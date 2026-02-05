深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

▲功分局交通小隊小隊長田英傑(右)光榮退休。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局交通小隊小隊長田英傑於2月2日屆齡退休，正式卸下警職身分，分局同仁特別齊聚表達祝福與感謝，感念其多年來在交通警政與事故處理工作上的辛勞與貢獻，現場氣氛溫馨感人。

成功分局表示，田英傑自81年7月23日初任警職合格實授以來，歷經基層及交通專業歷練，警察生涯完整且資歷豐富，曾服務於台東分局南王、初鹿等派出所，並歷任警備隊警員、巡佐等職務，基層經驗扎實。其後調任交通警察隊，先後擔任台東小隊小隊長及交通事故處理專責人員，長年投入交通事故鑑定、肇因分析與交通秩序維護，累積深厚專業能力，自109年6月5日起接任成功小隊小隊長，持續為東海岸交通安全把關。

分局指出，田小隊長任內秉持專業、嚴謹與耐心的工作態度，不論在重大交通事故現場處理、重要節日交通疏導勤務，或對後進同仁的經驗傳承與指導上，皆扮演關鍵角色，深獲長官肯定與同仁敬重。其豐富的實務經驗與負責態度，不僅提升分局交通執法與事故處理品質，也為團隊建立良好典範。

此次榮退，對田英傑而言是警察生涯的重要里程碑，也為成功分局留下珍貴回憶與傳承。分局全體同仁除表達感謝與不捨外，也祝福田英傑退休生活平安健康、順心如意，開啟人生嶄新篇章。