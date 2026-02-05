茶鄉炸鍋！南投名間「擬蓋焚化爐」　7大手搖飲巨頭接力反對

▲南投茶鄉名間焚化爐開發案遭當地民眾抗議。（圖／時代力量提供）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣政府規劃在茶葉重鎮名間鄉設置焚化爐，引發在地居民與茶產業強烈反彈，甚至出現民眾下跪要求停止環評會議的畫面。由於名間鄉是國內手搖飲重要茶葉產地，消息曝光後，多家知名手搖飲品牌接連表態反對，質疑焚化爐恐對茶園環境、空氣品質與產業發展造成衝擊。

手搖飲品牌接力表態 7家業者力挺名間

包括「TEA TOP 第一味」、「3點1刻」近日公開表態反對設廠，加上「山焙」、「烏弄」、「茶之魔手」、「慕慕檸」、「十二韻」等品牌，累計已有7家手搖飲業者聲援名間茶鄉。業者多強調，名間不僅是重要茶葉產區，更牽動整體手搖飲供應鏈，任何環境風險都可能對產業造成長遠影響。

▲反名間鄉焚化爐民眾下跪求情。（圖／讀者提供）

四代茶農直言不解 為何選在核心產地

家中四代都在名間種茶的「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍指出，每年約有10萬台斤茶葉產自名間，全台手搖飲約有6成茶葉來自此地，茶產業是名間鄉最重要的經濟命脈，實在無法理解縣府為何選擇在如此關鍵的茶產地規劃焚化爐。他也質疑，草屯交通條件更佳、中寮農作密度也不如名間，且縣府仍有其他3處備選地點，選址依據至今未對外說清。

楊國珍直言，焚化爐「不是說一定有影響，而是大家不希望承擔風險」，尤其空氣中若有粉塵或污染物飄散至茶園，勢必影響茶葉品質。他也強調，手搖飲產業年產值約2,300億元，名間茶葉價格合理、又保有台灣茶香，並非越南茶能輕易取代，縣府應更審慎評估。

農業部表態把關 農地變更須經中央同意

除業界反彈外，農業部也對選址表態。農業部長陳駿季指出，名間鄉規劃地點屬於「特定農業區」，若南投縣府要興建焚化爐，必須向農業部申請農地變更，並通過「合理性」與「不可替代性」等嚴格審查。農業部立場明確，將全力守護優良農地，不會讓重要農業用地輕易變更。

目前名間焚化爐案仍在評估階段，選址爭議未歇，在地居民、茶農、業者與中央部會立場交錯，後續環評與農地變更審查結果，勢必成為能否續推的重要關鍵。