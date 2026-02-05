查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

▲幽靈連署罷免案涉洩罪的國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌兒子的縣議員林岳賢，30萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭檢調查出，去（2025）年搜索國民黨宜蘭縣黨部，調查幽靈連署罷免案前一天，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌之子、縣議員林岳賢，竟在家族LINE群組說「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」，涉嫌洩密，今（5）日上午搜索林岳賢住處及辦公室，並將父子帶回約談，傍晚偵訊後，林岳賢以30萬元交保，以證人身分被約談的林明昌則被請回。

國民黨宜蘭縣黨部幽靈連署罷案因涉偽造提議人4000多份，宜蘭地檢署調查後，去年6月依個人資料保護法及刑法偽造私文書罪嫌，起訴林明昌等12人，沒想到檢調8個月後又展開第二波調查。

另，據了解，去年4月24日檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部前一天，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌兒子的縣議員林岳賢，在家族LINE群組說「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」。檢方認為事涉洩密罪，今檢調再度對林父子等人展開搜索約談林父子。

林岳賢複訊前表示，「自己是到案協助釐清案情，也沒什麼事情，但覺得是天大的冤枉」！至於記者問他，是否是選舉前政治操弄？他說「倒是沒有這麼覺得，就配合釐清案情，就這樣子而已」。



藍營人士認為，當時全台罷免案鬧得沸沸揚揚，地方上早有傳聞宜蘭可能成為下一個搜索地點，林岳賢的訊息僅是猜測。至於林明昌，事發期間人在國外，未看群組訊息，也未指示任何人湮滅證據。