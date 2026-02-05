台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

▲台東縣府啟動縣有耕地放領作業。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府5日正式公告辦理「縣有耕地放領」作業，協助符合資格的承租農民取得土地所有權。縣府表示，在中央宣布重啟公地放領政策後，即著手啟動各項前置作業，經內政部審議、縣議會議決及行政院核定等程序後，已於4日獲行政院正式核定處分，並自即日起依法辦理公告作業，展現保障農民權益與促進農業發展的政策決心。

縣長饒慶鈴表示，農業是地方永續發展的重要基礎，縣府持續致力保障農民權益，公地放領政策更是落實憲法扶植自耕農精神的重要措施。此次縣有耕地放領作業順利推動，除有賴中央與地方通力合作，也象徵多年來推動相關政策的努力逐步開花結果，讓承租農民得以朝向「耕者有其田」的目標邁進。

縣府地政處說明，自公告日起將依法通知符合資格的承租人提出申請，後續將辦理現地調查及相關審查作業。申請人於完成繳價程序並繳清地價後，即可取得土地所有權。縣府指出，此項措施除有助於提升農民耕作穩定度與長期經營意願，也能建立明確產權制度，為台東農業發展奠定更穩固基礎。

縣府表示，未來將持續依相關法規推動放領作業，並提供必要行政協助，確保作業公開、公平、順利進行，期盼透過政策落實，讓更多在地農民安心耕作，共同推動台東農業永續發展。