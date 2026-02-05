　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

▲經濟部水利署第六河川分署分署長林玉祥5日拜會台南地檢署檢察長鍾和憲，就水利工程廉政治理與跨域合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

▲經濟部水利署第六河川分署分署長林玉祥5日拜會台南地檢署檢察長鍾和憲，就水利工程廉政治理與跨域合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

經濟部水利署第六河川分署新任分署長林玉祥，5日會同南區水資源分署分署長吳嘉恆，前往台南地檢署拜會檢察長鍾和憲，就轄區內河川、海堤及相關水利工程整治工作進行交流，期盼在既有良好合作基礎上深化跨域協力，共同打擊不法行為，確保水利工程如期如質完成，守護永續安全的水環境。

水利署為第一屆「透明晶質獎」得主，長期推動廉政治理與行政透明，鼓勵所屬機關與檢察機關建立交流平台。林玉祥分署長表示，上任後即秉持水利署施政理念，主動拜會台南地檢署，盼透過經驗分享與意見交流，強化工程管理與風險防範機制。

▲經濟部水利署第六河川分署分署長林玉祥5日拜會台南地檢署檢察長鍾和憲，就水利工程廉政治理與跨域合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

鍾和憲檢察長肯定六河分署在廉政治理上的努力，認為良善透明的職場環境，有助公務員專注本務、安心推動疏濬及各項整建工程，特別是三爺溪排水全線整治完成後，大幅改善長年易淹水問題，成效具體。未來地檢署也將透過政風聯繫中心，持續協助六河分署推動各項水利建設。

林玉祥指出，六河分署近年落實工程行政透明措施，河川區域盜採砂石情形已明顯改善。面對總經費高達千億元的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，台南地區將陸續推動多項構造物與水域環境改善工程，六河分署將勇於迎接挑戰，與地檢署攜手合作，為市民打造安全、健康且具永續韌性的河川環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊連失3至親：滅頂之災
10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請
再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下
降雨增加　下探7度時間點曝
查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東議會春節前夕慰勞警察　力挺重要節日安全維護工作

林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造鳥語花香健康綠色防護網

六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東議會春節前夕慰勞警察　力挺重要節日安全維護工作

林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造鳥語花香健康綠色防護網

六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊

北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊悲痛連失3至親：根本滅頂之災

40歲就心肌梗塞死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

外資1月淨匯入93億美元　創2022年以來同期第1大

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

地方熱門新聞

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

桃園教師缺額增　林政賢籲研議新解決方案

嘉義竹崎鄉5000元振興金2/6起發放

迎金馬遊桃園　年貨採買、走春賞燈一次滿足

金湖警成功守住民眾70餘萬元

更多熱門

相關新聞

台南9萬坪地遭傾倒營建廢棄物　檢起訴102人27家公司

台南9萬坪地遭傾倒營建廢棄物　檢起訴102人27家公司

台南地檢署偵辦大規模非法營建廢棄物案件，歷經2年密集偵查，日前偵查終結，依法起訴許姓被告等102人及27家公司，案件規模、涉案人數與破壞土地面積，堪稱近年罕見。

台南地檢署攜手統一獅辦法治教育「獅法英雄」拒賭防詐

台南地檢署攜手統一獅辦法治教育「獅法英雄」拒賭防詐

琉球桌遊店、酒吧全掃　東港警封路大臨檢

琉球桌遊店、酒吧全掃　東港警封路大臨檢

強化反恐預警台南地檢署成立應變小組檢警調廉全面聯防

強化反恐預警台南地檢署成立應變小組檢警調廉全面聯防

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

關鍵字：

六河分署台南地檢署跨域合作水環境

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

好市多開出千萬發票！　門市曝光

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面