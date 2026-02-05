結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

▲馨苑小料理松竹店正式開幕，總統府資政劉昭惠、台中市政府代表與品牌團隊共同出席剪綵，見證台菜品牌邁向新階段。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在台灣餐飲市場逐步朝向精緻化與個人化發展之際，連續6年獲得《米其林指南》必比登推薦的台菜品牌「馨苑小料理」，宣布全新概念旗艦店「松竹店」正式於台中北屯機捷特區開幕。開幕當天，總統府資政劉昭惠、市政府秘書處處長謝佳蓁、立院中部辦公室主任邱俊龍等人到場祝賀，見證品牌邁向新階段。

不同於傳統台菜以圓桌聚餐為主要消費場景，膳馨餐飲集團旗下馨苑小料理多年來持續以小份量、精緻化的料理設計，吸引年輕族群與都會客層。新開幕的松竹店延續「一人也能輕鬆享用的都會台菜」定位，回應近年一人食與日常型餐飲快速成長的趨勢，期望讓台菜從節慶餐桌走入日常生活，成為個人用餐、商務午餐與輕社交的常態選擇。

馨苑小料理創辦人鄭乃綱表示，品牌透過小份量餐點搭配咖啡的設計，降低年輕世代接觸台菜的門檻，讓傳統滋味以更貼近生活的方式被理解與延續。松竹店不只是單點據點升級，而是整合菜單設計、空間配置與會員制度的「展店模組實驗場」，希望建立可複製的營運模式，為未來進軍雙北都會區奠定基礎。

▲「365免費咖啡計畫」，自2月4日起，前1,000組來店消費顧客可獲得金屬卡會員資格，一年內每日可享一杯免費咖啡，並提供多款特調咖啡續杯優惠。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市政府秘書處處長謝佳蓁指出，市府團隊接待外賓時常以在地美食作為文化交流媒介，馨苑小料理長期是接待外賓的重要選擇之一。她分享，過去曾接待來自印度的賓客，對馨苑料理留下深刻印象，也因此愛上台灣料理，展現台菜作為文化橋梁的能量。

為慶祝開幕，松竹店同步推出「365免費咖啡計畫」，自2月4日起，前1,000組來店消費顧客可獲得金屬卡會員資格，一年內每日可享一杯免費咖啡，並提供多款特調咖啡續杯優惠。鄭乃綱指出，馨苑成立至今邁入第8年，松竹店是西區、北屯布局的重要節點，希望在穩健經營下，重新定義台菜在都會生活中的角色。

在空間規劃上，以溫潤木質調性營造兼具隱私感與開放性的用餐環境，並特別設計單人友善座位，降低獨自用餐的心理門檻。店址周邊住宅與商業機能完善，預期將成為當地居民日常用餐與咖啡聚會的新據點。另一位創辦人蔡馨誼表示，希望台菜不只是記憶中的味道，更能成為當代生活的一部分，讓忙碌的都會族群隨時都能品味家鄉的溫度。

松竹店另一大亮點，為首次完整推出「Ethnic Coffee Collection台灣族群咖啡風味系列」，以客家、閩南、眷村、新住民與原住民五大文化脈絡為靈感，結合不同產區與焙度設計風味輪廓，轉譯台灣多元文化樣貌。該系列並與芒果咖啡合作，負責風味結構與品質把關，作為未來咖啡商品化與跨界合作的重要基礎。

膳馨餐飲集團指出，隨著單身人口與小家庭比例持續上升，一人食與個人化體驗已成為餐飲市場的重要成長動能。面對2025年台中全年新展店預估超過500家的高度競爭環境，馨苑小料理透過展店模組化與文化敘事整合操作，為台菜市場開闢不同於傳統宴席的發展路徑，也為後續擴張累積實務經驗。未來除持續深化台中布局，也期盼展現台灣餐飲品牌走向國際的潛力。

▲首次完整推出「Ethnic Coffee Collection台灣族群咖啡風味系列」，並與芒果咖啡合作，負責風味結構與品質把關，作為未來咖啡商品化與跨界合作的重要基礎。（圖／記者游瓊華翻攝）