地方 地方焦點

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

▲桃園市長張善政今天下午在「2026桃園燈會－飛馬耀桃園」活動上展示馬年主燈與小提燈。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天下午在「2026桃園燈會－飛馬耀桃園」活動上展示馬年主燈與小提燈。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2026年桃園燈會即將在2月25日至3月8日在虎頭山新創園區、南崁溪水岸及三民運動公園盛大登場，市長張善政今（5）日「2026桃園燈會－飛馬耀桃園」記者會上表示，桃園燈會是市民每年高度期待年度盛事，市府團隊持續發揮創意與巧思，致力打造獨具桃園特色的燈節盛宴，今年燈會以「飛馬耀桃園」為主題，市府誠摯邀請市民朋友踴躍參觀。

▲桃園市長張善政今天下午在「2026桃園燈會－飛馬耀桃園」宣傳活動，與金馬影后陳淑芳等人主持揭幕儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天下午在「2026桃園燈會－飛馬耀桃園」宣傳活動，與金馬影后陳淑芳等人主持揭幕儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政指出，今年主燈「飛馬耀桃園」高達13公尺、展翼寬達18公尺，秉持環保再生核心理念，運用回收金屬材質打造，不僅極具視覺震撼力，更結合動態展演效果，點燈當晚勢必成為全場矚目焦點，充分展現桃園兼顧永續發展與創意能量的城市精神。

此外，元宵小提燈已成為桃園燈會的重要特色，今年以「飛機起飛」為設計意象，結合桃園國際機場的國門意涵與馬年主題，象徵城市發展起飛、馬年行大運。

應邀出席的「國民阿嬤」金馬影后陳淑芳上台致詞時，直說非常緊張，但很高興能以回娘家心情參與，這次參與燈會啟動儀式，對桃園好山好水與濃厚人情味印象深刻。桃園作為國門之都，為連結世界的重要橋梁，期盼透過金馬主燈讓更多人看見桃園之美，邀請民眾相約於2月25日前來共賞「金馬奔騰」。

▲桃園燈會設計策展人噢小提燈設計人上台解說設計原意。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園燈會設計策展人與小提燈設計人上台解說設計原意。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園燈會主燈設計策展人劉治良說，今年主燈以全金屬材質打造「飛馬」意象，結合桃園在地科技能量與金屬產業鏈，全程於在地工廠製作，融入航空鋁材與回收金屬，展現再生永續精神。主燈透過多組切割組件與機械臂精密組裝完成，象徵國門之都的科技實力、航空產業發展與城市未來動能。

小提燈設計師洪新富也提及，小提燈設計結合飛機、馬年與「馬上發」意象，透過螺旋槳、輪子與提把等造型細節，融入「錢滾錢」的吉祥寓意，象徵穩定前行、財運啟動，且兼具存錢筒功能，期盼成為民眾累積「來桃園旅遊基金」的實用紀念；色彩設計師蕭民遠也補充，色彩上融入象徵珍珠海岸的「月光海」藍、代表山海城市的「群山綠」、寓意守護的「金馬色」，以及桃園主色「舞桃花」桃紅，展現春天氣息與吉祥祝福。

▲桃園市長張善政今天在「2026桃園燈會－飛馬耀桃園」宣傳活動上，與金馬影后陳淑芳等人主持開幕式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天在「2026桃園燈會－飛馬耀桃園」宣傳活動上，與金馬影后陳淑芳等人主持開幕式。（圖／記者沈繼昌攝）

承辦桃園燈會的觀旅局強調，今年燈會規劃「未來光域」、「森韻流域」及「dtto friends 樂園」三大主題燈區，分別設置於虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園，結合主燈動態展演、燈光特效與沉浸式體驗，呈現科技與藝術交織的國門城市意象。活動期間，亦規劃多項親子互動設施與AR體驗，並可與Dcard原創IP「dtto friends」人氣角色燈組合影，邀請民眾相揪來桃園賞燈、共度元宵佳節。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

由桃園子弟陳毅執導的國片《三清：有祢我不怕！》，自1月30日起於全台各縣市上映，這部電影也是最近上映國片中，少數由桃園子弟執導作品，桃園市長張善政3日專程錄影送上祝福。

