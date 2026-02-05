　
地方 地方焦點

台東縣公布春節食品稽查結果　抽驗73項全數合格

▲台東春節食品專案稽查全數符合規定。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東春節食品專案稽查全數符合規定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為確保春節期間食品安全，台東縣衛生局完成「115年春節複合式稽查專案」，針對轄內大型餐廳、連鎖超市、知名伴手禮店及農特產品展售中心進行食品安全抽驗與衛生查核，共抽驗73項產品，檢驗結果均符合相關規定。縣府表示，透過全面性稽查與抽驗，確保縣民在春節期間安心採買、健康飲食。

縣長饒慶鈴表示，年節期間食品需求量大，縣府持續強化食安管理，透過專案稽查與抽驗機制，確保市售食品品質與安全。也提醒民眾採購年貨時，應慎選信譽良好商家，並留意產品標示與保存條件，共同維護年節飲食安全。

衛生局指出，本次稽查針對年節熱銷之肉類與水產品進行抽驗，包括豬肉片、牛腹肉、鹿野土雞、五花肉、冷凍蝦仁及虱目魚肚等，並檢驗乙型受體素、孔雀綠及其代謝物與多重殘留等項目，結果均符合規定。加工食品部分則抽驗香腸、臘肉、豆干、蜜餞與各類休閒零食，針對防腐劑及漂白劑進行檢測，抽驗品項如魚糖、地瓜酥、金針花乾及魚脯產品等，檢驗結果亦均合格。

除產品抽驗外，衛生局同步實地查核食品業者是否符合食品良好衛生規範準則。稽查過程中發現部分餐飲與食品加工業者初期有個別項目未達標準，經限期改善並複查後，均已符合規定並全數合格。

本次專案亦同步辦理食品標示及定型化契約查核，針對散裝與包裝食品之品名、原產地及營養標示進行確認，結果均符合規範。另針對部分從事網路銷售之業者，經查有契約資訊未盡完善情形，經輔導後皆已依期限完成改善，以確保消費者權益。

台東縣衛生局表示，未來將持續辦理不定期稽查與抽驗，督導業者落實來源管理與衛生作業，並提醒民眾選購食品時注意標示與保存條件，共同營造安全健康的飲食環境。如有食品安全相關疑問，可撥打衛生局食品藥政科食安專線089-331172洽詢。

台東縣府協助承租農民取得土地所有權

台東縣政府5日正式公告辦理「縣有耕地放領」作業，協助符合資格的承租農民取得土地所有權。縣府表示，在中央宣布重啟公地放領政策後，即著手啟動各項前置作業，經內政部審議、縣議會議決及行政院核定等程序後，已於4日獲行政院正式核定處分，並自即日起依法辦理公告作業，展現保障農民權益與促進農業發展的政策決心。

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東議會春節前夕慰勞警察

林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造綠色防護網

