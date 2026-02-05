　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安官員曝：中方主動爭取川習通話　反映出對內外情勢的不安

中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普▲▼2025年10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，這次會晤是在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行的。（圖／路透）

▲美國總統川普和中國國家主席習近平。（資料照／路透）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普、中國國家主席習近平昨天（4日）通話，中方表示談話中提及台灣是美中最重要問題，並重申台灣是中國一部分。對此，一位國安官員受訪表示，本次美中通話對比去年11月，有4個類似，且都是由中方主動爭取美中通話；他認為，中方二次通話反映出對內外情勢的不安，且把台灣當成藉口，有意營造中方在管控台灣情勢，但他們也透露出非常在意8年1.25兆國防特別預算，以及台美供應鏈的合作。

本次美中通話對比去年11月　2次通話有4個類似

國安官員指出，這通電話跟去年11月24日那通電話，有幾個類似的地方，第一，看起來很明確，即便中國沒有說，很清楚主動方是北京；第二，沒有懸念的，台灣一定會是他其中一項，但是不是主要，畢竟中國官方只要沒有寫台灣，他們新聞稿大概也寫不下去了。

國安官員表示，第三個類似是，內容都出現對美採購，或是某些事情的增加，好比大豆，之前答應2000萬噸，再來是2500萬噸，這只會增加不會減少。

國安官員指出，第四個類似，是無論中國再談哪些台灣相關主題，美方給予的反應其實都是差不多的，沒有因為他們而去做改變，「都沒有！」

由中方主動爭取美中通話的3個分析

至於為何這兩通電話，都是中方主動？國安官員表示，第一通是中國從去年11月中，升高對日本的各種極限施壓之後，11月24日之後看起來是無效作為，同時間在區域間有很多高張力軍事部署，看似在衝突邊緣行動，以至於最後看起來一無所獲之下，只好去打了這通電話。

對照這次美中通話，國安官員表示，第一個是中國的軍方情勢，40位上將大概剩下2位，情勢本身不管是不是獲得內部情勢的完整控制，不會有亂子。但是，這些軍方情勢是不是獲得穩定跟完全控制，中國整體軍事能力上，在一定時間內，這麼大的清洗，對整體軍事能力上還是會削弱，「或許用氣虛來形容好了」。

國安官員指出，第二部分，前陣子是委內瑞拉、伊朗情勢，即便是討論格陵蘭，這三個雖然是不同國際事件，但不外乎都有中國原因。

該位官員說，前兩者不管是委內瑞拉或伊朗，在外交、軍事上，甚至地緣上都有很密切合作關係，甚至被中國認為是最鐵的全天候戰略夥伴；而格陵蘭也是，被認為可能利用這樣的地緣，對歐陸跟美方的威脅，讓美方啟動相關動作，「總體都是防堵跟嚇阻中國帶來的安全風險」。

台灣變成藉口　營造中方在控管台灣情勢

國安官員表示，過去這一、兩周，北京很認真安排各種國家的外賓，向外表達自己很硬朗，這是其中一個；第二是，各種不確定浪頭，軍方情勢象徵軍事上能力，國際上，美國動作都是防堵中方帶來的威脅，這讓中國必須拿起電話，「用大豆來申請國際漫遊」。

國安官員指出，過去以來這些通話、見面，越來越發現，台灣就像是其中一個藉口，試圖以要對台灣或不對台灣怎麼樣，當成是去跟美方或國際民主社會做折衝。

他說，這通電話是理由正當，但無法遮掩氣虛，外部戰略環境有相當的威脅，好像把台灣當成藉口，實際上是要開支票給川普，更何況北京現在是只要新聞稿沒有台灣就不知道怎麼寫下去。

另外一個角度，國安官員指出，爭取這通越洋電話，從台灣角度看，可以想想，在2月4日這天，早上王滬寧見了台灣的在野黨代表，中午跟普丁打電話，到了半夜打通華府的電話。

國安官員認為，某程度中方在營造態勢，他們在管控台灣情勢，展現出台灣最大民意（在野黨）在掌控中，中方對台灣沒有威脅，反而是台灣在造成困擾，但大家都知道這些都並不成立。

中國非常在意8年1.25兆國防預算、台美供應鏈合作

國安官員指出，北京對於美台軍售這件事非常在意，原因當然是北京清楚注意到，這次8年1.25兆國防特別條例規劃，很大程度確實造成他們戰略上一定嚇阻，北京不斷透過各種方式想要影響台灣某一些團體，希望這件事情上持續做杯葛。

另外，國安官員表示，從相關情訊管道，中方非常介意台美供應鏈合作，希望對台灣跟美國合作的阻止，更像是他們在這些高科技競逐上，把這當成是在對中國卡脖子，但其實這是民主國家對供應鏈安全跟效率，重塑有效率而且對各方都有力的國際市場跟方向。

兩通電話反映出中方對內外情勢的不安

總體而言，國安官員認為，前後兩通電話反映出一件事，就是中方對內外情勢不安的感覺，去年搞半天以為日本會低頭，對菲律賓跟台灣也是，最近軍方也是不安，大家最料想不到是軍委副主席張又俠落馬，這樣的動作，在這種時候寧願削弱戰力，添一些軍中穩定的風險，一來是反映決心，另外一塊就是呈現不安程度有多高。

國安官員說，從委內瑞拉到伊朗，中國到今天為止，對委內瑞拉沒有有系統的操作，在委內瑞拉出事之前，可是一直在大力操作這題，台灣「十一傻」不是憑空而來，就是中方一路針對委內瑞拉，做各種國內跟海外、台灣的敘事操作，但是等到一切發生後都戛然而止。

