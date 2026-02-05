　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

▲馨苑小料理以小份量、精緻化呈現經典台菜，搭配咖啡飲品，讓傳統滋味走入日常生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲馨苑小料理松竹店正式開幕，總統府資政劉昭惠、台中市政府代表與品牌團隊共同出席剪綵，見證台菜品牌邁向新階段。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在台灣餐飲市場逐步朝向精緻化與個人化發展之際，連續6年獲得《米其林指南》必比登推薦的台菜品牌「馨苑小料理」，宣布全新概念旗艦店「松竹店」正式於台中北屯機捷特區開幕。開幕當天，總統府資政劉昭惠、市政府秘書處處長謝佳蓁、立院中部辦公室主任邱俊龍等人到場祝賀，見證品牌邁向新階段。

不同於傳統台菜以圓桌聚餐為主要消費場景，膳馨餐飲集團旗下馨苑小料理多年來持續以小份量、精緻化的料理設計，吸引年輕族群與都會客層。新開幕的松竹店延續「一人也能輕鬆享用的都會台菜」定位，回應近年一人食與日常型餐飲快速成長的趨勢，期望讓台菜從節慶餐桌走入日常生活，成為個人用餐、商務午餐與輕社交的常態選擇。

馨苑小料理創辦人鄭乃綱表示，品牌透過小份量餐點搭配咖啡的設計，降低年輕世代接觸台菜的門檻，讓傳統滋味以更貼近生活的方式被理解與延續。松竹店不只是單點據點升級，而是整合菜單設計、空間配置與會員制度的「展店模組實驗場」，希望建立可複製的營運模式，為未來進軍雙北都會區奠定基礎。

▲馨苑小料理以小份量、精緻化呈現經典台菜，搭配咖啡飲品，讓傳統滋味走入日常生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「365免費咖啡計畫」，自2月4日起，前1,000組來店消費顧客可獲得金屬卡會員資格，一年內每日可享一杯免費咖啡，並提供多款特調咖啡續杯優惠。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市政府秘書處處長謝佳蓁指出，市府團隊接待外賓時常以在地美食作為文化交流媒介，馨苑小料理長期是接待外賓的重要選擇之一。她分享，過去曾接待來自印度的賓客，對馨苑料理留下深刻印象，也因此愛上台灣料理，展現台菜作為文化橋梁的能量。

為慶祝開幕，松竹店同步推出「365免費咖啡計畫」，自2月4日起，前1,000組來店消費顧客可獲得金屬卡會員資格，一年內每日可享一杯免費咖啡，並提供多款特調咖啡續杯優惠。鄭乃綱指出，馨苑成立至今邁入第8年，松竹店是西區、北屯布局的重要節點，希望在穩健經營下，重新定義台菜在都會生活中的角色。

在空間規劃上，以溫潤木質調性營造兼具隱私感與開放性的用餐環境，並特別設計單人友善座位，降低獨自用餐的心理門檻。店址周邊住宅與商業機能完善，預期將成為當地居民日常用餐與咖啡聚會的新據點。另一位創辦人蔡馨誼表示，希望台菜不只是記憶中的味道，更能成為當代生活的一部分，讓忙碌的都會族群隨時都能品味家鄉的溫度。

松竹店另一大亮點，為首次完整推出「Ethnic Coffee Collection台灣族群咖啡風味系列」，以客家、閩南、眷村、新住民與原住民五大文化脈絡為靈感，結合不同產區與焙度設計風味輪廓，轉譯台灣多元文化樣貌。該系列並與芒果咖啡合作，負責風味結構與品質把關，作為未來咖啡商品化與跨界合作的重要基礎。

膳馨餐飲集團指出，隨著單身人口與小家庭比例持續上升，一人食與個人化體驗已成為餐飲市場的重要成長動能。面對2025年台中全年新展店預估超過500家的高度競爭環境，馨苑小料理透過展店模組化與文化敘事整合操作，為台菜市場開闢不同於傳統宴席的發展路徑，也為後續擴張累積實務經驗。未來除持續深化台中布局，也期盼展現台灣餐飲品牌走向國際的潛力。

▲馨苑小料理以小份量、精緻化呈現經典台菜，搭配咖啡飲品，讓傳統滋味走入日常生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲首次完整推出「Ethnic Coffee Collection台灣族群咖啡風味系列」，並與芒果咖啡合作，負責風味結構與品質把關，作為未來咖啡商品化與跨界合作的重要基礎。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊連失3至親：滅頂之災
10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請
再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下
降雨增加　下探7度時間點曝
查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東議會春節前夕慰勞警察　力挺重要節日安全維護工作

林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造鳥語花香健康綠色防護網

六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東議會春節前夕慰勞警察　力挺重要節日安全維護工作

林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造鳥語花香健康綠色防護網

六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊

北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊悲痛連失3至親：根本滅頂之災

40歲就心肌梗塞死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

外資1月淨匯入93億美元　創2022年以來同期第1大

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

【浪漫畫面瞬間被破壞XD】新婚夫妻記錄兩人甜蜜時光！海鷗卻亂入啄倒手機

地方熱門新聞

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

桃園教師缺額增　林政賢籲研議新解決方案

嘉義竹崎鄉5000元振興金2/6起發放

迎金馬遊桃園　年貨採買、走春賞燈一次滿足

金湖警成功守住民眾70餘萬元

更多熱門

相關新聞

二寶爸闖紅燈撞死人賠300萬

二寶爸闖紅燈撞死人賠300萬

台中一名陳男去年1月駕車行經北屯區知名景點情人橋附近時，闖紅燈通過路口，撞擊開車行經該處的周姓姊弟，導致2人轎車跌落橋下，周姓姊姊傷重身亡。陳男自述家境清寒，又是單親且有2名女兒要照顧，賠償300萬後，法院同意讓他緩刑。

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

豐原幹道解除內線禁行機車　兩段式左轉也取消

豐原幹道解除內線禁行機車　兩段式左轉也取消

台中小吃店濺血！男當媽媽面持利刃刺顧客右肩

台中小吃店濺血！男當媽媽面持利刃刺顧客右肩

即／46歲兒被鄰居刺胸奪命　母求重判結局曝

即／46歲兒被鄰居刺胸奪命　母求重判結局曝

關鍵字：

台中餐飲台菜米其林必比登咖啡

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

好市多開出千萬發票！　門市曝光

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面