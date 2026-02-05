0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

▲0206地震即將滿十週年，台南市長黃偉哲表示，市府持續從災後重建走向災前預防，全面強化建築安全、都市更新與社區防災量能，打造更安全、更具韌性的城市。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0206地震即將屆滿十週年，台南市長黃偉哲5日表示，這十年來，台南從災後重建一步步走向災前預防，並逐步導入科技防災，震災帶來的深刻省思已轉化為具體政策成果。未來市府將持續以「居住安全」與「城市韌性」為核心，全面強化建築安全、都市更新與社區防災量能，讓城市更加安全、更具韌性。

黃偉哲市長指出，0206不僅是一場重大災難，更是城市治理的重要轉捩點，促使市府逐步建構「災前預防、災中應變、災後復原」的完整防災體系。0206地震後，全國各界捐贈的善款結餘，轉型成立「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」，使善款得以延續運用，並在去年0121楠西地震及丹娜絲風災期間，發揮即時支援與協助災民重建家園的重要功能。

社會局表示，0206地震後各界捐款總額達42億6,821萬餘元，經「0206地震災害捐款專戶管理及監督委員會」決議，市府於111年將捐款結餘款15億4,562萬9,424元轉型成立重大災害賑災捐款專戶，專款專用於0206受災關懷、重大災害預防、災民救助及災後復原重建，同時也作為未來重大災害的專責捐款平台。

社會局指出，為確保善款運用公開透明，市府訂定專戶管理及運用作業要點，並設置管理及監督委員會定期審議，專戶收支情形每月10日公告於社會局網站，並按月函送市議會備查。截至114年12月31日止，專戶賸餘約3億3,080萬餘元，後續將持續依決議用於各項重大災害救助及復原工作。

在建築安全方面，黃偉哲表示，市府持續推動耐震補強與危老重建，目前列管的985棟公有建築已全數完成補強；私有建築則透過危老條例提供容積獎勵、稅捐減免與重建補助，並輔導耐震評估及補強作業，同時建立災後危險建築物緊急評估機制，評估費用由市府全額負擔。

工務局補充，去年0121楠西地震後3個月內即完成1,995件建築物評估，受理通報4149件，其中紅單500件、黃單1564件，評估完成率達100%；目前紅黃單案件中已完成修繕解列約53%，整體房屋安全處理進度約75%，市府仍持續主動關懷受災戶，協助後續修繕與重建。

災前預防方面，工務局也加速推動土壤液化調查與資訊揭露，已公開中級土壤液化潛勢圖資，提供門牌查詢及高中低潛勢判讀，協助市民掌握居住風險；溪北地區相關調查持續進行，待全區完成後將由中央統一對外公布。

市府都發局指出，0206後台南積極推動「都市更新與危老重建並行」策略，改善中高齡建築安全，截至目前危老重建已受理531件、核定480件；並透過自主更新機制，協助國賓大樓、金鑽大樓等社區完成結構補強。市府亦設置危老與都更「雙輔導團」，提供住戶整合、補助申請及更新計畫的一條龍服務，未來都市更新將正式納入防災思維，優先引導高風險老舊社區改善重建。

黃偉哲強調，除硬體建設外，市府也持續厚植社會防災量能，目前已建置422處避難收容處所，可收容約27萬人，與113家業者簽訂緊急安置協定，培訓超過7200名防災士，成立13處韌性社區，並持續辦理防災演練與防災公園建置。

黃偉哲指出，台南境內共有7條活動斷層及1條中洲構造，地震難以預測，市府已擬訂完整災害防救計畫，目標達成「大震不倒、中震可修、小震不壞」，透過耐震補強與社區組織雙軌並進，全面提升城市抗災能力。

黃偉哲強調，0206震災帶來的不只是傷痛，更促使城市加速轉型與進化，市府將持續結合科技防災、都市更新與社區培力，讓防災成為日常，打造更安心宜居、更加堅韌的台南。