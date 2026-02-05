李貞秀國籍爭議卡關！劉世芳：立院若不處理「不排除送憲法法庭」

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨不分區立委李貞秀因陸配身分引發的國籍爭議持續延燒。內政部長劉世芳今（5）日表示，依《國籍法》第20條規定，李貞秀在正式就職立委前，必須申請放棄中華人民共和國國籍，且應將相關官方文件送交立法院查驗；內政部已兩度發函提醒立法院，若立院持續未依法處理，未來不排除須交由憲法法庭處理院際權限爭議。

內政部兩度發函 強調解職權在立法院

劉世芳指出，內政部是《國籍法》主管機關，僅有提醒與通知義務，並無權直接處理解職立委，依法律規定，立法委員的解職機關為立法院。內政部已行文立法院說明國籍法相關規範，但截至目前，仍無從得知立法院是否已取得李貞秀提出的退籍申請文件。

她強調，李貞秀若已申請放棄中國國籍，相關正本文件應交由立法院保存與查驗，而非內政部；在立院尚未回函釐清前，內政部僅能「一再善意提醒」立法院依法行使職權。

▲民眾黨新科遞補立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

是否完成就職手續 內政部：仍待立院確認

針對李貞秀宣稱曾向中方申請放棄國籍卻未被受理，劉世芳指出，若遭拒絕，也應提出具體佐證資料，以證明在就職前已啟動放棄國籍程序。由於內政部至今未收到相關文件影本，不排除李貞秀尚未完成全部就職要件，後續仍須由立法院確認處理。

行政院發言人李慧芝也表示，行政院支持內政部依法提醒立法院的作法，將持續等待立法院提供完整說明，以釐清李貞秀是否符合就職資格。

憲法法庭成最後解方 非由內政部聲請釋憲

對於外界關注是否將聲請釋憲，劉世芳強調，這並非內政部對立法院提出釋憲，而是院際之間若就權限發生重大爭議，依《憲法訴訟法》規定，可由相關機關循院際爭端程序，交由憲法法庭最終裁定。

內政部法制處長鄭信偉補充指出，立法院與行政院各自享有憲法賦予的權限，若法律適用與權責認定出現歧見，憲法法庭即是制度上設計的最終解決機制。

密件不提供、是否備詢 劉世芳重申依法處理

另就李貞秀要求調閱密件及是否備詢的爭議，劉世芳重申，依《政府資訊公開法》與《立法院職權行使法》，機關首長有權決定文件密等，「密件以上公文完全不予提供」。至於未來是否接受質詢，則應回歸法律對質詢權與調查權的明確規範處理。