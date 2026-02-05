　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆攜手北市聯醫松德院區簽署MOU　強化學童心理健康防護網

▲基隆攜手松德院區。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆攜手北市聯醫松德院區簽署MOU，強化學童精神醫療校園服務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化學童心理健康支持體系，基隆市政府教育處今（5日）與臺北市立聯合醫院松德院區簽署合作備忘錄（MOU），正式啟動「基隆市115年度兒童青少年精神醫學專科醫師諮詢服務計畫」。透過教育與醫療的跨域整合，將專業精神醫療資源引入校園，及早發現學生心理困擾，提供即時支持與轉介，全面守護學童心理健康與校園安全。

本計畫將由松德院區派遣具兒童青少年精神醫學專長的醫師，定期至基隆市各級學校及幼兒園提供駐點諮詢服務。服務對象包括面臨情緒、行為、人際或適應困擾的學生，同時也為教師及家長提供專業諮詢，以提升輔導與應對能力。所有服務費用由市府全額補助，家長與學校無須負擔，藉此降低求助門檻，讓有需要的學童能及時獲得協助。

▲基隆攜手松德院區。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市教育處長徐嬿立表示，近年學生心理壓力日益增加，若成長過程中缺乏適時介入與支持，可能影響其學習表現與人際發展。本計畫不僅著重於「處理問題」，更強調「預防風險」與「陪伴成長」，藉此完善校園輔導資源網絡，讓每一位孩子都能在溫暖、安心的環境中學習與生活。

醫療專業的進駐，使教師在輔導工作上有更堅實的後盾，家長也不再孤軍奮戰。未來，市府將依據計畫執行成效與現場回饋，持續優化服務內容與模式，必要時擴大實施規模，致力打造更健康、更具韌性的校園環境，讓心理健康支持成為基隆教育的日常實踐。

【更多新聞】

►減債有成！基隆市府財政穩健　謝國樑：研擬優化社會福利

►揮羽球拍擊傷女同學害門牙斷裂　基隆某國中母子連帶賠7.5萬

►驚險畫面曝！基隆女坐窗台外雨遮　消防架氣墊垂降救援

►11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
經典賽倒數！美媒狠評中華隊「只是來參加」奪冠免談
快訊／誰命中帶財？　威力彩「9.7億頭獎」致富號碼出爐
小S復工《小姐不熙娣》倒數？製作人藏玄機
LINE通話沒聲音！　內行曝「關閉1功能」正常了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北持續發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

武陵外役監「愛心暖冬」行動　走入偏鄉贈物資傳溫情

基隆攜手北市聯醫松德院區簽署MOU　強化學童心理健康防護網

建德幼兒園45周年圍牆煥新　基隆市府改善通學環境護安全

台東縣公布春節食品稽查結果　抽驗73項全數合格

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

新北持續發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

武陵外役監「愛心暖冬」行動　走入偏鄉贈物資傳溫情

基隆攜手北市聯醫松德院區簽署MOU　強化學童心理健康防護網

建德幼兒園45周年圍牆煥新　基隆市府改善通學環境護安全

台東縣公布春節食品稽查結果　抽驗73項全數合格

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

新北持續發放春節平安袋　侯友宜盼弱勢安心過好年

肩負衛戍重任　憲兵239營CM33裝步戰鬥車戰備偵巡

清境商圈星巴克退場...本土TGC咖啡進駐盼展現在地優勢

武陵外役監「愛心暖冬」行動　走入偏鄉贈物資傳溫情

美媒狠評中華隊「只是來參加」！　奪冠免談、先拚分組別提前出局

快訊／誰命中帶財？　威力彩「9.7億頭獎」致富號碼出爐

基隆攜手北市聯醫松德院區簽署MOU　強化學童心理健康防護網

大S逝世遭潑髒水　張蘭怒提告《M字閒聊》：口說無憑

小S復工《小姐不熙娣》倒數？　B2送禮Sandy「藏4字玄機」

外國旅客來住「鬼樓」！中壢財神大樓荒廢多年　都更仍卡關

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

地方熱門新聞

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

金湖警成功守住民眾70餘萬元

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

嘉義竹崎鄉5000元振興金2/6起發放

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

桃園教師缺額增　林政賢籲研議新解決方案

迎金馬遊桃園　年貨採買、走春賞燈一次滿足

更多熱門

相關新聞

基隆啟動淨山拆鳥網行動　守護野生鳥類生態

基隆啟動淨山拆鳥網行動　守護野生鳥類生態

基隆市動物保護防疫所為強化野生動物保育工作，遏止非法捕捉野生鳥類行為，於1月13日、14日及2月3日辦理「深度淨山拆除鳥網行動」，委由台灣猛禽協會執行，並邀集具備實務經驗的志工與專業人士共同投入拆除作業，針對山區非法設置鳥網的高風險點位展開清除行動。

女單攻劉銘傳隧道迷路　憑流水聲線索2小時獲救

女單攻劉銘傳隧道迷路　憑流水聲線索2小時獲救

基隆體育啟動　謝國樑：打造海洋運動城市

基隆體育啟動　謝國樑：打造海洋運動城市

木工班巧手再生廢家具　邱佩琳率隊贈弱勢

木工班巧手再生廢家具　邱佩琳率隊贈弱勢

《信風基隆》郵遞藝術展2／3正式啟航

《信風基隆》郵遞藝術展2／3正式啟航

關鍵字：

基隆市北市聯醫松德院區兒童諮詢

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

好市多開出千萬發票！　門市曝光

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面