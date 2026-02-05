　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友外出留女兒在家！同居噁男喊：我會做惡夢...騙陪睡淫伸狼爪

▲▼女生發胖徵兆。（圖／Unsplash）

▲母親同居男友太噁，趁夜猥褻未成年女兒。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名成年男子與女友同居後，竟趁家中只有他與女友未成年女兒2人時，假借「怕做惡夢、擔心自己會自傷」為由，要求少女到床邊陪睡，接著趁機徒手搓揉胸部、撫摸私處而違反少女意願強制猥褻得逞。士林地檢署偵結，依《刑法》強制猥褻罪提起公訴。

2023年12月某日中午，阿強（化名）於住家內，趁女友不在、家中只剩他與少女喬喬（化名）時，先以「睡覺會做惡夢」為藉口，要求喬喬到床邊陪他睡覺。喬喬依其要求到房內後，阿強竟違反喬喬意願，伸手強行搓揉喬喬胸部，並撫摸喬喬私處，對喬喬強制猥褻得逞，喬喬事後鼓起勇氣決定報警。

不過偵查時，阿強否認犯行，辯稱案發時自己在外工作，當時在餐廳廚房上班，下班較晚，並未對喬喬做出猥褻行為。

然而，據家庭暴力暨性侵害防治中心的個案報告表，發現案發後防治中心曾接獲通報並派員訪視。訪視紀錄中，阿強曾向社工坦承，案發當天中午家中只有他與喬喬，確實有要求喬喬到房內陪他睡覺；喬喬母親也向社工表示，阿強當天曾傳訊息給她，稱「擔心睡覺做惡夢會自傷」，所以才請A女陪睡。

此外，檢方也掌握證人證述，指出喬喬曾將遭猥褻一事告知他人，並有人曾目睹阿強要求擁抱喬喬、拍打臀部等行為。檢察官認，阿強所為已涉犯《刑法》第224條強制猥褻罪嫌，依法提起公訴。

至於警方原先認定可能涉及《刑法》第227條「與未成年男女為猥褻行為罪」，檢察官指出，本案是違反被害人意願的強制猥褻行為，構成要件應屬強制猥褻罪，因此改以《刑法》第224條起訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊連失3至親：滅頂之災
10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請
再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下
降雨增加　下探7度時間點曝
查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

女友外出留女兒在家！同居噁男喊：我會做惡夢...騙陪睡淫伸狼爪

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫杜秉澄

擴廠申請被打槍「開提袋秀300萬」想賄賂被拒　食品廠老董慘了

清寒二寶爸闖紅燈撞姊弟！翻落情人橋1死1傷　賠300萬換緩刑

作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案　部分無罪確定部分撤銷發回

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

女友外出留女兒在家！同居噁男喊：我會做惡夢...騙陪睡淫伸狼爪

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫杜秉澄

擴廠申請被打槍「開提袋秀300萬」想賄賂被拒　食品廠老董慘了

清寒二寶爸闖紅燈撞姊弟！翻落情人橋1死1傷　賠300萬換緩刑

作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案　部分無罪確定部分撤銷發回

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊

北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊悲痛連失3至親：根本滅頂之災

40歲就心肌梗塞死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

外資1月淨匯入93億美元　創2022年以來同期第1大

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

社會熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

快訊／北港武德宮清晨竄火！警消出動18人灌救

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

準媽媽遇魂斷回家路　至親悲痛認屍

富國島丟包案　年代旅遊負責人林大鈞不起訴

即／男騎士撞環保車身亡　2清潔員受傷倒地

「一屍兩命」撞擊瞬間曝！新莊臨盆孕婦頭部重創亡

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

好市多開出千萬發票！　門市曝光

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面