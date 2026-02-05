林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造鳥語花香健康綠色防護網

▲林保署台東分署攜手志工池上植樹。（圖／記者楊t晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

林業及自然保育署台東分署關山工作站日前前進池上鄉，攜手志工及地方居民辦理植樹綠化活動，於池上鄉衛生所周邊種植多種具誘鳥、誘蝶功能的苗木，並結合森林防火與生態衛教宣導，期望打造兼具生態保育與健康促進的「鳥語花香」綠色防護網。

此次活動源於地方民意反映，盼透過植樹美化衛生所周邊環境。台東縣議員陳宏宗接獲池上衛生所志工建議後，與衛生所共同討論，向林保署台東分署洽詢適合當地栽種的樹種，並促成此次植樹行動。活動當日除由林保署提供苗木外，亦事先協助完成植穴整備，邀請志工、在地居民及鄰近關懷據點長者共同參與，親手種下樹苗，為社區綠化盡一份心力。

林保署關山工作站表示，活動除植樹綠化外，也規劃森林防火與生態保育宣導。森林護管員指出，近年受極端氣候影響，山林環境日趨乾燥，森林火災風險提升，呼籲民眾無論進入山區活動或從事農事作業，皆應留意用火安全，從日常生活中落實防火觀念，共同守護山林資源。宣導內容亦納入生態教育，提醒民眾避免棄養寵物、善盡飼主責任，減少無主遊蕩犬對野生動物棲地的干擾與威脅，維護在地生態平衡。

池上衛生所也結合植樹活動設置健康宣導闖關，透過輕鬆互動方式推廣保健知識，提升民眾健康意識。池上衛生所主任曾彩綉表示，在台東縣政府支持下，衛生所近年持續提升醫療設備與服務環境，提供在地居民完善的基層醫療服務，也鼓勵民眾將衛生所視為健康學習與交流的場域，平時可前來了解各項健康資訊。

本次植樹活動於衛生所周邊種植月橘（七里香）及含笑花等樹種，未來將逐步形塑兼具生態與休憩功能的綠色空間。陳宏宗表示，透過公私協力與居民共同參與，讓自然保育理念融入日常生活，期盼未來池上不僅是宜居的米鄉，更能處處聞花香、聽鳥鳴，營造友善環境與健康家園。