　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

▲西螺福興宮、警方與企業代表合影留念，象徵警民攜手守護地方弱勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮、警方與企業代表合影留念，象徵警民攜手守護地方弱勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆春節腳步逼近，冷空氣一波接一波南下，西螺街頭清晨仍帶著濕冷寒意，但西螺福興宮廟埕內，卻早早湧現一股溫暖氣息。一箱箱白米、醬油、乾糧與蔬果整齊排列，志工與警方忙著分裝、核對名單，只為趕在年前，將滿滿祝福送進弱勢家庭與獨居長者家中。

西螺福興宮長年投入公益慈善，每逢歲末年終，皆與雲林縣警察局西螺分局攜手舉辦「寒冬送暖」活動，今年再度號召瑞春醬油公司、環陞貨運公司、西螺鎮農會、晶品農產公司、漢光農業生技公司、活點食品有限公司等在地企業與民間團體共同響應，凝聚社會各界愛心，讓善意在寒冬中持續流動。

▲西螺福興宮、警方與企業代表合影留念，象徵警民攜手守護地方弱勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲稻米、醬油、乾糧與蔬果組成的年節物資包，沉甸甸裝滿祝福與關懷。（圖／記者游瓊華翻攝）

現場物資內容相當豐富，包括西螺鎮農會嚴選優質稻米、百年老字號瑞春醬油、濁水溪守護神限定版乖乖、泡麵、麥片等民生乾糧與調味品，搭配當季新鮮蔬果與多項在地農特產品，總計超過百份愛心物資包，沉甸甸的袋子裡，裝的不只是年貨，更是一份讓人安心過年的力量。

今（5）日上午，雲林縣警察局西螺分局副分局長陳智仁與多家贊助單位代表齊聚福興宮，向太平媽稟告物資捐贈與發送事宜，場面莊重而溫馨。隨後，警方與志工依據事前彙整名冊，分頭將物資逐戶送達，確保每一份愛心都不被遺漏。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，寒冬送暖活動已持續多年，每年都由分局基層員警在平時巡邏、訪查勤務中，主動關懷轄區弱勢家庭與邊緣戶，彙整需求名單後，再由廟方統籌愛心資源，「希望透過實際行動拋磚引玉，讓需要幫助的鄉親，能安心迎接新的一年。」

瑞春醬油公司總經理特助表示，企業深耕西螺多年，對地方有深厚感情，能夠在年節前參與公益行動，回饋鄉里，是企業應盡的社會責任，「希望這些物資不只是填飽肚子，也能讓長輩感受到被關心、被惦記。」

漢光農業生技公司陳廠長則指出，長期投入農業與生技研發，更體會基層家庭在經濟壓力下的辛苦，「透過與福興宮、警方合作，把資源送到真正需要的人手中，比單純捐款更有意義，也希望帶動更多企業一起加入。」

西螺警分局服分局長陳智仁表示，警方平時除維護治安，也持續關注轄區弱勢族群生活狀況，透過社區訪視與通報機制，讓需要協助的家庭能被及時看見，這次與廟方及企業攜手合作，就是希望把公部門與民間力量串聯起來，形成長期穩定的關懷網絡。

第一線警員將物資送到長者家門時，不少長輩露出靦腆笑容，有人連聲道謝。簡單的一聲問候、一袋年貨，為冷冽冬日添上人情溫度。福興宮表示，未來仍將持續推動公益行動，讓太平媽慈悲為懷的精神，在地方生根發芽，讓善的循環持續傳遞。

▲西螺福興宮、警方與企業代表合影留念，象徵警民攜手守護地方弱勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮廟埕內警員接連將愛心物資搬上車，準備送往弱勢家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊連失3至親：滅頂之災
10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請
再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下
降雨增加　下探7度時間點曝
查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東議會春節前夕慰勞警察　力挺重要節日安全維護工作

林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造鳥語花香健康綠色防護網

六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東議會春節前夕慰勞警察　力挺重要節日安全維護工作

林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造鳥語花香健康綠色防護網

六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊

北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊悲痛連失3至親：根本滅頂之災

40歲就心肌梗塞死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

外資1月淨匯入93億美元　創2022年以來同期第1大

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

地方熱門新聞

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

桃園教師缺額增　林政賢籲研議新解決方案

嘉義竹崎鄉5000元振興金2/6起發放

迎金馬遊桃園　年貨採買、走春賞燈一次滿足

金湖警成功守住民眾70餘萬元

更多熱門

相關新聞

鹿草鄉寒冬送暖獨居長者關懷服務

鹿草鄉寒冬送暖獨居長者關懷服務

為關懷鄉內獨居長輩，讓長者在寒冬中感受社會溫暖，嘉義縣鹿草鄉公所於114年2月5日辦理「寒冬送暖，幸福相伴」活動，結合獨居長者志工隊、台灣活力老化推展協會，共同透過實際行動關懷長輩生活與健康，讓獨居長輩在歲末寒冬之際，也能感受到來自各界的溫情與陪伴。

寒冬送暖驚見過期8年白米　衛生局開罰

寒冬送暖驚見過期8年白米　衛生局開罰

過期白米送中低收入戶　區公所︰標示錯誤

過期白米送中低收入戶　區公所︰標示錯誤

佛光山惠中寺法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

佛光山惠中寺法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

新北替代役青年暖心相伴　紙藝互動陪長者迎春納福

新北替代役青年暖心相伴　紙藝互動陪長者迎春納福

關鍵字：

寒冬送暖西螺福興宮漢光果菜生技公司太平媽祖西螺警分局

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

好市多開出千萬發票！　門市曝光

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面