北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

▲民眾北捷車廂目擊老鼠入侵，照片引發網友關注。（圖／網友kyeh318授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市大安區近日出現漢他病毒死亡病例，一名70多歲男性從發病到離世僅短短8天，更是25年來首例死亡。有網友日前乘坐台北捷運時，發現車廂內竟有老鼠出沒，趕緊拍下並上傳社群平台，引發關注。對此，台北捷運公司表示，車站及車廂均嚴格禁止飲食，環境不具備老鼠生存條件，應是從站外進入，將加強全路線列車清潔與消毒作業。

民眾北捷車廂目擊老鼠亂竄 北捷公司回應

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在Threads貼出照片，拍攝地點大約在南京復興到松江南京區段，照片中可以看見，一隻老鼠正在車門旁的座位附近亂竄，讓他忍不住驚呼「原來上周老鼠就已經入侵台北捷運」。照片曝光後，立刻引發網友熱議，有人說，「車廂內不能吃東西，竟然會有老鼠」、「不是才傳出漢他病毒死亡案例嗎，捷運公司在幹嘛」。

對此，台北捷運公司5日表示，有關社群平台反映松山新店線列車出現老鼠一事，捷運車站及車廂均嚴格禁止飲食，環境不具備老鼠生存條件，過去幾件案例，經查老鼠都是從站外進入車站。

全面啟動車站及列車清消作業 不讓鼠來不讓鼠住

北捷公司指出，自2月1日起已展開所有車站的清潔和消毒，目前已陸續完成大安區相關車站環境消毒，包含大安站、大安森林公園站、信義安和站、科技大樓站、六張犁站、公館站、古亭站、忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站及國父紀念館站，今日（5日）夜間將進一步啟動全路線列車清潔與消毒作業，全方位強化防疫措施。

北捷公司強調，將持續加強「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，依排程清潔車站與列車、每日清運垃圾，並委請專業廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒，站務人員亦定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源，針對站內販賣店，維持營業範圍整潔、每日清運廢棄物，食品必須妥善密封保存，開放式櫃位閉店後亦須全面清空食品。