山寺盼助警方維安

▲靈巖山寺捐贈三輛警用巡邏車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣地區遼闊、山路崎嶇，警用車輛長期面臨高損耗與汰換需求；靈巖山寺多年深耕公益，新年伊始便捐贈三輛全新巡邏車予南投縣警局，並分配至埔里分局各派出所，可望大幅提升基層員警巡邏執勤的安全性與效率。

捐贈儀式4日在靈巖山寺大雄寶殿前廣場舉行，三輛全新巡邏車停放大殿前廣場，車身印有鮮明警徽與「埔里分局」字樣；縣長許淑華、立委馬文君、縣警局長謝宗宏、警察之友會埔里辦事處主任黃啟瑞等都到場參加，縣府也頒發感謝狀給住持自興法師。

靈巖山寺首座和尚自賀法師說，南投是宗教、觀光聖地，卻面臨警力短缺與人口老化挑戰；寺方先前曾捐贈一輛警車，因使用年限屆滿而不足，這次提供三輛新車，希望補足警政單位戰力缺口，讓警察同仁更有效維護治安、安定人心，促進社會和諧、國家富強。

許淑華表示，靈巖山寺是埔里重要信仰道場，住持釋自興法師及全寺師父長期關懷弱勢，今年春節前即捐出320箱關懷禮盒，溫暖獨居長輩與貧困家庭，且連續三年每年捐助120萬元救助金，累計達360萬元，實質幫助全縣家庭，如今再贈三輛巡邏車，不僅填補警車老舊缺口，更大幅強化山區執勤安全與服務效能，他感謝靈巖山寺無私奉獻。

馬文君指出，靈巖山寺除弘揚佛法，更投入無數社會公益，尤其政府公務預算有限、警力資源吃緊，過去老舊車輛追緝時常力不從心，這三輛新巡邏車對基層警察是實質鼓勵，見警率與治安維護將更上層樓；縣議員吳國昌、黃世芳也指出，靈巖山寺此次捐贈三輛巡邏車，是對地方治安的實質助力，更是拋磚引玉的善舉，盼社會各界見賢思齊、一同支持警察，讓南投更平安、更繁榮。