守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

▲生態優先守護珍稀冬候鳥。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

近日有多位鳥友通報，於卑南溪口右岸河口生態觀測池水域發現稀有過境水鳥「冠鷿鷈」停棲活動。台東縣政府表示，掌握相關資訊後，將依循國家級濕地「生態保育優先」管理原則，啟動柔性勸導與分流管理措施，並呼籲民眾暫時避免於河口生態觀測池下水從事SUP、滑水等水域活動，以降低對珍稀候鳥干擾，同時兼顧民眾自身安全。

縣府指出，冠鷿鷈在台灣屬稀有冬候鳥，停留時間短暫，對棲地環境與人為干擾極為敏感。此次鳥友發現的停棲位置位於鄰近台東大堤觀景台南側湖區，屬於卑南溪口國家級濕地範圍，為候鳥重要覓食與休憩棲地之一，具有高度生態與保育價值，亟需社會大眾共同守護。

縣府進一步說明，近期河口生態觀測池水域偶有民眾進行SUP、滑水等水上活動，雖屬正當休閒行為，但相關活動所產生的動態、聲響及接近距離，可能影響冠鷿鷈正常停棲與覓食，甚至導致提前飛離，不利候鳥保育。同時該水域以生態觀察與保育為主要功能，環境條件亦未必適合各類水上運動，基於人身安全與生態保育雙重考量，縣府籲請民眾於候鳥停留期間配合暫時避開河口生態觀測池水域。

縣府強調，推動保育並非限制民眾親近自然，而是希望在適當時間與空間中取得平衡。為兼顧民眾水域活動需求，建議可前往設施完善、環境相對安全的活水湖進行SUP等水上活動，在安全無虞的前提下享受戶外休閒，同時為候鳥保留一處安靜、不受干擾的棲息空間。

後續縣府也將視冠鷿鷈停留狀況加強現場宣導說明，並與在地鳥友及相關團體保持聯繫，滾動掌握候鳥動態，適時調整管理與引導措施。縣府提醒民眾，如欲了解活水湖水域活動相關規定與注意事項，可洽台東縣政府農業處林務科（電話：089-343611）。

縣府呼籲，濕地生態維護有賴全民共同努力，期盼民眾體諒珍稀過境鳥類停留時間短暫的特性，配合相關引導與管理措施，以實際行動支持生態保育，攜手守護卑南溪口珍貴自然資源，讓台東持續成為人與自然和諧共存的永續城市。