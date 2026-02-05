基隆攜手北市聯醫松德院區簽署MOU　強化學童心理健康防護網

▲基隆攜手北市聯醫松德院區簽署MOU，強化學童精神醫療校園服務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化學童心理健康支持體系，基隆市政府教育處今（5日）與臺北市立聯合醫院松德院區簽署合作備忘錄（MOU），正式啟動「基隆市115年度兒童青少年精神醫學專科醫師諮詢服務計畫」。透過教育與醫療的跨域整合，將專業精神醫療資源引入校園，及早發現學生心理困擾，提供即時支持與轉介，全面守護學童心理健康與校園安全。

本計畫將由松德院區派遣具兒童青少年精神醫學專長的醫師，定期至基隆市各級學校及幼兒園提供駐點諮詢服務。服務對象包括面臨情緒、行為、人際或適應困擾的學生，同時也為教師及家長提供專業諮詢，以提升輔導與應對能力。所有服務費用由市府全額補助，家長與學校無須負擔，藉此降低求助門檻，讓有需要的學童能及時獲得協助。

基隆市教育處長徐嬿立表示，近年學生心理壓力日益增加，若成長過程中缺乏適時介入與支持，可能影響其學習表現與人際發展。本計畫不僅著重於「處理問題」，更強調「預防風險」與「陪伴成長」，藉此完善校園輔導資源網絡，讓每一位孩子都能在溫暖、安心的環境中學習與生活。

醫療專業的進駐，使教師在輔導工作上有更堅實的後盾，家長也不再孤軍奮戰。未來，市府將依據計畫執行成效與現場回饋，持續優化服務內容與模式，必要時擴大實施規模，致力打造更健康、更具韌性的校園環境，讓心理健康支持成為基隆教育的日常實踐。