國安官員曝：中方主動爭取川習通話　反映出對內外情勢的不安

▲美國總統川普和中國國家主席習近平。（資料照／路透）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普、中國國家主席習近平昨天（4日）通話，中方表示談話中提及台灣是美中最重要問題，並重申台灣是中國一部分。對此，一位國安官員受訪表示，本次美中通話對比去年11月，有4個類似，且都是由中方主動爭取美中通話；他認為，中方二次通話反映出對內外情勢的不安，且把台灣當成藉口，有意營造中方在管控台灣情勢，但他們也透露出非常在意8年1.25兆國防特別預算，以及台美供應鏈的合作。

本次美中通話對比去年11月 2次通話有4個類似

國安官員指出，這通電話跟去年11月24日那通電話，有幾個類似的地方，第一，看起來很明確，即便中國沒有說，很清楚主動方是北京；第二，沒有懸念的，台灣一定會是他其中一項，但是不是主要，畢竟中國官方只要沒有寫台灣，他們新聞稿大概也寫不下去了。

國安官員表示，第三個類似是，內容都出現對美採購，或是某些事情的增加，好比大豆，之前答應2000萬噸，再來是2500萬噸，這只會增加不會減少。

國安官員指出，第四個類似，是無論中國再談哪些台灣相關主題，美方給予的反應其實都是差不多的，沒有因為他們而去做改變，「都沒有！」

由中方主動爭取美中通話的3個分析

至於為何這兩通電話，都是中方主動？國安官員表示，第一通是中國從去年11月中，升高對日本的各種極限施壓之後，11月24日之後看起來是無效作為，同時間在區域間有很多高張力軍事部署，看似在衝突邊緣行動，以至於最後看起來一無所獲之下，只好去打了這通電話。

對照這次美中通話，國安官員表示，第一個是中國的軍方情勢，40位上將大概剩下2位，情勢本身不管是不是獲得內部情勢的完整控制，不會有亂子。但是，這些軍方情勢是不是獲得穩定跟完全控制，中國整體軍事能力上，在一定時間內，這麼大的清洗，對整體軍事能力上還是會削弱，「或許用氣虛來形容好了」。

國安官員指出，第二部分，前陣子是委內瑞拉、伊朗情勢，即便是討論格陵蘭，這三個雖然是不同國際事件，但不外乎都有中國原因。

該位官員說，前兩者不管是委內瑞拉或伊朗，在外交、軍事上，甚至地緣上都有很密切合作關係，甚至被中國認為是最鐵的全天候戰略夥伴；而格陵蘭也是，被認為可能利用這樣的地緣，對歐陸跟美方的威脅，讓美方啟動相關動作，「總體都是防堵跟嚇阻中國帶來的安全風險」。

台灣變成藉口 營造中方在控管台灣情勢

國安官員表示，過去這一、兩周，北京很認真安排各種國家的外賓，向外表達自己很硬朗，這是其中一個；第二是，各種不確定浪頭，軍方情勢象徵軍事上能力，國際上，美國動作都是防堵中方帶來的威脅，這讓中國必須拿起電話，「用大豆來申請國際漫遊」。

國安官員指出，過去以來這些通話、見面，越來越發現，台灣就像是其中一個藉口，試圖以要對台灣或不對台灣怎麼樣，當成是去跟美方或國際民主社會做折衝。

他說，這通電話是理由正當，但無法遮掩氣虛，外部戰略環境有相當的威脅，好像把台灣當成藉口，實際上是要開支票給川普，更何況北京現在是只要新聞稿沒有台灣就不知道怎麼寫下去。

另外一個角度，國安官員指出，爭取這通越洋電話，從台灣角度看，可以想想，在2月4日這天，早上王滬寧見了台灣的在野黨代表，中午跟普丁打電話，到了半夜打通華府的電話。

國安官員認為，某程度中方在營造態勢，他們在管控台灣情勢，展現出台灣最大民意（在野黨）在掌控中，中方對台灣沒有威脅，反而是台灣在造成困擾，但大家都知道這些都並不成立。

中國非常在意8年1.25兆國防預算、台美供應鏈合作

國安官員指出，北京對於美台軍售這件事非常在意，原因當然是北京清楚注意到，這次8年1.25兆國防特別條例規劃，很大程度確實造成他們戰略上一定嚇阻，北京不斷透過各種方式想要影響台灣某一些團體，希望這件事情上持續做杯葛。

另外，國安官員表示，從相關情訊管道，中方非常介意台美供應鏈合作，希望對台灣跟美國合作的阻止，更像是他們在這些高科技競逐上，把這當成是在對中國卡脖子，但其實這是民主國家對供應鏈安全跟效率，重塑有效率而且對各方都有力的國際市場跟方向。

兩通電話反映出中方對內外情勢的不安

總體而言，國安官員認為，前後兩通電話反映出一件事，就是中方對內外情勢不安的感覺，去年搞半天以為日本會低頭，對菲律賓跟台灣也是，最近軍方也是不安，大家最料想不到是軍委副主席張又俠落馬，這樣的動作，在這種時候寧願削弱戰力，添一些軍中穩定的風險，一來是反映決心，另外一塊就是呈現不安程度有多高。

國安官員說，從委內瑞拉到伊朗，中國到今天為止，對委內瑞拉沒有有系統的操作，在委內瑞拉出事之前，可是一直在大力操作這題，台灣「十一傻」不是憑空而來，就是中方一路針對委內瑞拉，做各種國內跟海外、台灣的敘事操作，但是等到一切發生後都戛然而止。