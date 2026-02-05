暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

▲西螺福興宮、警方與企業代表合影留念，象徵警民攜手守護地方弱勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆春節腳步逼近，冷空氣一波接一波南下，西螺街頭清晨仍帶著濕冷寒意，但西螺福興宮廟埕內，卻早早湧現一股溫暖氣息。一箱箱白米、醬油、乾糧與蔬果整齊排列，志工與警方忙著分裝、核對名單，只為趕在年前，將滿滿祝福送進弱勢家庭與獨居長者家中。

西螺福興宮長年投入公益慈善，每逢歲末年終，皆與雲林縣警察局西螺分局攜手舉辦「寒冬送暖」活動，今年再度號召瑞春醬油公司、環陞貨運公司、西螺鎮農會、晶品農產公司、漢光農業生技公司、活點食品有限公司等在地企業與民間團體共同響應，凝聚社會各界愛心，讓善意在寒冬中持續流動。

▲稻米、醬油、乾糧與蔬果組成的年節物資包，沉甸甸裝滿祝福與關懷。（圖／記者游瓊華翻攝）

現場物資內容相當豐富，包括西螺鎮農會嚴選優質稻米、百年老字號瑞春醬油、濁水溪守護神限定版乖乖、泡麵、麥片等民生乾糧與調味品，搭配當季新鮮蔬果與多項在地農特產品，總計超過百份愛心物資包，沉甸甸的袋子裡，裝的不只是年貨，更是一份讓人安心過年的力量。

今（5）日上午，雲林縣警察局西螺分局副分局長陳智仁與多家贊助單位代表齊聚福興宮，向太平媽稟告物資捐贈與發送事宜，場面莊重而溫馨。隨後，警方與志工依據事前彙整名冊，分頭將物資逐戶送達，確保每一份愛心都不被遺漏。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，寒冬送暖活動已持續多年，每年都由分局基層員警在平時巡邏、訪查勤務中，主動關懷轄區弱勢家庭與邊緣戶，彙整需求名單後，再由廟方統籌愛心資源，「希望透過實際行動拋磚引玉，讓需要幫助的鄉親，能安心迎接新的一年。」

瑞春醬油公司總經理特助表示，企業深耕西螺多年，對地方有深厚感情，能夠在年節前參與公益行動，回饋鄉里，是企業應盡的社會責任，「希望這些物資不只是填飽肚子，也能讓長輩感受到被關心、被惦記。」

漢光農業生技公司陳廠長則指出，長期投入農業與生技研發，更體會基層家庭在經濟壓力下的辛苦，「透過與福興宮、警方合作，把資源送到真正需要的人手中，比單純捐款更有意義，也希望帶動更多企業一起加入。」

西螺警分局服分局長陳智仁表示，警方平時除維護治安，也持續關注轄區弱勢族群生活狀況，透過社區訪視與通報機制，讓需要協助的家庭能被及時看見，這次與廟方及企業攜手合作，就是希望把公部門與民間力量串聯起來，形成長期穩定的關懷網絡。

第一線警員將物資送到長者家門時，不少長輩露出靦腆笑容，有人連聲道謝。簡單的一聲問候、一袋年貨，為冷冽冬日添上人情溫度。福興宮表示，未來仍將持續推動公益行動，讓太平媽慈悲為懷的精神，在地方生根發芽，讓善的循環持續傳遞。

▲西螺福興宮廟埕內警員接連將愛心物資搬上車，準備送往弱勢家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）