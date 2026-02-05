　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

▲0206地震即將滿十週年，台南市長黃偉哲表示，市府持續從災後重建走向災前預防，全面強化建築安全、都市更新與社區防災量能，打造更安全、更具韌性的城市。（記者林東良翻攝，下同）

▲0206地震即將滿十週年，台南市長黃偉哲表示，市府持續從災後重建走向災前預防，全面強化建築安全、都市更新與社區防災量能，打造更安全、更具韌性的城市。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0206地震即將屆滿十週年，台南市長黃偉哲5日表示，這十年來，台南從災後重建一步步走向災前預防，並逐步導入科技防災，震災帶來的深刻省思已轉化為具體政策成果。未來市府將持續以「居住安全」與「城市韌性」為核心，全面強化建築安全、都市更新與社區防災量能，讓城市更加安全、更具韌性。

黃偉哲市長指出，0206不僅是一場重大災難，更是城市治理的重要轉捩點，促使市府逐步建構「災前預防、災中應變、災後復原」的完整防災體系。0206地震後，全國各界捐贈的善款結餘，轉型成立「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」，使善款得以延續運用，並在去年0121楠西地震及丹娜絲風災期間，發揮即時支援與協助災民重建家園的重要功能。

社會局表示，0206地震後各界捐款總額達42億6,821萬餘元，經「0206地震災害捐款專戶管理及監督委員會」決議，市府於111年將捐款結餘款15億4,562萬9,424元轉型成立重大災害賑災捐款專戶，專款專用於0206受災關懷、重大災害預防、災民救助及災後復原重建，同時也作為未來重大災害的專責捐款平台。

▲0206地震即將滿十週年，台南市長黃偉哲表示，市府持續從災後重建走向災前預防，全面強化建築安全、都市更新與社區防災量能，打造更安全、更具韌性的城市。（記者林東良翻攝，下同）

社會局指出，為確保善款運用公開透明，市府訂定專戶管理及運用作業要點，並設置管理及監督委員會定期審議，專戶收支情形每月10日公告於社會局網站，並按月函送市議會備查。截至114年12月31日止，專戶賸餘約3億3,080萬餘元，後續將持續依決議用於各項重大災害救助及復原工作。

在建築安全方面，黃偉哲表示，市府持續推動耐震補強與危老重建，目前列管的985棟公有建築已全數完成補強；私有建築則透過危老條例提供容積獎勵、稅捐減免與重建補助，並輔導耐震評估及補強作業，同時建立災後危險建築物緊急評估機制，評估費用由市府全額負擔。

工務局補充，去年0121楠西地震後3個月內即完成1,995件建築物評估，受理通報4149件，其中紅單500件、黃單1564件，評估完成率達100%；目前紅黃單案件中已完成修繕解列約53%，整體房屋安全處理進度約75%，市府仍持續主動關懷受災戶，協助後續修繕與重建。

災前預防方面，工務局也加速推動土壤液化調查與資訊揭露，已公開中級土壤液化潛勢圖資，提供門牌查詢及高中低潛勢判讀，協助市民掌握居住風險；溪北地區相關調查持續進行，待全區完成後將由中央統一對外公布。
市府都發局指出，0206後台南積極推動「都市更新與危老重建並行」策略，改善中高齡建築安全，截至目前危老重建已受理531件、核定480件；並透過自主更新機制，協助國賓大樓、金鑽大樓等社區完成結構補強。市府亦設置危老與都更「雙輔導團」，提供住戶整合、補助申請及更新計畫的一條龍服務，未來都市更新將正式納入防災思維，優先引導高風險老舊社區改善重建。

▲0206地震即將滿十週年，台南市長黃偉哲表示，市府持續從災後重建走向災前預防，全面強化建築安全、都市更新與社區防災量能，打造更安全、更具韌性的城市。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，除硬體建設外，市府也持續厚植社會防災量能，目前已建置422處避難收容處所，可收容約27萬人，與113家業者簽訂緊急安置協定，培訓超過7200名防災士，成立13處韌性社區，並持續辦理防災演練與防災公園建置。

黃偉哲指出，台南境內共有7條活動斷層及1條中洲構造，地震難以預測，市府已擬訂完整災害防救計畫，目標達成「大震不倒、中震可修、小震不壞」，透過耐震補強與社區組織雙軌並進，全面提升城市抗災能力。

黃偉哲強調，0206震災帶來的不只是傷痛，更促使城市加速轉型與進化，市府將持續結合科技防災、都市更新與社區培力，讓防災成為日常，打造更安心宜居、更加堅韌的台南。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊連失3至親：滅頂之災
10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請
再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下
降雨增加　下探7度時間點曝
查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東議會春節前夕慰勞警察　力挺重要節日安全維護工作

林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造鳥語花香健康綠色防護網

六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東議會春節前夕慰勞警察　力挺重要節日安全維護工作

林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造鳥語花香健康綠色防護網

六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊

北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊悲痛連失3至親：根本滅頂之災

40歲就心肌梗塞死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

外資1月淨匯入93億美元　創2022年以來同期第1大

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

吳宗憲開演唱會　若邀周杰倫「九成會來」

地方熱門新聞

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

桃園教師缺額增　林政賢籲研議新解決方案

嘉義竹崎鄉5000元振興金2/6起發放

迎金馬遊桃園　年貨採買、走春賞燈一次滿足

金湖警成功守住民眾70餘萬元

更多熱門

相關新聞

黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾秒殺

黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾秒殺

隨著農曆新年進入倒數，台南市長黃偉哲再次展現「最強推銷員」實力，第21 度受邀登上東森農場Live直播節目，親自為在地農產站台，帶來正宗東山窯燒龍眼乾，在年前做最後一波產地直送，東森集團總裁王令麟也力挺祭出50%東森幣的超狂回饋，換算下來，一包相當於只要90元，產品一上架即獲消費者熱烈回響，開檔不久訂購電話即刻爆線，30分鐘6000包瞬間銷售一空。

30分鐘賣光1600公斤！黃偉哲再登電視直播力推東山窯燒龍眼乾人氣爆棚

30分鐘賣光1600公斤！黃偉哲再登電視直播力推東山窯燒龍眼乾人氣爆棚

灰熊7年握12枚首輪　數量僅次雷霆、籃網

灰熊7年握12枚首輪　數量僅次雷霆、籃網

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

黃偉哲第一時間到院探視

黃偉哲第一時間到院探視

關鍵字：

0206地震黃偉哲災後重建

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

好市多開出千萬發票！　門市曝光

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面