六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

▲經濟部水利署第六河川分署分署長林玉祥5日拜會台南地檢署檢察長鍾和憲，就水利工程廉政治理與跨域合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

經濟部水利署第六河川分署新任分署長林玉祥，5日會同南區水資源分署分署長吳嘉恆，前往台南地檢署拜會檢察長鍾和憲，就轄區內河川、海堤及相關水利工程整治工作進行交流，期盼在既有良好合作基礎上深化跨域協力，共同打擊不法行為，確保水利工程如期如質完成，守護永續安全的水環境。

水利署為第一屆「透明晶質獎」得主，長期推動廉政治理與行政透明，鼓勵所屬機關與檢察機關建立交流平台。林玉祥分署長表示，上任後即秉持水利署施政理念，主動拜會台南地檢署，盼透過經驗分享與意見交流，強化工程管理與風險防範機制。

鍾和憲檢察長肯定六河分署在廉政治理上的努力，認為良善透明的職場環境，有助公務員專注本務、安心推動疏濬及各項整建工程，特別是三爺溪排水全線整治完成後，大幅改善長年易淹水問題，成效具體。未來地檢署也將透過政風聯繫中心，持續協助六河分署推動各項水利建設。

林玉祥指出，六河分署近年落實工程行政透明措施，河川區域盜採砂石情形已明顯改善。面對總經費高達千億元的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，台南地區將陸續推動多項構造物與水域環境改善工程，六河分署將勇於迎接挑戰，與地檢署攜手合作，為市民打造安全、健康且具永續韌性的河川環境。