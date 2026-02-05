▲歲末送暖！武陵外役監「愛心暖冬」行動，走入偏鄉贈物資傳溫情。（圖／矯正署武陵外役監獄提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

歲末年終、農曆春節將至，武陵外役監獄持續推動敦親睦鄰工作，於春節前夕辦理「愛心暖冬」公益關懷活動，走入臺東縣延平鄉及鹿野鄉，致贈弱勢鄉民愛心慰問金及生活物資，以實際行動關懷偏鄉弱勢家庭，傳遞社會溫暖。

武陵外役監獄表示，偏鄉地區資源相對不足，部分弱勢家庭在生活照顧與社會支持上面臨困境，因此特別規劃「愛心暖冬」敦親睦鄰活動，由監獄秘書與機關同仁親自前往瑞豐及武陵等社區訪視，致贈生活物資與慰問金，協助有需要的家庭度過寒冬，讓公益關懷落實於社區與基層。

此次活動除提供物資援助外，更透過實地走訪與關懷慰問，展現社會支持與陪伴力量，讓關懷不僅止於口號，也能實際走入社區。武陵外役監獄期盼藉由長期投入公益關懷，讓善意持續累積與流動，為需要幫助的家庭帶來溫暖與希望。

武陵外役監獄典獄長張龍泉表示，歲末年終是凝聚感謝與關懷的重要時刻，武陵外役監獄秉持回饋社會精神，積極走入偏鄉關懷弱勢族群，透過具體行動傳遞溫暖與支持，期盼讓柔性司法化為實際力量，為即將到來的新春佳節增添安心與祝福。