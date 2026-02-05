台東議會春節前夕慰勞警察　力挺重要節日安全維護工作

▲台東縣議會議長吳秀華率隊春節前夕送暖基層警察 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

春節將近，為感謝基層警察於年節期間堅守崗位、守護地方治安與交通安全，台東縣議會議長吳秀華於5日上午率領幕僚團隊，並由縣議員楊清順、張全馨嵐隨行，前往關山警察分局及海端分駐所慰勞員警，提前向即將投入「115年加強重要節日安全維護工作」的警察同仁致上關懷與祝福。

慰勞行程於上午9時30分展開，現場洋溢濃厚年節氣氛。議長一行除準備餅乾、在地好茶及加菜金外，也貼心致贈象徵新春祝福的紅包，向犧牲與家人團聚時間、堅守崗位的員警表達敬意。慰問品由關山警察分局長龔士哲代表接受，儀式簡單隆重，氣氛溫馨。

吳秀華逐一致意並表示，警察肩負維護社會安定的重要責任，春節期間勤務繁重，不僅須維護治安、疏導交通，亦需加強防詐與為民服務工作，許多同仁無法與家人團圓，這份付出值得肯定與感謝。她指出，議會將持續作為警察最堅強後盾，支持警政工作推動，讓員警無後顧之憂，全力守護鄉親安全。

行程中，議員張全馨嵐另致贈泡麵與飲料等補給物資，轉贈南橫沿線海端、霧鹿、利稻及向陽等分駐（派出）所，為偏遠山區執勤員警加油打氣。議長一行亦深入南橫山區，實地關心基層勤務環境與需求，展現對偏鄉警政工作的重視與支持。

關山警察分局長龔士哲表示，「115年加強重要節日安全維護工作」將以治安平穩、交通順暢與民眾安心為三大主軸，分局已完成金融機構安全維護、重要路口交通疏導、防詐宣導及弱勢關懷等各項整備工作，務求讓鄉親在春節期間感受到「警察就在身邊」的守護力量。對於議長及議員的慰勞與鼓勵，代表全體員警表達誠摯感謝，並將以更積極作為回應地方期待。

活動最後，議長與員警合影留念，並祝福新春平安順遂。關山警察分局表示，將把各界關懷轉化為勤務動力，全力投入春節安全維護工作，並於春節期間加強巡邏密度、交通疏導及防制酒駕等措施。警方也提醒民眾，如有舉家外出住居安全巡簽、大額提領護鈔或緊急協助需求，可撥打110或向鄰近派出所申請，並提高防詐意識，遇可疑來電可撥165專線查證，共同守護平安年節。

