女友外出留女兒在家！同居噁男喊：我會做惡夢...騙陪睡淫伸狼爪

▲母親同居男友太噁，趁夜猥褻未成年女兒。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名成年男子與女友同居後，竟趁家中只有他與女友未成年女兒2人時，假借「怕做惡夢、擔心自己會自傷」為由，要求少女到床邊陪睡，接著趁機徒手搓揉胸部、撫摸私處而違反少女意願強制猥褻得逞。士林地檢署偵結，依《刑法》強制猥褻罪提起公訴。

2023年12月某日中午，阿強（化名）於住家內，趁女友不在、家中只剩他與少女喬喬（化名）時，先以「睡覺會做惡夢」為藉口，要求喬喬到床邊陪他睡覺。喬喬依其要求到房內後，阿強竟違反喬喬意願，伸手強行搓揉喬喬胸部，並撫摸喬喬私處，對喬喬強制猥褻得逞，喬喬事後鼓起勇氣決定報警。

不過偵查時，阿強否認犯行，辯稱案發時自己在外工作，當時在餐廳廚房上班，下班較晚，並未對喬喬做出猥褻行為。

然而，據家庭暴力暨性侵害防治中心的個案報告表，發現案發後防治中心曾接獲通報並派員訪視。訪視紀錄中，阿強曾向社工坦承，案發當天中午家中只有他與喬喬，確實有要求喬喬到房內陪他睡覺；喬喬母親也向社工表示，阿強當天曾傳訊息給她，稱「擔心睡覺做惡夢會自傷」，所以才請A女陪睡。

此外，檢方也掌握證人證述，指出喬喬曾將遭猥褻一事告知他人，並有人曾目睹阿強要求擁抱喬喬、拍打臀部等行為。檢察官認，阿強所為已涉犯《刑法》第224條強制猥褻罪嫌，依法提起公訴。

至於警方原先認定可能涉及《刑法》第227條「與未成年男女為猥褻行為罪」，檢察官指出，本案是違反被害人意願的強制猥褻行為，構成要件應屬強制猥褻罪，因此改以《刑法》第224條起訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。