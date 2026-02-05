　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

▲幽靈連署罷免案涉洩罪的國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌兒子的縣議員林岳賢，30萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）

▲幽靈連署罷免案涉洩罪的國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌兒子的縣議員林岳賢，30萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭檢調查出，去（2025）年搜索國民黨宜蘭縣黨部，調查幽靈連署罷免案前一天，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌之子、縣議員林岳賢，竟在家族LINE群組說「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」，涉嫌洩密，今（5）日上午搜索林岳賢住處及辦公室，並將父子帶回約談，傍晚偵訊後，林岳賢以30萬元交保，以證人身分被約談的林明昌則被請回。

國民黨宜蘭縣黨部幽靈連署罷案因涉偽造提議人4000多份，宜蘭地檢署調查後，去年6月依個人資料保護法及刑法偽造私文書罪嫌，起訴林明昌等12人，沒想到檢調8個月後又展開第二波調查。

另，據了解，去年4月24日檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部前一天，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌兒子的縣議員林岳賢，在家族LINE群組說「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」。檢方認為事涉洩密罪，今檢調再度對林父子等人展開搜索約談林父子。

林岳賢複訊前表示，「自己是到案協助釐清案情，也沒什麼事情，但覺得是天大的冤枉」！至於記者問他，是否是選舉前政治操弄？他說「倒是沒有這麼覺得，就配合釐清案情，就這樣子而已」。

藍營人士認為，當時全台罷免案鬧得沸沸揚揚，地方上早有傳聞宜蘭可能成為下一個搜索地點，林岳賢的訊息僅是猜測。至於林明昌，事發期間人在國外，未看群組訊息，也未指示任何人湮滅證據。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊連失3至親：滅頂之災
10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請
再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下
降雨增加　下探7度時間點曝
查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

女友外出留女兒在家！同居噁男喊：我會做惡夢...騙陪睡淫伸狼爪

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫杜秉澄

擴廠申請被打槍「開提袋秀300萬」想賄賂被拒　食品廠老董慘了

清寒二寶爸闖紅燈撞姊弟！翻落情人橋1死1傷　賠300萬換緩刑

作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案　部分無罪確定部分撤銷發回

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

女友外出留女兒在家！同居噁男喊：我會做惡夢...騙陪睡淫伸狼爪

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫杜秉澄

擴廠申請被打槍「開提袋秀300萬」想賄賂被拒　食品廠老董慘了

清寒二寶爸闖紅燈撞姊弟！翻落情人橋1死1傷　賠300萬換緩刑

作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案　部分無罪確定部分撤銷發回

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊

北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊悲痛連失3至親：根本滅頂之災

40歲就心肌梗塞死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

外資1月淨匯入93億美元　創2022年以來同期第1大

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

【路過嚇一跳】女偷藏11件衣物！防盜器狂響遭壓制逮捕

社會熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

快訊／北港武德宮清晨竄火！警消出動18人灌救

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

準媽媽遇魂斷回家路　至親悲痛認屍

富國島丟包案　年代旅遊負責人林大鈞不起訴

即／男騎士撞環保車身亡　2清潔員受傷倒地

「一屍兩命」撞擊瞬間曝！新莊臨盆孕婦頭部重創亡

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

更多熱門

相關新聞

搜索前竟收到LINE　宜蘭藍營主委父子遭約談

搜索前竟收到LINE　宜蘭藍營主委父子遭約談

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌及其子、縣議員林岳賢，今（5）早遭調查局北機組帶往宜蘭縣調查站約談。據了解，此次約談與檢調查搜索去（2025）年幽靈連署罷免案前，疑有人洩密「有人會來搜索」的情節有關。檢調也同步搜索林岳賢的住處及辦公室，目前正進行訊問，預計下午移送宜蘭地檢署複訊。

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪

搜台蠟洩密證物「有長官名字」　前調查官二審獲緩刑

搜台蠟洩密證物「有長官名字」　前調查官二審獲緩刑

華郵：張又俠涉將「核武機密」洩露給美國

華郵：張又俠涉將「核武機密」洩露給美國

黃國昌攜出軍購機密75秒遭告發　陳揮文批：綠營不要沒事找事做

黃國昌攜出軍購機密75秒遭告發　陳揮文批：綠營不要沒事找事做

關鍵字：

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌縣議員林岳賢幽靈連署罷免案洩密30萬交保

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

好市多開出千萬發票！　門市曝光

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面