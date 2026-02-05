快訊／剛延長羈押禁見　台積電竊密案2內鬼工程師交保科技監控

▲智慧財產及商業法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

智慧財產及商業法院審理台積電3內鬼工程失竊密案，日前剛裁定在押3名工程師均延長羈押禁見2個月，將在看守所過年，但其中2名涉案工程師吳秉駿與戈一平聲請交保，願各提供300萬元與200萬元保證金，法官今（5日）提訊2人調查後，裁定吳男交保300萬元、戈男交保200萬元，均限制住居與限制出境、出海，並須接受科技監控防逃，2人已於今晚7點多辦妥手續獲釋。

據悉，吳秉駿與戈一平獲准交保期間，均須佩戴電子腳環、持用法院配發的個案手機定時自拍上傳科控中心報到，並須交出個人所有護照。至於主嫌工程師陳力銘，與後來追加起訴的幫手工程師陳韋傑，目前仍在押，今未一併處理是否交保。

本案源於陳力銘從台積電離職後，涉透過仍在職同事吳秉駿、戈一平，竊取台積電2奈米晶片製程等營業機密，帶槍投靠台積電供應商東京威力科創公司，3人去年（2025年）8月底被台灣高等檢察署智慧財產分署起訴涉犯《國安法》等罪嫌，檢方求處陳男14年徒刑、吳男9年、戈男7年。

台積電2奈米晶片製程被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術之營業秘密」，涉嫌竊取、侵占、擅自重製或洩漏，法定可判刑5年以上、12年以下，得併科新台幣500萬元以上、1億元以下罰金。

去年12月2日，智財分署第1波追加起訴東京威力涉犯《國安法》與《營業秘密法》共4罪嫌，分別求處罰金新臺幣4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，並請定應執行罰金1.2億元，這是法人被起訴涉犯《國安法》國家核心關鍵技術營業秘密的首例。

期間智財分署低調指揮新竹市調查站，再查獲台積電工程師陳韋傑，涉充當陳力銘竊密幫手，去年11月10日搜索約談，訊後聲押見獲准，今年（2026年）1月8日第2波追加陳韋傑涉犯《國安法》，並以他未完全認罪、態度欠佳為由，求刑8年8月，同日移審智財商業法院裁定繼續羈押禁見。