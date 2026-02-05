　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

記者邱中岳／台北報導

北市一名102歲的王姓人瑞，日前與照顧他27年的68歲賴姓看護登記結婚，但引起眾多子女強烈不滿，3日當天王姓人瑞的10名子孫衝到馬偕醫院門口搶人，目前已將父親接走後安置，並且拒絕接受賴姓看護與父親的婚約，賴姓看護也提出傷害、強制以及妨害名譽等告訴，另外還申請保護令，要求王姓人瑞的子女不得接近賴姓女看護50公尺。

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲看護照顧人瑞27年突然登記結婚，家屬不滿當街搶人。（圖／民眾提供）

102歲王姓人瑞的子女們，認為父親是在「不知情」的狀況下與68歲賴姓女看護登記結婚，並且控訴賴女不僅限制王男與子女們接觸，甚至疑似將其軟禁，報警也無法介入。

3日下午3時許，3個兒子帶著3個媳婦以及4名孫子、孫女共10人，趁賴女帶父親外出就醫時，直接在醫院門口要把人瑞帶走，與賴女爆發激烈拉扯衝突，警方趕抵處理，賴女已受傷送醫。

據了解，王男育有10名子女，其中2人已過世，1月8日原本要前往探視父親，卻驚覺父親早在1月5日已與賴女登記結婚，且全家人「毫不知情」。子女們指出，賴女與父親結婚後，幾乎全面阻斷父親與外界聯繫，登門探視被拒，連報警處理也無法順利見到父親。

子女們透露，父親過去是土地代書，名下擁有北市多筆房產，總計身價約8億元，擔心賴女是因覬覦財產才「騙婚」，後續將透過法律途徑釐清婚姻效力與父親人身自由問題，家屬目前也承租房子安置父親，另外不排除轉移父親住所繼續照顧。

02/03 全台詐欺最新數據

460 1 9379 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

