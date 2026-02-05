立陶宛總理稱設台代表處如「衝向火車」！外交部：名稱是雙方共識

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者閔文昱／綜合報導

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日接受外媒專訪時，針對立陶宛2021年允許台灣以「台灣」名義設立代表處一事，形容該決定「就像衝到火車前方，結果付出了代價」，相關說法引發外界關注。對此，外交部今（5）日發布回應，重申台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴。

外交部指出，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，並非片面決定。自2021年設處以來，台立雙方政府持續在互信基礎上推動各項實質合作，相關安排均經溝通與協調後形成。

▲立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。（圖／達志影像／美聯社）

推動實質合作 外交部：強化民主經濟韌性

外交部表示，代表處成立後，台灣與立陶宛在雷射、半導體及金融等多個關鍵產業領域展開互惠互利的合作，不僅創造具體經貿實益，也有助於強化民主國家之間的經濟韌性與供應鏈安全。

外交部強調，未來將持續與立陶宛政府保持密切協調與溝通，在既有合作基礎上深化雙邊關係，推動更多符合雙方利益的合作項目。

「駐立陶宛台灣代表處」於2021年7月對外宣布設立，並於同年11月18日在立陶宛首都維爾紐斯正式成立並掛牌運作。外交部重申，台立關係建立在共享價值與務實合作之上，雙方交流與合作將持續推進。