地方 地方焦點

建德幼兒園45周年圍牆煥新　基隆市府改善通學環境護安全

▲建德幼兒園45周年圍牆煥新。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府投入2億改善幼兒園，建德幼兒園圍牆翻新率先完成。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市立建德幼兒園創立至今已45周年，為持續優化幼兒學習環境並提升校園周邊通行安全，基隆市政府教育處與工務處攜手推動人行道改善工程，全面翻新建德幼兒園圍牆，讓歷史悠久的園所展現嶄新面貌，重現教育新風采。

教育處說明，本次工程配合市府整體人行道與通學環境改善計畫，透過圍牆更新、動線整合與視覺美化，不僅強化校園周邊安全，也使家長接送動線更為順暢，讓家長能安心在校外守望孩子，打造對幼兒、家長及社區更友善的公共空間。工程完成後，整體環境更加明亮通透，有效提升校園周邊步行安全，落實「孩子安心、家長放心」的教育願景。

▲建德幼兒園45周年圍牆煥新。（圖／記者郭世賢翻攝）

教育處長徐嬿立表示，市府自2023年起已投入1.38億元，改善全市44所公立幼兒園的教學環境；今年再爭取6,200萬元，預計優化24所園區，並協助加裝監視設備，全方位守護幼兒安全。幼兒園環境改造不僅是硬體升級，更是回應家長與社區對校園安全的期盼，展現市府對幼兒安全與學習品質的高度重視。未來教育處將持續盤點各園需求，逐步推動校園及周邊環境優化工作。

建德幼兒園園長翁錦華表示，在立校45周年之際完成圍牆更新，別具意義。每天早晨家長在圍牆外陪伴孩子做早操的身影，是園所最溫暖的風景。感謝市府與教育處的支持，讓孩子在安全無虞的環境中學習成長，也為校園注入嶄新活力。

基隆市教育處強調，學前教育是孩子成長的重要基石，未來將持續整合城市建設與教育發展，從安全、環境到學習品質全面精進，讓每一所幼兒園都成為孩子安心探索、快樂成長的起點。

更多新聞
建德幼兒園45周年圍牆煥新　基隆市府改善通學環境護安全

建德幼兒園45周年圍牆煥新　基隆市府改善通學環境護安全

基隆幼兒園校園安全環境改善教育升級建德幼兒園

